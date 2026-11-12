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育才有成！桃竹苗分署挺企業人才培育 7家績優企業獲表揚

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
「這一鍋」餐飲副理傅姿華（右）積極推動員工關懷、職涯發展及AI創新應用，獲頒年度「HR MVP獎」，由勞動力發展署副署長施淑惠（左）頒獎。圖／桃竹苗分署提供
「這一鍋」餐飲副理傅姿華（右）積極推動員工關懷、職涯發展及AI創新應用，獲頒年度「HR MVP獎」，由勞動力發展署副署長施淑惠（左）頒獎。圖／桃竹苗分署提供

AI科技與ESG永續轉型加速，企業如何培育人才、提升競爭力？勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今天在新竹國賓大飯店舉辦「智慧與永續－擘劃企業人才培育策略新藍圖」企業人才培訓成果發表暨人力資源發展研討會，吸引逾百家企業參與，聚焦AI應用與永續人才發展，並表揚7家績優辦訓企業及1名傑出人資人員。

勞動力發展署副署長施淑惠表示，面對AI與淨零轉型，企業除導入新技術，也須培養具備新技能的人才，才能發揮轉型效益。獲獎企業積極推動AI應用、淨零減碳及流程自動化等訓練，展現人才培育成果。

本次獲表揚的7家企業包括這一鍋餐飲、濂達科技、耀睿科技、化新精密工業、耀登科技、飛宏科技及臺灣華歌爾；其中，這一鍋餐飲副理傅姿華因推動員工關懷、職涯發展及AI創新應用，獲頒「HR MVP獎」。

施淑惠指出，人才培育是企業維持長期競爭力的重要投資，勞發署透過在職訓練補助及多元培訓資源協助企業提升人才素質。桃竹苗地區近2年已協助逾1100家企業辦理超過1萬6000門訓練課程，累計培訓勞工逾11萬人次。

研討會另邀請專家分享AI與ESG人才培育趨勢。台灣師範大學教授孫弘岳解析AI對工作模式及人才需求的影響，以及企業運用新科技提升員工專業能力的實務；天下學習事業群天下人才會會長劉鳳珍則從ESG角度，探討多元共融、員工關懷及組織韌性，協助企業兼顧人才發展與永續經營。

桃竹苗分署表示，116年度「企業人力資源提升計畫」、「充電起飛計畫」及「小型企業人力提升計畫」等在職訓練補助，將於今年12月起受理申請，最高補助350萬元。詳情可至桃竹苗分署網站(https://thmr.wda.gov.tw/)或桃竹苗企業人力資源服務網（https://pse.is/572748）查詢，如需專人進場諮詢可撥打專線 03-485-5368 分機 1929~1937洽詢。

桃竹苗分署表揚7家辦訓績優企業，肯定企業積極投入人才培育，由勞動力發展署施淑惠（右4）頒獎，並與獲獎企業代表合影。圖／桃竹苗分署提供
桃竹苗分署表揚7家辦訓績優企業，肯定企業積極投入人才培育，由勞動力發展署施淑惠（右4）頒獎，並與獲獎企業代表合影。圖／桃竹苗分署提供

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