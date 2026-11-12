萬海揚帆！Q3每股賺7.77 元 更新船隊、調整航線挹注整體表現

萬海（2615）第3季獲利再創佳績，董事會昨（11）日通過第3季財報，單季獲利年增87%、EPS達7.77元；累計前三季稅後純益409.99億元，EPS達14.61元，年增91.2%，賺超一個股本。

萬海第3季合併營收596.15億元，稅後純益217.93億元，較上季增加89%、年增87.2%，每股盈餘（EPS）7.77元；累計前三季合併營收1,361.56億元，年增27.2%，稅前純益540.9億元，年增99.5%，稅後純益409.99億元，累計EPS達14.61元，年增91.2%，營收與獲利均顯著成長。

萬海表示，自第2季起全球貨櫃運輸需求持續熱絡，遠洋航線進入傳統旺季，加上中東衝突、海峽通道受阻、巴拿馬運河限航及亞洲主要港口壅塞等因素，支撐市場運價維持高檔。面對地緣政治、油價波動及營運成本上升，公司透過船隊更新與航線調整，挹注營運表現。

市場供需方面，萬海引述Alphaliner 10月報告指出，全球貨櫃船隊商業閒置率僅0.7%，租船費率攀升至近四年高點，顯示短期可投入營運的剩餘運力有限。上海出口集裝箱運價指數（SCFI）10月16日達3,680點，較去年同期上升181%。此外，港口壅塞尚未根本改善，港口擴建及拖車、物流等基礎設施升級未及跟上市場需求，也使船舶有效運力持續受限。

展望第4季，亞洲區域航線進入傳統旺季，價量表現可望獲得支撐；遠洋航線則步入需求淡季，美國線運價預期較第3季修正。不過，節慶備貨與庫存回補需求仍可望帶來動能。萬海也將持續關注中美港口費、關稅議題及相關協商進展。

航線布局方面，萬海將於11月下旬新增CI8直航航線，串聯越南海防、中國華南、馬來西亞及西印度，提升區域服務覆蓋與運輸效率。船隊方面，今年已有2艘7,000 TEU及4艘8,700 TEU節能新船投入營運，平均船齡降至8.8年；公司規劃第四季出售3艘5,600 TEU船舶，並預計2027年至2030年接收42艘新船，持續更新船隊、優化運力結構。碼頭與環保布局也同步推進，藉由船隊、航線及碼頭資源整合，提升營運效率與長期競爭力。