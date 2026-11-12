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欣葉二刀流 搶進日本市場
欣葉集團迎接創立50周年，第三代正式走向幕前，海外布局也有新動作。欣葉集團執行董事李鴻鈞昨（11）日表示，明年3月將重返日本市場，在東京開設獨資經營的台菜餐廳做為「種子店」，同步拓展電商及企業對企業（B2B）餐飲供應業務，雙軌搶攻日本市場。
欣葉今年營收目標25億元，較去年成長約8.7%；李鴻鈞的小女兒李卉詠也首度在媒體面前亮相，為集團世代傳承揭開序幕。
欣葉1977年由李秀英創辦，從台北雙城街11張餐桌起家。目前旗下擁有欣葉台菜、欣葉小聚、欣葉・鐘菜、欣葉日本料理、NAGOMI、金爸爸等品牌，共21家門市，事業版圖橫跨台菜、日式料理及異國餐飲，去年營收23億元。
李鴻鈞透露，欣葉過去曾在日本開設四家餐廳，但因與當地合作夥伴經營理念出現落差，最終結束合作。
當時日方希望將欣葉經營成居酒屋模式，但欣葉堅持台菜餐廳定位。此次重返日本，將改採獨資經營，先建立自己的營運基地，再尋求當地合作機會。
東京新店預計明年3月開幕，僅設十多個座位，規劃客單價約8,000至1.2萬日圓，確切地點尚未公布。
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