群環智行攜手IBM Bob 推動台灣產業從AI走向行動

一家知名IC設計公司，第一年導入生成式AI時，老闆告訴員工：「你盡量用，花多少錢都沒關係。」到了第二年，公司得精算每條產品線用掉多少AI Token、花了多少錢，再把這筆費用算進產品的開發成本。

「過去幾年是AI的『野蠻生長時代』。」IBM台灣總經理李正屹說。企業在AI上的投入幾乎沒有上限，AI卻多半停留在提升個人生產力。他觀察，企業用AI多半經過三個階段：老闆先問「用了沒？」，再問「有沒有效果？」，於是開始找試行案例（Pilot）；等到想在公司內大規模推廣，才發現推不動。卡住的是信任：權責不分，運作軌跡也不清楚。

站在第一線的群環科技，看到同樣的轉變。群環科技總經理萬文凱說：「以前問AI到底有多聰明，現在問AI能創造什麼價值。」企業開始要求AI帶來實質的投資報酬，疑慮從「AI不夠強」變成「AI會不會失控」；AI的決策層級，也從CIO或IT部門的小型專案，升級為CEO層級的企業轉型課題。

要讓AI走出試行階段，群環攜手IBM推出「群環智行（BestCom AgentX）」，以IBM今年4月全球上市的AI代理人IBM Bob為核心，主軸是「From AI to Action」：AI不只回答問題，還要把事情做完。

IBM台灣總經理李正屹指出，企業導入AI以治理為核心，並將AI嵌入業務流程、推動自動化，讓AI接手完整工作流程，從試行走向全面導入，在確保穩定與可控的基礎上，創造實際營運效益。

從試行到全面導入 IBM把治理內建進企業AI

李正屹說：「IBM在三年前就一直強調，企業內部如果要使用AI，governance（治理）是最重要的。」他認為，AI要在營運上產生實際效果，「它應該要變成automation（自動化）。」讓AI嵌入業務流程，接手一整串工作。

這次合作，IBM把治理機制內建在方案中，企業可以放心使用，算力與Token成本也能維持在可控範圍。

8萬名員工先用、可部署地端：IBM Bob的企業級底氣

IBM對治理的堅持，落實在IBM Bob的產品設計上。IBM Bob參與軟體開發的全流程，從規劃、編碼、測試、部署、維運，到大型主機等企業系統的現代化。根據IBM官方資料，IBM內部已有超過8萬名員工使用Bob，自評生產力平均提升45%。系統內建機敏資料掃描、即時政策執行等控管，企業可依任務類型設定審核關卡，並完整記錄AI的操作過程。

今年10月1日，IBM推出自主部署方案，IBM Bob可以部署在企業自有的地端機房、私有雲、主權雲，以及與外部網路隔離的環境，程式碼與資料都留在企業內部。製造、半導體與光電產業對智慧財產權與資安的要求極高，地端部署正好回應這項需求。

IBM台灣目標市場暨生態系總經理陳孝綸指出，IBM攜手群環，深度整合伺服器、PC等硬體與AI Agent，協助已投入算力的企業找到合適的應用場景，將硬體投資轉化為實際效益。

群環從硬體代理商轉型 成為企業導入AI的價值夥伴

需求變了，群環的角色跟著調整。萬文凱希望群環從傳統的硬體代理商（Distributor），轉型為創造商業價值的Value Distributor，成為企業導入AI的夥伴。產品名稱裡的「X」，他特別強調代表Execution（執行）。

IBM看好這個轉型。IBM台灣目標市場暨生態系總經理陳孝綸指出，群環是台灣重要的硬體配銷與代理商，雙方把伺服器、PC等硬體與AI Agent深度整合，能協助已投入算力的企業，找到發揮效益的應用場景。

「我們賣的是一個可以立即開箱即用的服務。」陳孝綸說。雙方簽下兩年合約，IBM派出亞太區與在地技術團隊，與群環共同開發適合台灣各產業的應用場景，目標在2028年前將IBM Bob在台市佔率推升到10個百分點。

群環科技技術顧問王慶祥以引擎與汽車比喻IBM Bob與群環智行的關係。群環預先整合工作模式、使用規則、技能包與工具串接，讓業務、行銷及財務人員無須複雜設定，即可透過對話上手。

群環以IBM Bob為引擎 讓非IT人員第一天就上手

「IBM Bob是一個強大的引擎，群環智行是一台開箱即用的汽車。」群環科技技術顧問王慶祥這樣形容兩者的關係。

IBM Bob功能強大、彈性高，原廠設計以工程師為主要使用者。群環把自己大量使用Bob的經驗封裝起來，預先設計好Mode（工作模式）、Rule（使用規則）、Skill（技能包）與MCP工具串接。業務、行銷、財務等非IT人員不需要複雜設定，第一天透過對話就能上手。

讓AI動手做事，企業最在意的是控管。王慶祥說：「速度是手段，可控才是目的。」群環智行有兩種運作模式。在互動對話模式下，AI要刪除檔案、執行系統指令或發送郵件之前，一定會先經過使用者同意，所有操作紀錄都留存可查。流程確定之後，可切換為自動化腳本模式，由AI全程執行，並強制留下完整日誌供事後稽核。

群環內部就有現成的例子。同仁過去每天早上要登入中央銀行網站，記下新台幣匯率，再手動貼到LINE群組。現在只要用一般的說話方式把規則告訴群環智行，它就會定時擷取匯率頁面、整理數據，自動發出LINE通知。

至於企業該從哪裡開始，萬文凱建議先建立「智慧知識庫」。產品資料、技術文件、SOP、客服紀錄與歷史案件，散落在不同系統、Excel與Email裡，甚至只存在資深員工的腦中，新人很難找。群環的做法，是先挑選高頻重複、資料相對完整、效益可以量化的工作流程切入。建好知識庫後，員工用日常語言提問就能找到答案，再逐步擴展到其他自動化場景。

群環科技總經理萬文凱建議，企業先建立智慧知識庫，整合分散的產品資料、技術文件與服務紀錄，讓員工以日常語言快速查找答案，再從高頻重複、資料完整且效益可量化的流程切入，逐步擴展自動化應用。

沒有原始碼 7個月的重構工程不到1個月完成

一家知名零售業者的門市，除了櫃檯POS機，還有自助點餐、外送與線上訂單等入口。原本管理全台400多家門市、8,000多台POS設備的資產管理系統，支撐不了這麼多端點，必須重構。

難題在於沒有原始碼。群環的系統整合夥伴接手時，只有4份殘缺線索：舊系統建置時的訪談紀錄、資料庫結構、功能簡介文件，以及實機畫面截圖。

在IBM Bob輔助下，AI先交叉比對這4份資料，還原出沒有矛盾的業務邏輯，再自動產出超過1萬行工程文件與4萬行以上的程式碼，文件與程式碼雙向對應，並通過270多項自動檢查，平均每天產出1,600行程式碼。王慶祥說，過去用人工做法，一個團隊大概要7個月；這次只靠1位資深工程師，不到1個月就完成開發。

航空業同樣出現需求。一家合作夥伴導入IBM Planning Analytics財務預算模擬軟體時，因為缺乏開發人力，把Bob設為24小時運作的專案成員。

李正屹認為，台灣企業導入AI Agent，最重要的是直接帶入場景。「讓AI幫你做事，你不要管這背後是怎麼做出來的，你只要管結果就可以了。」

回到那家IC設計公司的難題。AI的帳單可以精算，更難算的，是AI能不能放心交辦、做完的事能不能追溯。IBM以三年前就確立的治理原則與企業級技術打底，群環以在地團隊把場景一個一個落地，雙方簽下的兩年合約，要把這個答案帶進更多台灣企業。From AI to Action，AI的價值，終究要由它實際完成的工作來證明。

適逢 IBM 在台灣 70 週年，群環與 IBM 一路同行、共同成長。期待以 AgentX 開啟合作新里程碑，整合雙方優勢、共創 AI 生態系，引領企業智慧轉型，開創下一階段的成長與價值。