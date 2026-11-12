聲寶集團加碼台南投資逾66億元 布局智慧家電、樂齡住宅及長照

台南招商成果亮眼，國內知名品牌聲寶集團近年在台南積極布局智慧家電製造、樂齡住宅及長照服務三大事業，累計投資金額逾66億元，預估創造超過500個就業機會。台南市長黃偉哲12日前往聲寶集團參訪，實地了解企業營運及各項投資進度，除感謝企業長期看好台南、持續加碼投資，也強調市府團隊將積極協助企業解決投資需求，持續強化投資環境，成為企業深耕台南的有力後盾。

黃偉哲表示，聲寶是國內家喻戶曉的品牌，近年推動轉型，除將智慧家電生產基地設於台南，也看好高齡社會的市場需求，陸續投入樂齡住宅及長照服務。台南氣候宜人、生活機能便利，具備發展相關產業的優勢，聲寶的投資展現對台南未來發展的信心。

黃偉哲指出，台南近年產業發展快速，除半導體產業持續擴大投資，市府也積極盤點產業用地，協助企業掌握投資時機。以台積電擴廠為例，市府去年底加速土地整備，今年6月就完成專案設定地上權契約簽署，促成2奈米廠在安定區市府土地上開工。未來將整合台糖土地、工研院六甲園區及柳科三期等資源，分階段推動機器人產業研發及生產基地，並完善再生水、電力等基礎設施。

聲寶集團總裁陳盛沺表示，他於1970年自成功大學畢業，對台南有深厚情感，當年為縮短南北產業發展差距，決定將生產基地南移。感謝市府協助，讓占地約1.4萬坪的台南廠順利建置，目前主要生產冰箱、洗衣機及空調等智慧家電，並設有物流中心。

陳盛沺指出，設廠過程中感受到台南適合樂齡生活，因此決定在安平區打造超過300間房的「橘青春」樂齡住宅，讓退休族減輕家務負擔，享受生活及社交活動。考量未來的長者照護需求，也與日本元氣集團合作，在南區規劃約100間房的綜合長照機構，提供從健康樂齡到專業照護的服務。

經濟發展局說明，聲寶集團在台南的三項重大投資案均按規劃推進，智慧家電廠已於113年11月啟用；「聲寶橘青春台南安平館」樂齡住宅預計118年完工；南區綜合長照機構則選定台南作為聲寶長照事業首發據點，預計117年完工啟用。

經發局進一步指出，南區綜合長照機構是市府與財政部國有財產署合作活化國有土地的指標成果。市府將持續透過投資服務單一窗口及跨局處協調機制，協助企業排除投資設廠障礙，結合公有土地活化開發，吸引更多優質企業投資台南，帶動產業升級及在地就業。