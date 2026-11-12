新北板新站聯開案60億元開發啟動 侯友宜估帶動新板特區城市轉型

新北市政府推動捷運聯合開發再添一案，板新站捷運開發案正式開工，預計投入60億元，成為板橋規模最大的捷運聯開案。新北市長侯友宜12日表示，新北市目前共有37個捷運聯開案，其中13案已完成招商，預估全數開發後可引進5.3萬人口、創造4.3萬個就業機會，帶動3,270億元經濟效益，透過捷運建設結合都市更新，進一步翻轉城市發展。

侯友宜表示，新北市捷運路網目前總長約108公里、共90站，是全國最長的捷運路網，任內已有4條捷運路線通車。市府持續落實「捷運到哪裡，都市更新做到哪裡」的政策方向，透過捷運站周邊土地聯合開發，吸引民間投資，帶動人口進駐及就業機會，讓交通建設進一步轉化為城市發展動能。

在聯合開發推動進度方面，侯友宜指出，新北市目前規劃37個聯開案，已有13案完成招商，其中2案已進入交屋階段，一案已交屋，另一案也即將交屋。此次開工的板新站開發案，就是13件招商成功案件之一，也是板橋目前規模最大的捷運聯開案，總投資金額約60億元。

侯友宜表示，依市府預估，37個聯開案全數推動後，可望引進約5.3萬人口、創造4.3萬個就業機會，並帶動約3,270億元經濟效益，同時透過都市更新改善城市面貌，並達到節能減碳效益。

侯友宜強調，板新站聯開案啟動後，將進一步帶動新板特區發展，市府將持續推動捷運建設與都市更新相互結合，落實「捷運到哪裡，都更做到哪裡」的政策，帶動新北城市轉型。