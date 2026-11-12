快訊

家族資產積怨釀殺機…狠刺連襟50刀 陽明交大教授家暴殺人罪起訴

寶林茶室6死案一審判決今出爐 蔣萬安：法院應該要重判

辦公室戀情錯了嗎？黃仁勳踩到歐美企業的雷點

聽新聞
0:00 / 0:00

新北板新站聯開案60億元開發啟動 侯友宜估帶動新板特區城市轉型

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市長侯友宜出席板新站捷運開發案開工。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜出席板新站捷運開發案開工。圖／新北市政府提供

新北市政府推動捷運聯合開發再添一案，板新站捷運開發案正式開工，預計投入60億元，成為板橋規模最大的捷運聯開案。新北市長侯友宜12日表示，新北市目前共有37個捷運聯開案，其中13案已完成招商，預估全數開發後可引進5.3萬人口、創造4.3萬個就業機會，帶動3,270億元經濟效益，透過捷運建設結合都市更新，進一步翻轉城市發展。

侯友宜表示，新北市捷運路網目前總長約108公里、共90站，是全國最長的捷運路網，任內已有4條捷運路線通車。市府持續落實「捷運到哪裡，都市更新做到哪裡」的政策方向，透過捷運站周邊土地聯合開發，吸引民間投資，帶動人口進駐及就業機會，讓交通建設進一步轉化為城市發展動能。

在聯合開發推動進度方面，侯友宜指出，新北市目前規劃37個聯開案，已有13案完成招商，其中2案已進入交屋階段，一案已交屋，另一案也即將交屋。此次開工的板新站開發案，就是13件招商成功案件之一，也是板橋目前規模最大的捷運聯開案，總投資金額約60億元。

侯友宜表示，依市府預估，37個聯開案全數推動後，可望引進約5.3萬人口、創造4.3萬個就業機會，並帶動約3,270億元經濟效益，同時透過都市更新改善城市面貌，並達到節能減碳效益。

侯友宜強調，板新站聯開案啟動後，將進一步帶動新板特區發展，市府將持續推動捷運建設與都市更新相互結合，落實「捷運到哪裡，都更做到哪裡」的政策，帶動新北城市轉型。

侯友宜 新北 城市

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

板橋最大捷運開發案開⼯ 馥華打造近5000坪複合街廓

接棒永和大陳都更！新北推動頂溪公辦都更翻轉門戶新貌

卸任前的教育成績單 侯友宜：新北投入5360億推動近300項創新措施

五股交流道北入匝道明正式通車 台65線北上車流直上國1省12分鐘

相關新聞

第2季全國小宅近300萬、十年大增42萬 小坪數增幅最快竟不在雙北市

房價高漲之下，購屋人也只能越買越小。住商機構統計內政部房屋稅籍資料指出，第2季全國住宅25坪以下住宅達291.2萬宅，相較2017年同期增加約41.9萬宅，漲勢達16.8%。

新北板新站聯開案60億元開發啟動 侯友宜估帶動新板特區城市轉型

新北市政府推動捷運聯合開發再添一案，板新站捷運開發案正式開工，預計投入60億元，成為板橋規模最大的捷運聯開案。新北市長侯友宜12日表示，新北市目前共有37個捷運聯開案，其中13案已完成招商，預估全數開發後可引進5.3萬人口、創造4.3萬個就業機會，帶動3,270億元經濟效益，透過捷運建設結合都市更新，進一步翻轉城市發展。

不是雙北！小宅化最凶在這裡 10年大增五成

房價高漲，購屋人只能越買越小，根據內政部房屋稅籍統計，第2季全台住宅25坪以下住宅達291.2萬宅，相較2017年同期增加約41.9萬宅，增幅近達17%。

台中指標名宅二手市場現零釋出 成屋「掛售率」成品牌試金石

在房市回歸理性之際，自住買盤評估不動產的視角也更加多元。相較於單純觀察預售市場的開價與銷況，成屋市場的「掛售率」，成為自住客觀察品牌的重要指標。

毛孩比小孩多 「寵物友善宅」成為房市新剛需

台灣少子化與高齡化趨勢持續發酵，已連續34個月呈現負成長，伴侶動物已深刻融入現代家庭結構，全台犬貓登記數量早已突破 300 萬隻，遠超新生兒人口，「毛孩比小孩多」成為不可逆的家庭方程式。

群環智行攜手IBM Bob 推動台灣產業從AI走向行動

群環科技攜手IBM推出「群環智行」，以IBM Bob為核心，導入治理與自動化，協助非IT人員應用AI，推動企業從試行走向執行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。