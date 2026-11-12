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不是雙北！小宅化最凶在這裡 10年大增五成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
全台房價高漲，購屋族僅能越買越小。示意圖／住商機構／提供
全台房價高漲，購屋族僅能越買越小。示意圖／住商機構／提供

房價高漲，購屋人只能越買越小，根據內政部房屋稅籍統計，第2季全台住宅25坪以下住宅達291.2萬宅，相較2017年同期增加約41.9萬宅，增幅近達17%。

觀察七大都會區，區域小宅化最明顯是新竹縣25坪以下住宅占比十年分別增加5.3個百分點，其次為桃園市增加4.6個百分點，排名第二。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，民眾薪水趕不上房價漲幅，加上建商為控制購屋總價門檻，全台市場逐漸往小宅化趨勢傾斜。

觀察統計，全台25坪以下房屋稅籍住宅數量，從2017年第2季249.4萬宅，增加至2026年同期的291.3萬宅，9年增加約41.9萬宅，增幅達16.8%。

以全台住宅比重來看，25坪以下住宅於2017年第2季約29.2%，今年提高至30.5%，正式突破三成大關。

賴志昶分析，近年房價漲幅明顯，且超越民眾所得成長速度，民眾只能轉向坪數精簡產品，建商為迎合市場需求，也透過縮小坪數降低購屋總價門檻，中小坪數產品因此逐漸成為市場主流。

觀察各縣市數據，小宅化最明顯是新竹縣，第2季25坪以下住宅量體與2017年同期相比成長54%，至今已達6萬宅，25坪以下住宅占比亦提高至24.9%，增加5.3個百分點，居全台之冠。

其次則為桃園市，第2季25坪以下住宅量體高達30.1萬宅，與2017年同期相比成長40.3%，且25坪以下住宅占比也提高至30.9%，與2017年第2季相比增加4.6個百分點，排名全台第二。

住商不動產桃竹苗區協理陸毅琪表示，桃竹地區近年受惠於科技業發展與產業聚落群聚，吸引年輕就業人口進駐，不過隨之而來的也代表著區域房價水漲船高，令在地首購族僅能越買越小。

此外，新竹縣竹北市與桃園市部分行政區，蓬勃發展重劃區題材，而近年新案市場逐漸朝坪數精簡方向發展，致使二縣市小坪數住宅占比均明顯提高。

賴志昶提醒，小宅雖可降低民眾入手門檻，惟購屋時仍應留意實際室內使用面積與房間格局，尤其民眾若入手新建案，即使權狀坪數看似足夠，但在扣除公設比後，實際室內空間可能會有所差異。

此外，小坪數物件雖總價壓低，但每坪單價卻可能高過區域行情，購屋族應以長期自住需求與財務負擔能力為優先，切勿因低總價，忽略住宅實際行情與居住機能。

七大都會區25坪以下住宅宅數與占比統計。表／住商機構提供
七大都會區25坪以下住宅宅數與占比統計。表／住商機構提供

小宅 門檻 坪數

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