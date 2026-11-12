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SOGO周年慶 迎新一波高峰

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
遠東SOGO周年慶邁入第二波高峰，逛街人潮絡繹不絕。遠東SOGO／提供
遠東SOGO周年慶邁入第二波高峰，逛街人潮絡繹不絕。遠東SOGO／提供

遠東SOGO周年慶昨（11）日至16日邁入第二波高峰。遠東SOGO表示，第一波雖受股市震盪影響，部分消費者略微保守，但高端客下手仍不手軟，首四日黃金商品就湧現30多筆百萬元大單，另有一筆千萬元級交易，精品成績也逆勢增長；整體來看，對檔期130億元目標達標有信心。

遠東SOGO指出，第一波周年慶（5日至10日）首兩日受股災影響，忠孝復興兩館人流略減少，但第三天起消費者逐漸恢復購物信心，周末買氣回籠，未開店時就已湧入千人排隊人潮，忠孝來店禮兌換率更較前期成長五成，預期第二波業績可追上去年同期水準。其中，兩館超市表現尤其亮眼，業績同步成長14%，每日合計業績更突破千萬元。

復興館方面，珠寶精品前四日業績成長超過一成，復興館店長許淑賢表示，股市震盪對小資族消費心理影響較為明顯，但高端精品客層相對穩定，床墊等高單價商品也持續有商機，前四日整體業績仍順利超越預算約2%，客單價更逆勢成長13%。

許淑賢表示，接下來12月還有CELINE、Loro Piana等品牌加入，國際精品品牌明年早春新品也已陸續上架，精品陣容持續完整，對精品後市樂觀。

忠孝館店長蕭淑英則表示，近期強烈冷氣團報到帶動，冬裝及運動保暖商品表現亮眼；運動品牌防風保暖外套單日銷量超過500件；此外，Garmin手錶銷售超過400支，行李箱、跑鞋及玩具也都是熱銷品項。

展望第二波周年慶，許淑賢表示，將以「同理消費者」為出發點，服飾等大眾消費型業種將推出更多加碼優惠及超值組合，盼第一波因股市震盪而暫緩消費的民眾，能在第二波重新回到百貨賣場。

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