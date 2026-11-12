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欣食旅新品牌「GIMME」進軍信義商圈

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
瞄準都會「輕社交」商機 推地中海小盤菜、台灣烏龍茶創意調酒。業者／提供
瞄準都會「輕社交」商機 推地中海小盤菜、台灣烏龍茶創意調酒。業者／提供

雄獅集團跨足生活產業生態圈，旗下餐飲事業欣食旅持續擴大健康餐飲版圖，全新品牌「GIMME」於12日在信義商圈新光三越A8館正式開幕，品牌名稱「GIMME」靈感取自日常口語中的「Give me」傳達「Gimme more healthy food」、「Gimme more good stuff」與「Gimme something really good」的期待，定位為「Healthy Light Bistro」，以健康結合美味融入日常，鎖定都會輕社交情境，提供消費者多元的選擇。

欣食旅於2017年開啟餐飲版圖，積極打造以「好肉好菜」與「健康料理也要兼顧美味」為核心的「gonna共樂遊」餐飲品牌，目前旗下共擁有gonnaEAT6間、gonnaEXPRESS 2間、gonnaPLUS 1間、光一咖啡廳2間，加上全新開幕的GIMME，共計達12間門市。

根據欣食旅觀察，都會消費者除了正餐，也期待更自在的聚會、分享與小酌場景，因此從既有的健康餐飲優勢出發，GIMME定位介於主打機能型健康日常餐飲的gonnaEAT，與重視生活體驗空間的gonnaPLUS之間，延續「Eat Healthy, Stay Happy」的品牌精神，以「Small Plates小盤菜」分享與創意餐酒搭配為主打特色，並落腳於匯集辦公、購物與休閒活動的信義商圈，搶攻白領都會客群，用「美味與健康的平衡」走進消費者下班後的社交生活。

餐點以地中海料理靈感結合多元原型食材，從分享小盤到個人主餐，提供豐富選擇。小盤菜「炙烤高山高麗菜與堅果烤紅椒」以炙烤帶出蔬菜甜味與焦香，搭配榛果烤紅椒醬及是拉差腰果醬汁；「優格燕麥炸雞與Jalapeno優格醬汁」則將去骨雞腿裹上優格、燕麥與杏仁，炸出外酥內嫩的口感，適合朋友分食。

主餐推薦「爐烤鮭魚、烤酪梨和玉米莎莎」，以南美風味香料與青醬，搭配炙烤酪梨及玉米莎莎；「舊金山酪梨雞肉羽衣甘藍沙拉」結合招牌鹽煎舒肥雞胸、酪梨、藜麥與多種蔬菜，佐以女神羅勒腰果醬汁及蜂蜜紅酒油醋；「LEO哥的松子芝麻奶油牛排寬麵」則以烤嫩肩牛排搭配Tahini芝麻與煙燻奶油醬汁，加入松子、羽衣甘藍及羅馬諾乳酪，呈現濃郁的堅果香氣。

酒飲以西式調酒手法融入台灣味，「老街情懷」結合冬瓜茶、話梅與泥煤威士忌，「粉霧花園」以烏龍茶與番石榴調製；無酒精選擇有紫蘇、蜜桃、紅茶與氣泡調製的無酒精調飲「森語」，讓不飲酒的顧客也能享受微醺般的放鬆氛圍。

GIMME更首度推出品牌周邊商品，包含老爹帽、個性T恤、馬克杯與壓克力鑰匙圈，將品牌風格從餐桌延伸至日常穿搭與生活用品，呼應「Gimme more good stuff」的品牌理念，讓消費者在享用料理之餘，也能把喜愛的GIMME帶進生活。

為慶祝開幕，GIMME推出三重優惠。「Cheers to Us！調酒買一送一」於11月12日至15日登場，每日限前30組，限內用；「TASTE IT FIRST」於11月12日至12月13日，會員結帳享9折嚐鮮優惠，會員單筆消費滿千元，再贈「88折回訪券」。

欣食旅表示，今年營收上看6億元、年增逾1成，預計5年內全品牌展店至50家，2032年朝向IPO目標邁進。

欣食旅新品牌「GIMME」進軍信義商圈。業者／提供
欣食旅新品牌「GIMME」進軍信義商圈。業者／提供

主餐推薦「爐烤鮭魚、烤酪梨和玉米莎莎」，以南美風味香料與青醬，搭配炙烤酪梨及玉米莎莎。業者／提供
主餐推薦「爐烤鮭魚、烤酪梨和玉米莎莎」，以南美風味香料與青醬，搭配炙烤酪梨及玉米莎莎。業者／提供

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