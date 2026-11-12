計程車修法開放一車多車隊 遭質疑未處理司機淘汰機制

計程車丟包乘客事件再起，台北市10日凌晨發生3名乘客遭司機要求下車、被留在市民高架道路路肩事件，警方依拒載及違規臨時停車舉發。有網紅質疑，交通部近期推動計程車修法，卻未處理不適任司機的淘汰機制，尤其開放一車加入多個車隊後，若各車隊停權紀錄未互通，恐讓遭停權司機轉至其他車隊繼續接單，乘客安全保障仍有疑慮。

Cheap以「小黃又丟包，交通部還在睡？」為題發文指出，年初才發生台64線乘客遭計程車丟包後，遭後方車輛輾斃事件，如今又發生乘客被留在高架道路的情況，質疑交通部是否重視乘客安全。他認為，計程車管理的核心問題在於不適任司機缺乏有效淘汰機制，交通部雖宣稱修法是為了保障乘客安全，但草案並未明確處理司機違規後如何停權及淘汰。

交通部10月22日預告修正「計程車客運服務業申請核准經營辦法」，規劃解除同一輛車只能加入一家派遣業者的限制，讓計程車可同時加入多個車隊；另新增派遣業者每半年須為駕駛辦理至少3小時行車安全及服務品質訓練，駕駛半年內重大交通違規達2次，則須完成至少4小時營運安全講習才能恢復派遣。

不過，也有車隊業者指出，新增訓練義務僅適用加入派遣車隊的駕駛，未加入車隊、主要以路邊攬客為主的司機並不在規範內。根據交通部《114年計程車營運狀況調查》，專職駕駛加入派遣車隊比例為75.5%，未加入者中，49.4%是因不願受到車隊管理約束。業者認為，與道路安全有關的訓練應適用所有營業駕駛，不應因是否加入車隊而有差異，也擔心管理負擔增加，反而讓更多司機選擇不加入車隊。

針對此次修法擬開放一車多車隊，Cheap質疑，若司機遭A車隊停權，仍可轉至B、C車隊接單，且各車隊停權紀錄若未互通，其他車隊便無從得知司機過去違規紀錄，乘客也難以掌握風險。他批評，修法若未同步建立跨車隊的管理及停權機制，恐無法有效保障乘客權益。

交通部表示，此次修法是為明確叫車平台責任，並保障駕駛與乘客權益。針對各車隊停權資料未互通的疑慮，交通部10月28日在立法院答詢時表示，將由公部門建立平台串接相關資料。草案預告期已於11月5日截止，後續將彙整各界意見後發布，規劃最快11月底至12月初上路。