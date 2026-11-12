板橋最大捷運開發案動土！房價挑戰區域新高 馥華明年3大百億案齊發

板橋最大捷運開發案！馥華集團投資興建的新北環狀線板新站（Y15）捷運開發案12日舉行開工典禮，將興建地上38層的捷運共構大樓，總樓地板面積超過2萬坪。馥華集團營運長李武俊表示，該案總銷逾百億元，預計明年928檔期推案，目前尚未定價，不過新板特區指標豪宅行情已達每坪120萬元，該案緊鄰馥華艾美酒店，可望挑戰區域新高。此外，包含板新站案，明年還有兩大百億案將在上半年推出，全年推案總銷至少300億元。

板新站捷運開發案今日舉行開工祈福典禮，由新北市長侯友宜、馥華集團副董事長陳光憲等人共同出席。該案為板橋區規模最大的捷運開發案，基地面積約1,392坪，由李祖原聯合建築師事務所負責建築規劃，並邀請紐約Handel Architects漢德建築師事務所操刀外觀設計，規劃興建地上38層、地下6層的全鋼骨捷運共構大樓。

該案採住宅、商業及辦公複合式開發，1至2樓規劃商業店面、4至8樓為辦公空間，9樓以上則為住宅，並設置約126坪里民活動中心，預估完工後可引入約1,100名就業人口。透過捷運共構優勢，未來可搭乘環狀線一站抵達三鐵共構的板橋車站，強化區域交通及商業機能。

馥華集團近年持續深耕板橋，已陸續完成台北板橋馥華艾美酒店、馥華世界廣場及馥華艾美住宅等開發案，此次板新站捷運開發案啟動後，未來將透過綠帶、步行空間與公園廣場，串聯周邊住宅、酒店、辦公及商業設施，形成近5,000坪的整體街廓。

除了板新站開發案動土，馥華明年推案動能也相當強勁。李武俊表示，集團規劃明年推出三大百億級建案，合計推案規模至少300億元，其中明年329檔期首先將推出新莊丹鳳捷運站周邊建案二期，由於一期銷售狀況相當不錯，目前已接近完銷，因此規劃趁勢推出二期；另一案則為新北市中和區大型基地開發案，基地面積約2萬坪，將採分期開發方式，329檔期推出「大洋一期」。

展望明年房市，李武俊表示，雖然目前市場仍處於調整階段，但對明年房市並不悲觀，認為台灣整體經濟表現穩健，明年經濟成長預測也不差，在基本面支撐下，房市仍有一定需求，預期市場將逐步回穩，呈現溫和成長格局。

新北環狀線板新站（Y15）捷運開發案。馥華集團／提供