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出貨旺季到 驅動中菲行、台驊、捷迅本季營運動能
海、空貨運需求第3季衝高，物流業成為市場好轉受惠者。中菲行（5609）、台驊（2636）、捷迅（2643）第3季營運報佳音，隨著年底集空運出貨旺季接棒，業者可望迎來新一波承攬商機，成為推升第4季的業績成長新動能。
物流業者普遍認為，AI、半導體及高科技產品出貨需求強勁，帶動跨區域運輸，空運熱門航線艙位供給相對緊張，第4季需求、價格同步看俏。
國內最大的航空物流業者中菲行第3季獲利表現亮眼，稅後純益3.48億元，年增32.4%；每股盈餘（EPS）2.48元；累計前三季稅後淨利9.16億元，年增6.2%，EPS為6.51元，年增6.2%。捷迅公布的前三季EPS 6.31元，已超越2025年整年EPS 6.3元。
展望第4季，年底各種節慶到來，市場需求旺，集中出貨需求可望為海空運市場帶來支撐。
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