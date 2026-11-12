漢神百貨周年慶目標30.5億元19日壓軸登場 打造精品殿堂新風貌

高雄百貨業強棒漢神百貨周年慶19日壓軸登場，32天檔期衝刺業績目標30.5億元，平均每天約1億元，打造精品殿堂新風貌。

港都百貨業專家說，2026年末超強購物盛事-漢神百貨周年慶即將於11/19(四)~12/20(日)登場，持續深化國際精品百貨定位與品牌版圖，自去年開始啟動大規模改裝計畫，包括Hermès及Cartier等國際精品於今年全新開幕，以嶄新旗艦級的空間為消費者帶來煥然一新的購物體驗。

近期更有ROLEX、高登鐘錶及日本職人手工框金子眼鏡全台百貨首店等新櫃登場，今年周年慶業績目標上看30.5億元。

為強化精品陣容，漢神引進多家南部獨家精品快閃店，包含來自義大利米蘭的頂級皮件Valextra，將於11/18~11/22快閃登場；來自法國的頂級聲學品牌DEVIALET從即日起至明年2月，提供消費者尖端聲學全新體驗；百年瑞典皇室御用寢具Hästens海絲騰，於11/13~12/20亮相。

此外，獲得「世界50最佳餐廳」全球最佳甜點主廚殊榮的法國頂級甜點品牌「Pierre Hermé Paris」，以及有60年歷史、以古早味鮮奶油與黑森林蛋糕聞名的紅葉蛋糕，則是能滿足饕客味蕾的食尚Pop-up Store。

漢神百貨表示，「最齊全的精品購物殿堂」已經成為漢神百貨的代名詞，除了商品面的優勢外，最受矚目的重點，莫過於總抽獎最大獎為長榮航空不限航點的「20萬機票金」，讓渴望旅行的消費者有機會展開夢想旅程。從商品到回饋都獻出最高誠意，打造這場最令人期待的購物盛事。更特別於11/18(三)舉辦VIP DAY，讓持邀請函貴賓可搶先享受周年慶各式專屬優惠。

今年漢神會員禮以「時尚移動」為主題，推出兼具實用與質感的三款會員好禮，包括時尚折疊後背包、隨興悠閒收納椅及品味隨行咖啡杯，全系列純黑設計，移動之間都能展現時尚品味，預期將掀起一波兌換熱潮。為回饋漢神會員，於指定活動期間推出會員購物金活動，除了原有的扣60點數現抵200元之外，更有精選專櫃打出翻倍送的寵粉行動，讓會員扣60點直接現抵400元。

漢神百貨周年慶19日壓軸登場，目標30.5億，打造精品殿堂新風貌。記者林政鋒／攝影