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屏縣府攜手長榮航空 邀請慕尼黑戶外旅遊業者深度踩線

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
屏東縣政府攜手長榮航空，邀請德國慕尼黑戶外運動及特色旅遊業者組成踩線團，深入屏東體驗山林探索、生態賞鳥、海洋運動、原住民族及迎王文化等多元特色遊程。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府攜手長榮航空，邀請德國慕尼黑戶外運動及特色旅遊業者組成踩線團，深入屏東體驗山林探索、生態賞鳥、海洋運動、原住民族及迎王文化等多元特色遊程。圖／屏東縣政府提供

為拓展歐洲高端及戶外運動旅遊市場，屏東縣政府攜手長榮航空，於11月4日至9日邀請德國慕尼黑戶外運動及特色旅遊業者組成踩線團，深入屏東體驗山林探索、生態賞鳥、海洋運動、原住民族及迎王文化等多元特色遊程。透過六天五夜的實地走訪，讓德國業者親身感受屏東豐富的自然景觀、戶外活動與在地農漁風味，為未來開發歐洲市場特色遊程、吸引國際旅客造訪屏東奠定合作基礎。

屏東縣政府表示，德國旅遊市場重視自然生態、戶外活動體驗，此次結合屏東從山林到海洋的多樣化環境，規劃兼具探索性與在地特色的踩線行程，展現屏東不僅是陽光沙灘的度假勝地，更是發展國際戶外運動及永續旅遊的優質目的地。

此次踩線行程橫跨屏北至恆春半島，從臺灣原住民族文化園區、東港迎王的文化探索，到大武山的自然體驗、雙流國家森林遊樂區的森林生態及專業賞鳥導覽，讓業者深入認識屏東豐富的山林與人文資源；另走訪東源水上草原、九棚大沙漠、墾丁國家森林遊樂區等特色景點，感受屏東多變的自然地貌與生態環境。

在海洋運動方面，踩線團前往恆春半島南灣、後壁湖及東港大鵬灣一帶，體驗水上活動、潛水遊程及SUP立槳探索紅樹林生態，親身感受屏東多元的水域休閒運動魅力，也讓不同專業領域的德國旅遊業者深入了解屏東戶外旅遊的發展潛力，作為未來規劃特色主題遊程的參考。

縣府指出，此次攜手長榮航空，串聯國際航線與地方觀光資源，透過實地踩線及在地交流，促進屏東特色景點、專業導覽及戶外活動轉化為符合歐洲市場需求的旅遊商品。未來將持續深化國際旅遊合作，提升屏東在歐洲市場的能見度，吸引更多國際旅客走進屏東， 感受山海交織的自然風光與獨特人文風土。

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