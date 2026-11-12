台中指標名宅二手市場現零釋出 成屋「掛售率」成品牌試金石

在房市回歸理性之際，自住買盤評估不動產的視角也更加多元。相較於單純觀察預售市場的開價與銷況，成屋市場的「掛售率」，成為自住客觀察品牌的重要指標。

根據樂居網平台統計，寶璽、舜元、龍寶、長安等「低掛售率」指標品牌，旗下多個已完銷的成屋社區，在轉手市場僅有零星物件釋出，部分甚至呈現零掛售狀態，印證了品牌在市場累積的實質口碑。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，掛售率不只反映市場上有多少物件待售，也與產品總價、買方承接能力，以及轉手難易度密切相關。

尤其高總價住宅受貸款成數限制與自備款門檻影響，潛在買方範圍相對收斂，屋主一旦決定出售，往往需要較長時間等待合適買方，待售物件也可能因此累積；而換屋型產品的掛售情況，則與家庭結構變化、換屋周期及區域市場的供給活絡度高度連動。

若一個社區在不同產品條件與市場環境下，仍能長期維持相對低的掛售率，除了反映市場釋出量稀缺，也能從側面印證住戶的長期持有傾向，成為品牌口碑的客觀參考。

從指標品牌近幾年已完銷的成屋來觀察轉手現象，低掛售率並非單純由產品總價或社區規模來決定，品牌認同度與住戶結構更具決定性影響。

以被業界譽為台中「豪宅鼻祖」的寶璽建設為例，旗下作品鎖定大坪數、高總價豪宅，住戶清一色都是自住客群，這些作品便與七期長期動輒雙位數物件掛售的社區有著鮮明的對照。如位於七期市政園道首排的「寶璽睿觀」落成多年少有轉手釋出，目前僅有1戶掛售。

北屯社區型豪墅「寶璽元莊」44戶當中也僅1戶掛售，而五期「寶璽高第」與北屯11期的「寶璽美第」目前在二手市場更均為零掛售，顯見其備受高資產族群肯定。

長年深耕自住市場的舜元建設，則憑藉扎實的營建工法與社區規劃，奠定住戶對品牌的高度認同，也反映在指標社區的低掛售數據上。

「舜元知茵」總戶數51戶，目前維持零掛售；北區自住換屋指標「舜元睦森林」總戶數123戶，二手市場僅3戶掛售，掛售率僅約2.4%；十四期「舜元境朗」52戶有5戶掛售，掛售率約5.8%；「舜元知了」84戶則有6戶掛售，掛售率約7.1%。從數據分布觀察，舜元百戶規模的大社區釋出量依舊壓在低檔，展現出高度的自住黏著度與市場信任。

龍寶建設旗下社區規模不一，二手市場掛售情況則隨區域與產品規劃出現差異。11期「龍寶愛臻邸」185戶僅有3戶掛售，烏日「龍寶園臻邸」142戶僅1戶掛售；11期「龍寶仁美臻邸」113戶有6戶掛售，沙鹿「龍寶和臻邸」52戶則有7戶掛售，其中「龍寶愛臻邸」與「龍寶園臻邸」，即使社區量體破百戶，掛售率均低於2%，顯示其市場口碑相當扎實。

長安建設多年維持審慎推案節奏，如西區「長安慕廈」70戶與「長安桂冠」28戶均為零掛售；屋齡26年的「長安美術觀邸」僅1戶掛售，近期落成的「長安大墩」則有2戶掛售，供給量本就低的情況下更是少有物件釋出。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔從第一線交易觀察指出，社區掛售戶數少，對買方而言，代表可挑選的房源極為有限，尤其指名特定品牌社區的自住客，往往需要耗時等待釋出；對屋主而言，若現有建築品質與居住環境符合需求，自然不輕易出售。

當社區在二手市場長期維持極低釋出量，便成為市場辨識品牌認同度的重要參考。不過，價值與抗跌表現，仍須回到整體區域規劃與實際成交行情綜合評估。