板橋最大捷運開發案開⼯ 馥華打造近5000坪複合街廓

馥華集團投資興建的新北環狀線板新站（Y15）捷運開發案，12⽇舉⾏開⼯典禮，此案為板橋區規模最⼤的捷運開發案，馥華集團表示，將以交通共構與複合機能為基礎，串連馥華集團在板新站周遍既有住宅、國際酒店與企業總部開發成果，打造近5000坪國際生活複合街區。

馥華集團表示，板新站捷運開發案基地⾯積約1,392坪，由李祖原聯合建築師事務所負責建築規劃，並邀請紐約 Handel Architects 漢德建築師事務所擔綱建築外觀設計，延續馥華集團既有建築的設計語彙，預計興建地上38層、地下6層的全鋼骨捷運共構⼤樓，總樓地板⾯積超過2萬坪。

建案以「Connect‧連結」為核⼼，結合⼤眾運輸導向發展（TOD）、複合式開發與永續建築概念，垂直整合住宅、商業及辦公空間。

1⾄2樓規劃都會⽣活店⾯，4⾄8樓為辦公空間，9樓以上為住宅空間，並設置約126坪⾥⺠活動中⼼，預計完⼯後可引入約1,100名就業⼈⼝。

建築與景觀規劃，透過不同樓層的綠意配置，將⾃然景觀融入⾼層建築，讓⼤型複合式開發案不僅滿⾜多元使⽤需求，也能與周邊城市環境融合。

馥華集團表示，集團深耕板橋，已陸續完成台北板橋馥華艾美酒店、FORWORLD PAVILION馥華世界廣場及Le M Residence馥華艾美住宅，建立涵蓋國際旅宿、企業總部、⽣活服務與住宅的複合開發基礎。

此次板新站捷運開發案的啟動，不僅是單⼀建築的興建，更是馥華整體街區布局的延伸。未來將透過綠帶、步⾏空間與公園廣場，串聯周邊建築與公共場域，形成近5,000坪的整體街廓，讓住宅、酒店、辦公與商業機能相互⽀援。