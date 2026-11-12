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資金避風港 生醫收成效益可延續至2027年

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台股震盪，生醫族群在藥華藥（6446）領頭下成為資金避風港。隨著生技產業進入第4季的成果收成期，藥華藥、保瑞（6472）、美時（1795）、台康生技（6589）及逸達（6576）分別受惠新藥商業化、國際授權收益、產品組合擴張，及營運動能持續升溫，法人看好產業收成效益可望延續至2027年。

法人指出，台灣生技產業經過三十多年發展，今年以來多家公司已進入收成期，再加上每年第4季為傳統生醫產業旺季，隨著AI高科投股面臨資金上下震盪，生醫族群因此成為資金避風港。

國際授權方面，TLC-KY旗下TLC599以最高2.03億美元授權日本臟器製藥，TLC590三期臨床解盲成功，正加速洽談歐美授權，並以2027年轉虧為盈為目標。全福眼科、漢康-KY（7827）及中裕新藥（4147）持續推進新藥臨床，也具授權潛力。

藥證及臨床題材方面，仁新旗下Belite Bio眼疾新藥Tinlarebant進入美、日藥證審查，泰合抗血栓口溶膜BEQIA正接受美國藥證審查；安基、華安（6657）及國邑＊則推進後期臨床試驗。

藥華藥 生技 生技產業

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