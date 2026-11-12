圓祥擴大雙抗 ADC 產品線 拓展次世代腫瘤治療市場

圓祥生技（6945）12日宣布，將擴大雙特異性抗體藥物複合體（bispecific antibody-drug conjugate，bsADC）產品線。為推進此一策略，圓祥董事會已通過與外部公司進行雙特異性抗體藥物合作開發、授權總經理於核定條件框架內辦理後續協商及正式協議簽署。

圓祥生技強調，規劃透過此一合作，結合自主抗體庫與雙抗工程能力，擴大雙特異性抗體藥物複合體（bsADC）產品線，強化以次世代作用機制開發創新腫瘤療法的能力。

此次合作是圓祥由「雙特異性抗體」延伸至「雙抗 ADC」的重要一步，將為圓祥既有雙抗研發增添藥物遞送的開發選項，讓自主抗體設計可延伸至更多治療形式。公司將持續以差異化靶點選擇及雙抗設計為核心，針對腫瘤異質性、既有治療抗藥性及藥物遞送等挑戰，推進具互補機制的候選藥物，為後續產品線開發及國際合作奠定基礎、以更具資本效率的方式推進 ADC 管線。

ADC 已展現重要的臨床應用及商業潛力。以 HER2 ADC 藥物 Enhertu為例，2025年全球銷售額達約49.8億美元、較2024年約37.5億美元成長約33%，反映創新 ADC 療法的市場需求。

雙抗 ADC 亦已成為國際藥廠積極布局的領域。2023年12月，必治妥施貴寶（BMS）與百利天恒旗下 SystImmune 就雙抗 ADC 藥物 BL-B01D1 簽署全球授權合作，總交易價值最高達84億美元，其中簽約金即達8億美元。該藥物簽約時仍處於臨床一期，顯示具差異化設計的雙抗 ADC 在早期開發階段即具備吸引國際藥廠合作的價值。

而隨著 HER2 ADC 治療持續發展，仍有許多患者在治療後出現抗藥性或疾病進展。研究顯示，約30%至40%的 HER2 陽性乳癌腫瘤可表現變異型受體，其缺少傳統 HER2 抗體可辨識的部分結構，且與治療抗藥性及較差預後相關。圓祥將此類尚未充分滿足的醫療需求，作為差異化產品開發的重要方向，透過不同辨識設計與作用機制，探索次世代治療機會。

圓祥擁有自主 Omni-Mab 抗體庫及雙抗工程能力，可從靶點選擇、抗體辨識與分子設計出發，建立具差異化的候選藥物。透過此一合作，將有助於減少從零建置平台所需的時間與資源，讓研發投入聚焦於抗體設計、候選藥物優化與後續開發，提升資源運用效率。

在 HER2 領域，圓祥自主設計的雙抗 ADC 可同時辨識完整 HER2 與 HER2 變異體，期望擴大腫瘤辨識範圍，並藉由內吞作用遞送藥物。公司臨床前研究已於 Enhertu抗藥模型及 HER2 低表現乳癌、胃癌模型中觀察到腫瘤抑制活性，支持後續開發。圓祥目前正推進相關製程開發、GMP 生產及毒理學研究，以2028年啟動一期臨床試驗為目標。

除了ADC藥物，圓祥亦透過 AP402 的免疫活化機制，從不同方向推進次世代 HER2 治療。雙抗 ADC 與免疫治療候選藥物的互補，有助於拓展公司的研發選項，並深化下一代 HER2 治療布局，擴大管線差異化與國際合作機會。