第2季全國小宅近300萬、十年大增42萬 小坪數增幅最快竟不在雙北市

房價高漲之下，購屋人也只能越買越小。住商機構統計內政部房屋稅籍資料指出，第2季全國住宅25坪以下住宅達291.2萬宅，相較2017年同期增加約41.9萬宅，漲勢達16.8%。

若觀察各縣市，區域小宅化最明顯是新竹縣、桃園市，兩縣市25坪以下住宅占比十年分別增加5.3、4.6個百分點，居全國前二名。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，民眾薪水趕不上房價漲幅，加上建商為控制購屋總價門檻，致使全台市場逐漸往小宅化趨勢傾斜。

觀察統計，全國25坪以下房屋稅籍住宅數量，從2017年第2季的249.4萬宅，增加至2026年同期的291.3萬宅，9年增加約41.9萬宅，增幅達16.8%；若論其占全國住宅比重，25坪以下住宅於2017年第2季約29.2%，至今年提高至30.5%，正式突破三成大關。

賴志昶分析，近年房價漲幅明顯，且超越民眾所得成長速度，因此購屋族僅能將看屋眼光，逐漸轉向坪數精簡的產品；而建商亦為迎合市場需求，也傾向透過縮小坪數，來降低購屋總價門檻，在供需雙方皆有共識之下，令中小坪數產品逐漸成為市場主流。

細看各縣市數據，小宅化最明顯是新竹縣，該縣第2季25坪以下住宅量體與2017年同期相比成長54%，至今已達6萬宅，25坪以下住宅占比亦提高至24.9%，增加5.3個百分點，居全國之冠。

其次則為桃園市，該縣第2季25坪以下住宅量體高達30.1萬宅，與2017年同期相比成長40.3%，且25坪以下住宅占比也提高至30.9%，與2017年第2季相比增加4.6個百分點，排名全國第二。

住商不動產桃竹苗區協理陸毅琪認為，桃竹地區近年受惠於科技業發展與產業聚落群聚，吸引年輕就業人口進駐，不過隨之而來的也代表著區域房價水漲船高，令在地首購族僅能越買越小。

此外，陸毅琪指出，新竹縣竹北市與桃園市部分行政區，重劃區題材蓬勃發展，而近年新案市場逐漸朝坪數精簡方向發展，致使兩縣市小坪數住宅占比均明顯提高。

賴志昶提醒，市場小宅化雖可降低民眾入手門檻，惟購屋時仍應留意實際室內使用面積與房間格局，尤其民眾若入手新建案，更因考慮公設坪數，即使權狀坪數看似足夠，但在扣除公設比後，實際室內空間可能會有所差異。

此外，賴志昶指出，小坪數物件雖能壓低購屋總價，但每坪成交單價卻可能高過區域行情，購屋族應以長期自住需求與財務負擔能力為優先，切勿因低總價，就忽略住宅實際行情與居住機能。