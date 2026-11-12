千億推案潮變「建商獨角戲」！北台灣房市慘況曝 這些區賣壓升高

建商狂推案，但買氣仍未跟進。住展雜誌12日發布「10月北台灣新案市場報告」，預售推案量達1003.7億元，月增 33.1%、年增 55.4%，為4月以來的高點，惟每周平均來客組數、成交組數分數依舊谷底，成交甚至則低於1組。

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，10月燈號雖還是呈現衰退黃藍燈，不過分數因建商供給走強而進步至37.5分。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，10月所屬後928檔期，保有檔期效應，且央行在房市態度上不再強勢，有意在今年推案的建商把握所剩不多的時間進場，預售案量比前月增200多億元，來到突破千億元的案量。

尤其在台北市南港區「潤泰南港之星」來到600億元，大舉帶動整體數據，建商也喊出單價可望攀上區域高點，且確實傳出開賣甜蜜期的不錯銷況，顯見對於作品與買盤的把握度。另，還有近10案也有數十億元的規模，共襄盛舉2026年最後派對。

不過除了預售案市場一頭熱之外，其餘指標冷眼旁觀，10月新成屋戶數總計僅公開不到200戶，較前月少了一些，以基隆市安樂區80多戶的新案為多，餘皆在40戶以下，新成屋案價格較中古成屋高，又沒有預售屋彈性付款空間的特性，在未明朗的市況下，小眾產品走勢不變。

需求面上，陳炳辰表示，現況更是與爆棚的建商信心大相逕庭，追蹤指標建案單周平均來客組數約在10組，成交則低於1組，主要10月假期多，又遇颱風雨勢，股市也出現震盪，還傳出房貸仍然沒有太多空間或需要排隊，當然再加上房價偏高，像議價率一直保持在一成內，房價並未明確弱化，皆讓買氣難以匯聚。

陳炳辰表示，儘管部分新推案及指標個案銷售表現亮眼，但市場仍普遍出現買方下訂後又退訂、潛銷客群消化完畢後買氣明顯降溫等情況，加上央行的政策調整未帶來預期買氣，大量推案也都是做好求穩不求快的銷售戰略，並不代表買房動能有大幅度的改善，整體房市不見活力。

待售案數則來到1590案，較前月增7個百分點，投資性質重的桃園市為多，從青埔、南崁、A7、A20、八德、大園、新屋、觀音等一線到三線地帶都有賣壓，加上新興的體育園區加入推案戰局，推升線上案量。

展望後市，陳炳辰指出，當前股市、選舉因素都很大程度干擾房市，甚至氣候轉冬也會對於部分沿海區域有所影響，兼之升息趨勢與時值年底的展望來年心態，恐怕均令觀望氛圍揮之不去，包括台北市大安區、新北市泰山區與雙和地區、桃園市青埔與A7重劃區、基隆市中山區、新竹縣寶山鄉等地指標案仍不敢冒進，只能等待新年新氣象。