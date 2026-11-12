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毛孩比小孩多 「寵物友善宅」成為房市新剛需

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
21世紀不動產總經理王暐傑表示，毛小孩已成家庭核心成員，購屋前須注意兼顧規約彈性與隔音設計，才能人寵共樂、安心長住。21世紀不動產／提供
21世紀不動產總經理王暐傑表示，毛小孩已成家庭核心成員，購屋前須注意兼顧規約彈性與隔音設計，才能人寵共樂、安心長住。21世紀不動產／提供

台灣少子化與高齡化趨勢持續發酵，已連續34個月呈現負成長，伴侶動物已深刻融入現代家庭結構，全台犬貓登記數量早已突破 300 萬隻，遠超新生兒人口，「毛孩比小孩多」成為不可逆的家庭方程式。

在買方市場主導的當下，飼養多貓或中大型犬的家庭在購屋時，不再只看地段與坪數，而是將「毛孩能否安心共居」列為首要考量。21世紀不動產指出，「寵物友善宅」已從特殊偏好躍升為市場「新剛需」，但若未在購屋前釐清管委會規約、環境機能與隔音設計，常衍生鄰里摩擦甚至居住爭議。為此，21世紀不動產特別公開挑選社區三大關鍵與室內共融裝修指南，助毛孩家庭安心成家。

21世紀不動產總經理王暐傑指出，第一線門市帶看經驗顯示，諮詢「社區是否寵物友善」與「是否設有友善公設」的比例逐年攀升；是否是「寵物友善宅」有三大指標，包括管委會規約與實際默契、評估周邊綠帶和洗沐與醫療機能，以及檢視公設動線與玄關進出空間。

第一詳閱管委會規約與實際默契；王暐傑表示，雖然《公寓大廈管理條例》相關條文持續檢討，但部分社區規約仍可能記載「限制特定體重、犬種、數量」或「公設不得落地」等規範。看屋時務必請房仲調閱社區管理規約，並觀察梯廳、電梯內是否有過度嚴苛的寵物警示，確認管委會與鄰里包容度。

第二評估周邊綠帶、洗沐與醫療機能；王暐傑指出，住宅步行 5 至 10 分鐘內是否有帶狀公園、河濱步道或寵物友善公園，直接影響大型犬的每日運動需求；此外，同時評估是否具有車程合理範圍的動物醫院與美容沙龍，這更是毛孩遭遇突發狀況時的安全後盾。

第三檢視公設動線與玄關進出空間；王暐傑分析，社區電梯是否具備換氣設備、梯間轉折處寬度是否充裕，以及戶門外是否有足夠的緩衝動線；室內玄關若能規劃雙層推門或落塵防逃逸區，能大幅降低毛孩開門衝出的意外風險。

除了社區外部條件，室內裝修更是維繫鄰里和睦與長期持有的核心。王暐傑表示，解決寵物宅的痛點，關鍵在於「預防噪音」與「安全材質」。

首先地板材質選用 SPC 石塑或防抓木地板；他分析，避免拋光石英磚的濕滑造成毛孩關節磨損，亦能抵禦貓抓犬刨；搭配具有吸音墊層的卡扣地板，可大幅阻絕奔跑落地的衝擊聲。

其次隔音門窗與五金降噪； 王暐傑指出，選用雙層氣密窗阻隔外界聲響，避免毛孩因戶外風吹草動而吠叫；房門加裝隔音氣密條與緩衝滑軌，落實全室隔音。

最後，垂直立面多功能整合；王暐傑認為，針對多貓家庭，將貓跳板、天空步道與書櫃、收納櫃一體化設計，不僅節省室內坪數，更能維持空間俐落的生活美學。

王暐傑表示，成家不只是擁有四面牆，更是為每一位家庭成員，包括毛孩，打造有溫度的庇護所。」面對生活型態的轉變，提前做好規範確認與抗噪規劃，才能在穩健持有的過程中，享受人寵共樂的幸福日常。

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