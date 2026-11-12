聽新聞
0:00 / 0:00

萬海揚帆！Q3每股賺7.77 元 更新船隊、調整航線挹注整體表現

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
萬海。 萬海／提供
萬海。 萬海／提供

萬海（2615）第3季獲利再創佳績，董事會昨（11）日通過第3季財報，單季獲利年增87%、EPS達7.77元；累計前三季稅後純益409.99億元，EPS達14.61元，年增91.2%，賺超一個股本。

萬海第3季合併營收596.15億元，稅後純益217.93億元，較上季增加89%、年增87.2%，每股盈餘（EPS）7.77元；累計前三季合併營收1,361.56億元，年增27.2%，稅前純益540.9億元，年增99.5%，稅後純益409.99億元，累計EPS達14.61元，年增91.2%，營收與獲利均顯著成長。

萬海表示，自第2季起全球貨櫃運輸需求持續熱絡，遠洋航線進入傳統旺季，加上中東衝突、海峽通道受阻、巴拿馬運河限航及亞洲主要港口壅塞等因素，支撐市場運價維持高檔。面對地緣政治、油價波動及營運成本上升，公司透過船隊更新與航線調整，挹注營運表現。

市場供需方面，萬海引述Alphaliner 10月報告指出，全球貨櫃船隊商業閒置率僅0.7%，租船費率攀升至近四年高點，顯示短期可投入營運的剩餘運力有限。上海出口集裝箱運價指數（SCFI）10月16日達3,680點，較去年同期上升181%。此外，港口壅塞尚未根本改善，港口擴建及拖車、物流等基礎設施升級未及跟上市場需求，也使船舶有效運力持續受限。

展望第4季，亞洲區域航線進入傳統旺季，價量表現可望獲得支撐；遠洋航線則步入需求淡季，美國線運價預期較第3季修正。不過，節慶備貨與庫存回補需求仍可望帶來動能。萬海也將持續關注中美港口費、關稅議題及相關協商進展。

航線布局方面，萬海將於11月下旬新增CI8直航航線，串聯越南海防、中國華南、馬來西亞及西印度，提升區域服務覆蓋與運輸效率。船隊方面，今年已有2艘7,000 TEU及4艘8,700 TEU節能新船投入營運，平均船齡降至8.8年；公司規劃第四季出售3艘5,600 TEU船舶，並預計2027年至2030年接收42艘新船，持續更新船隊、優化運力結構。碼頭與環保布局也同步推進，藉由船隊、航線及碼頭資源整合，提升營運效率與長期競爭力。

萬海 貨櫃 營收 航線

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

萬海財報／第3季EPS 7.77元 季增89.05%、年增87.23%

台航財報／前三季EPS 2.72元、年增15% 散裝運價優於預期

陽明財報／第3季獲利年增206% EPS 5.32元

裕民財報／第3季稅後純益19.35億元、年增33% EPS 2.29元

相關新聞

資金避風港 生醫收成效益可延續至2027年

台股震盪，生醫族群在藥華藥領頭下成為資金避風港。隨著生技產業進入第4季的成果收成期，藥華藥、保瑞、美時、台康生技及逸達分別受惠新藥商業化、國際授權收益、產品組合擴張，及營運動能持續升溫，法人看好產業收成效益可望延續至2027年。

SOGO周年慶 迎新一波高峰

遠東SOGO周年慶昨（11）日至16日邁入第二波高峰。遠東SOGO表示，第一波雖受股市震盪影響，部分消費者略微保守，但高端客下手仍不手軟，首四日黃金商品就湧現30多筆百萬元大單，另有一筆千萬元級交易，精品成績也逆勢增長；整體來看，對檔期130億元目標達標有信心。

萬海揚帆！Q3每股賺7.77 元 更新船隊、調整航線挹注整體表現

萬海第3季獲利再創佳績，董事會昨（11）日通過第3季財報，單季獲利年增87%、EPS達7.77元；累計前三季稅後純益409.99億元，EPS達14.61元，年增91.2%，賺超一個股本。

出貨旺季到 驅動中菲行、台驊、捷迅本季營運動能

海、空貨運需求第3季衝高，物流業成為市場好轉受惠者。中菲行、台驊、捷迅第3季營運報佳音，隨著年底集空運出貨旺季接棒，業者可望迎來新一波承攬商機，成為推升第4季的業績成長新動能。

欣葉二刀流 搶進日本市場

欣葉集團迎接創立50周年，第三代正式走向幕前，海外布局也有新動作。欣葉集團執行董事李鴻鈞昨（11）日表示，明年3月將重返日本市場，在東京開設獨資經營的台菜餐廳做為「種子店」，同步拓展電商及企業對企業（B2B）餐飲供應業務，雙軌搶攻日本市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。