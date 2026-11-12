快訊

她們不是一般空姐！歷代空軍空姐身分與制服有何變化？

賣掉了！遠航MD-83客機滯留7年 桃機211萬元買下

聯合報首度跟機直擊！空軍專機空姐 機上全程彎腰工作

聽新聞
0:00 / 0:00

聲寶集團砸66億布局台南 智慧家電廠已啟用 樂齡住宅、長照接力進駐

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲上午參訪聲寶集團，實地了解企業營運及各項投資進度，並強調市府團隊將積極協助企業解決投資需求，成為企業深耕台南的有力後盾。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲上午參訪聲寶集團，實地了解企業營運及各項投資進度，並強調市府團隊將積極協助企業解決投資需求，成為企業深耕台南的有力後盾。圖／台南市政府提供

台南招商有成！國內家電品牌聲寶集團在台南布局智慧家電製造、樂齡住宅及長照服務三大事業，累計投資金額逾66億元，預估創造超過500個就業機會。市長黃偉哲上午前往聲寶台南廠參訪，了解生產線及投資進度，強調市府將持續協助企業排除投資障礙，吸引優質企業深耕台南。

黃偉哲表示，聲寶是國內家喻戶曉的品牌，近年積極轉型，不僅將智慧家電生產基地設在台南，也看好高齡社會需求，進一步跨足樂齡住宅及長照服務。台南氣候宜人、生活機能完善，具備發展樂齡及長照產業的優勢，聲寶持續加碼投資，展現對台南未來發展的信心。

聲寶集團總裁陳盛沺表示，他1970年自成功大學畢業，對台南有深厚情感，當年為縮短南北產業發展差距，決定將生產基地南移。感謝市府協助，占地約1.4萬坪的聲寶台南廠順利建置，目前主要生產冰箱、洗衣機及空調等智慧家電，並設有物流中心。

陳盛沺指出，設廠過程中感受到台南適合樂齡生活，因此決定在安平區打造超過300間房的「聲寶橘青春」樂齡住宅，讓退休族減輕家務負擔，享受生活及社交活動；因應未來長者照護需求，也與日本元氣集團合作，在南區規畫約100間房的綜合長照機構，提供從健康樂齡到專業照護的服務。

經發局表示，聲寶集團三項重大投資案均按規畫推進，其中智慧家電廠已於2024年11月啟用；「聲寶橘青春台南安平館」樂齡住宅預計2029年完工；南區綜合長照機構則是聲寶長照事業首發據點，預計2028年完工啟用。

經發局指出，南區綜合長照機構是市府與財政部國有財產署合作活化國有土地的指標成果。市府將持續透過投資服務單一窗口及跨局處協調機制，協助企業排除投資設廠障礙，並結合公有土地活化開發，帶動產業升級及在地就業。

黃偉哲指出，台南近年產業發展快速，除半導體產業持續擴大投資，市府也積極盤點產業用地，協助企業掌握投資時機。以台積電擴廠為例，市府去年底加速土地整備，今年6月完成專案設定地上權契約簽署，促成2奈米廠在安定區市府土地上開工。

他表示，未來市府將整合台糖土地、工研院六甲園區及柳科三期等資源，分階段推動機器人產業研發及生產基地，並完善再生水、電力等基礎設施，持續提升台南產業競爭力。

台南市長黃偉哲上午參訪聲寶集團，實地了解企業營運及各項投資進度，並強調市府團隊將積極協助企業解決投資需求，成為企業深耕台南的有力後盾。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲上午參訪聲寶集團，實地了解企業營運及各項投資進度，並強調市府團隊將積極協助企業解決投資需求，成為企業深耕台南的有力後盾。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲上午參訪聲寶集團，實地了解企業營運及各項投資進度，並強調市府團隊將積極協助企業解決投資需求，成為企業深耕台南的有力後盾。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲上午參訪聲寶集團，實地了解企業營運及各項投資進度，並強調市府團隊將積極協助企業解決投資需求，成為企業深耕台南的有力後盾。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲上午參訪聲寶集團，實地了解企業營運及各項投資進度，並強調市府團隊將積極協助企業解決投資需求，成為企業深耕台南的有力後盾。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲上午參訪聲寶集團，實地了解企業營運及各項投資進度，並強調市府團隊將積極協助企業解決投資需求，成為企業深耕台南的有力後盾。圖／台南市政府提供

長照 聲寶 台南

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台南公車路網重整後運量增五成 黃偉哲：再添61輛電動公車

龍科三期拚進度 張善政「請假前」要求部署5大配套

停招、捐8億元校地資產 高雄高英工商3年後轉型長照園區

台中北屯人口將破32萬 人口、就業雙成長支撐14期區段房市

相關新聞

育才有成！桃竹苗分署挺企業人才培育 7家績優企業獲表揚

AI科技與ESG永續轉型加速，企業如何培育人才、提升競爭力？勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今天在新竹國賓大飯店舉辦「智慧與永續－擘劃企業人才培育策略新藍圖」企業人才培訓成果發表暨人力資源發展研討會，吸引逾百家企業參與，聚焦AI應用與永續人才發展，並表揚7家績優辦訓企業及1名傑出人資人員。

老屋都更看過來！民間都更契約範本公開 防爛尾房地都沒了

都更不僅整合困難，糾紛也多，不時傳出建商發生財務危機，舊房拆了，新房卻蓋不出來，淪為爛尾樓，甚至土地被建商拿去向銀行融資，無法取回，地主「人財兩失」情況。

訊聯細胞智藥外泌體產品獲印尼核准 搶攻東南亞醫美商機

訊聯智藥（7808）12日宣布，拓展東南亞外泌體市場再有進展，旗下BIOCAKE及BIOCAKE Lite兩款產品取得印尼食品藥物監督管理局（BPOM）核准，並布局當地13座城市、逾2,000家醫美院所通路，搶攻印尼護膚及專業醫美市場商機。

聲寶集團砸66億布局台南 智慧家電廠已啟用 樂齡住宅、長照接力進駐

台南招商有成！國內家電品牌聲寶集團在台南布局智慧家電製造、樂齡住宅及長照服務三大事業，累計投資金額逾66億元，預估創造超過500個就業機會。市長黃偉哲上午前往聲寶台南廠參訪，了解生產線及投資進度，強調市府將持續協助企業排除投資障礙，吸引優質企業深耕台南。

第2季全國小宅近300萬、十年大增42萬 小坪數增幅最快竟不在雙北市

房價高漲之下，購屋人也只能越買越小。住商機構統計內政部房屋稅籍資料指出，第2季全國住宅25坪以下住宅達291.2萬宅，相較2017年同期增加約41.9萬宅，漲勢達16.8%。

新北板新站聯開案60億元開發啟動 侯友宜估帶動新板特區城市轉型

新北市政府推動捷運聯合開發再添一案，板新站捷運開發案正式開工，預計投入60億元，成為板橋規模最大的捷運聯開案。新北市長侯友宜12日表示，新北市目前共有37個捷運聯開案，其中13案已完成招商，預估全數開發後可引進5.3萬人口、創造4.3萬個就業機會，帶動3,270億元經濟效益，透過捷運建設結合都市更新，進一步翻轉城市發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。