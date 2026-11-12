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艾普森生醫、吉兔喜致賦獲審議進駐竹科 投資3.6億元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

國科會科學園區審議會第36次會議於11日通過艾普森生醫及吉兔喜致賦申請入竹科案，核准投資新臺幣3.6億元，另備查１件廢止投資計畫案、4件增資案及1件增加產品及營業項目案，合計增資6.5億元。

竹科管理局表示，艾普森生醫股將進駐新竹生醫園區，投資金額新臺幣3億元，主要產品為肝癌ctDNA甲基化檢測 IVD 試劑套組、多癌種（腸胃道癌症）ctDNA甲基化檢測服務平台、高通量自動化檢測設備與系統及肝癌 ctDNA甲基化 LDTs 檢測服務。

艾普森生醫憑藉團隊20多年之DNA甲基化研究經驗與全基因體分析、液態檢體前處理及AI大數據等核心技術，提供癌症精準醫療檢測，逐步推動檢測服務產品化、多癌種應用擴展及檢測流程自動化，實現「檢測服務－IVD試劑產品－GMP製造－國際市場」垂直整合布局。

艾普森生醫繼2024年進駐國研院儀科中心育成中心建立分子醫學實驗室，於2025年取得衛福部LDTs認證，未來進駐新竹生醫園區建置GMP生產基地後，將檢測服務轉化為標準化、規模化之IVD試劑套組，打造具國際法規與製造能力的高附加價值生醫產業鏈。

吉兔喜致賦將進駐新竹園區，投資金額新臺幣0.6億元，主要產品為數位工程生態系建置、半導體設備實體AI模型設計及虛實整合機器人技能開發。

吉兔喜致賦以工程物理、PINN代理模型、OpenUSD數位資產與Sim-to-Real機器人技能訓練為核心，實現大量參數搜尋與即時預測及虛擬調校，將傳統CAE/CFD模擬時間由數小時大幅縮短至秒級，鎖定半導體設備開發與晶圓廠自動化維護場域，有助於縮短半導體設備及自動化技術之驗證與商業導入時程。

吉兔喜致賦可結合G2C聯盟設備Know-how、CAD/BOM、製程資料及真實實測場域，具資料取得與驗證場域差異化優勢，將工程物理與AI代理模型導入設備開發流程，可縮短設計探索與試作驗證時程、降低反覆試錯成本，提升我國設備商面對先進製程與先進封裝快速迭代競爭力。

竹科 肝癌 科學園區

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