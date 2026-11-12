快訊

網友喊話「拜託聘用黃仁勳」 馬斯克霸氣回應：那會是我的榮幸

黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

外交部領務局網站遭駭！近10萬筆護照大頭照、個資外洩

聽新聞
0:00 / 0:00

計程車修法開放一車多車隊 遭質疑未處理司機淘汰機制

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

計程車丟包乘客事件再起，台北市10日凌晨發生3名乘客遭司機要求下車、被留在市民高架道路路肩事件，警方依拒載及違規臨時停車舉發。有網紅質疑，交通部近期推動計程車修法，卻未處理不適任司機的淘汰機制，尤其開放一車加入多個車隊後，若各車隊停權紀錄未互通，恐讓遭停權司機轉至其他車隊繼續接單，乘客安全保障仍有疑慮。

Cheap以「小黃又丟包，交通部還在睡？」為題發文指出，年初才發生台64線乘客遭計程車丟包後，遭後方車輛輾斃事件，如今又發生乘客被留在高架道路的情況，質疑交通部是否重視乘客安全。他認為，計程車管理的核心問題在於不適任司機缺乏有效淘汰機制，交通部雖宣稱修法是為了保障乘客安全，但草案並未明確處理司機違規後如何停權及淘汰。

交通部10月22日預告修正「計程車客運服務業申請核准經營辦法」，規劃解除同一輛車只能加入一家派遣業者的限制，讓計程車可同時加入多個車隊；另新增派遣業者每半年須為駕駛辦理至少3小時行車安全及服務品質訓練，駕駛半年內重大交通違規達2次，則須完成至少4小時營運安全講習才能恢復派遣。

不過，也有車隊業者指出，新增訓練義務僅適用加入派遣車隊的駕駛，未加入車隊、主要以路邊攬客為主的司機並不在規範內。根據交通部《114年計程車營運狀況調查》，專職駕駛加入派遣車隊比例為75.5%，未加入者中，49.4%是因不願受到車隊管理約束。業者認為，與道路安全有關的訓練應適用所有營業駕駛，不應因是否加入車隊而有差異，也擔心管理負擔增加，反而讓更多司機選擇不加入車隊。

針對此次修法擬開放一車多車隊，Cheap質疑，若司機遭A車隊停權，仍可轉至B、C車隊接單，且各車隊停權紀錄若未互通，其他車隊便無從得知司機過去違規紀錄，乘客也難以掌握風險。他批評，修法若未同步建立跨車隊的管理及停權機制，恐無法有效保障乘客權益。

交通部表示，此次修法是為明確叫車平台責任，並保障駕駛與乘客權益。針對各車隊停權資料未互通的疑慮，交通部10月28日在立法院答詢時表示，將由公部門建立平台串接相關資料。草案預告期已於11月5日截止，後續將彙整各界意見後發布，規劃最快11月底至12月初上路。

計程車 司機 修法

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

計程車新制訓練只管車隊司機 平台業者籲從駕駛源頭管理

侯勝宗／計程車改革 始於司機職人化

香港小巴毒駕「像舞龍」 警追6公里拘司機救7乘客

計程車禁食…他不小心吃完卻未被阻止 運匠曝辛酸：僅能做一件事

相關新聞

群環智行攜手IBM Bob 推動台灣產業從AI走向行動

群環科技攜手IBM推出「群環智行」，以IBM Bob為核心，導入治理與自動化，協助非IT人員應用AI，推動企業從試行走向執行。

板橋最大捷運開發案開⼯ 馥華打造近5000坪複合街廓

馥華集團投資興建的新北環狀線板新站（Y15）捷運開發案，12⽇舉⾏開⼯典禮，此案為板橋區規模最⼤的捷運開發案，馥華集團表示，將以交通共構與複合機能為基礎，串連馥華集團在板新站周遍既有住宅、國際酒店與企業總部開發成果，打造近5000坪國際生活複合街區。

千億推案潮變「建商獨角戲」！北台灣房市慘況曝 這些區賣壓升高

建商狂推案，但買氣仍未跟進。住展雜誌12日發布「10月北台灣新案市場報告」，預售推案量達1003.7億元，月增 33.1%、年增 55.4%，為4月以來的高點，惟每周平均來客組數、成交組數分數依舊谷底，成交甚至則低於1組。

資金避風港 生醫收成效益可延續至2027年

台股震盪，生醫族群在藥華藥領頭下成為資金避風港。隨著生技產業進入第4季的成果收成期，藥華藥、保瑞、美時、台康生技及逸達分別受惠新藥商業化、國際授權收益、產品組合擴張，及營運動能持續升溫，法人看好產業收成效益可望延續至2027年。

SOGO周年慶 迎新一波高峰

遠東SOGO周年慶昨（11）日至16日邁入第二波高峰。遠東SOGO表示，第一波雖受股市震盪影響，部分消費者略微保守，但高端客下手仍不手軟，首四日黃金商品就湧現30多筆百萬元大單，另有一筆千萬元級交易，精品成績也逆勢增長；整體來看，對檔期130億元目標達標有信心。

萬海揚帆！Q3每股賺7.77 元 更新船隊、調整航線挹注整體表現

萬海第3季獲利再創佳績，董事會昨（11）日通過第3季財報，單季獲利年增87%、EPS達7.77元；累計前三季稅後純益409.99億元，EPS達14.61元，年增91.2%，賺超一個股本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。