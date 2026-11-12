訊聯細胞智藥外泌體產品獲印尼核准 搶攻東南亞醫美商機

訊聯智藥（7808）12日宣布，拓展東南亞外泌體市場再有進展，旗下BIOCAKE及BIOCAKE Lite兩款產品取得印尼食品藥物監督管理局（BPOM）核准，並布局當地13座城市、逾2,000家醫美院所通路，搶攻印尼護膚及專業醫美市場商機。

訊聯細胞智藥表示，印尼擁有約2.9億人口，為東南亞人口最多的國家，隨著專業醫美服務及高階保養市場持續發展，已成為國際美妝及生技品牌積極布局的重要市場。此次兩款外泌體產品取得印尼BPOM核准，將有助於擴大當地市場滲透率，進一步推動東南亞業務發展。

根據國際市場研究機構Euromonitor International報告，2025年印尼護膚市場規模達33.28億美元，年增19%。訊聯細胞智藥看好當地龐大消費人口及專業醫美需求，將運用再生醫學研發與製造技術，持續拓展外泌體產品海外銷售通路。

在產品應用方面，隨著全球皮膚抗老研究方向逐漸由傳統抗老化（Anti-aging），延伸至強調肌膚長期健康及功能維持的肌膚長壽（Skin Longevity）概念，外泌體在專業肌膚管理領域的應用，也成為訊聯細胞智藥積極發展的方向。

尤其印尼、泰國及馬來西亞等熱帶國家，長期受到高強度紫外線曝曬影響，光老化、氧化壓力及肌膚發炎等問題，帶動當地專業肌膚管理需求，為外泌體相關產品提供市場發展機會。

訊聯細胞智藥總經理李黛苹表示，集團深耕再生醫學近30年，已將光老化、色素調節、疤痕照護及毛髮生長等領域，列為肌膚應用的重要研發方向。未來將持續探索醫美院所光電療程搭配外泌體保養的整合應用，拓展再生醫學技術在肌膚健康管理領域的商業化機會。

為進一步深化印尼市場布局，訊聯細胞智藥規劃於12月4日至6日參與在印尼舉行的i-SWAM 2026第17屆國際印尼美容醫學研討會暨展覽，與當地及國際醫美產業人士交流，尋求更多合作機會。

訊聯細胞智藥指出，i-SWAM為印尼具代表性的國際美容醫學研討會之一，預計吸引2萬名來自全球的皮膚科、整形外科及美容醫學專業醫師參與。

此次活動也將邀請馬來西亞及印尼醫美領域專家，分享訊聯外泌體在肌膚及毛髮研究方面的臨床實證案例，藉由國際學術交流及既有通路布局，持續擴大東南亞市場合作機會。