台中北屯人口將破32萬 人口、就業雙成長支撐14期區段房市

在產業與就業人口成長的紅利支撐下，台中市北屯區人口即將破32萬，品牌建商今年持續在台中14期重劃區布局，鎖定距離中科最近與生活機能相對成熟的「敦和段」與「仁平段」，爭取科技家庭與換屋客群。

台積電在中部科學園區擴大投資，4座1.4奈米先進製程廠房如火如荼興建中，日前友達在法說會又宣布，中科2座廠房將售予台積電，預估將持續吸引就業人口。

新興重劃區常見「建設題材先有、生活機能後到」，14期敦和段與仁平段的優勢，在於皆能銜接11期崇德成熟生活圈，又距離水湳經貿園區最近。

近年市府重大建設陸續到位，台中流行影音中心預計今年底前啟用，威秀影城確定進駐場館3、4樓，更進一步加強水湳經貿園區的文化娛樂與消費機能，自住客看準這兩區段同時兼具「重大建設、就業、交通、成熟生活機能」等條件優勢。

14期「仁平段」、「敦和段」從開發前期至今一直是推案熱區，除了交通優勢，公、私立學校四張犁國小、馬禮遜美國學校、衛道中學等學區資源，品牌建商無非是看好地段優勢，精銳建設、雙橡園、順天建設等三大品牌建商今年下半年都有新案進場，成為重點布局區段。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，科技人在意生活機能、交通便利，14期的「敦和段」從敦化路直接串聯中央公園與水湳經貿園區，擁有「20分鐘抵達中科」的交通優勢，又位於公、私立明星學區聚落；「仁平段」鄰近崇德商圈，臨近水湳生態公園，低密度與高綠覆加乘，兩區段各有千秋。

賴志昶分析，目前總價預算4,000萬元內的自住客，購屋評估重點不是「買不買得到」，已轉向「能買到什麼產品」，因此建商的品牌力、地段、空間規劃、建築質感與居住細節，都成為重要的比較條件。

以精銳建設為例，第3季在敦和段推出「精銳AM」，鎖定38至42坪的均質3房，總價控制在4,000萬元內，開售至今簽約近3成，成交總價介於3,000萬至3,600萬元，顯示14期品牌3房在房市盤整下，仍有一定自住買盤。

專案經理涂凱迪表示，「精銳AM」住宅樓高做到極限3.6米、車位寬度除了2.5米以外，更是特別規劃2.8米及3米寬的大車位，全案81戶住宅、4戶店面，每層6戶配置3梯戶戶角間無暗房，9月開售收到已購的消費者回饋，這次空間尺度與居住規劃細節，明顯做出市場差異，主要客戶以科技業、醫生與換屋族為主。

順天建設在仁平段新案「順天ROAM」，規劃3房38坪、4房以上48坪，目前已有9筆實價登錄出爐，2樓露台戶以每坪91.7萬元成交，創下14期區域每坪最高單價，總價介於3,200萬至4,300萬元之間。

雙橡園開發位於14期仁平段的預售指標案「雙橡園2658」即將登場，是該區第三棟採SRC鋼骨結構，總銷金額達100億元，該案基地2,658坪，坐擁仁平段極少見的四面臨路完整街廓開發條件，並正對水湳生態公園第一排，規劃82至92坪、3.6米樓高，配置2,200坪私有花園，目前該案每坪開價與單戶總價尚未對外公布。

賴志昶認為，14期重劃區已擺脫「建設題材先有、生活機能後到」的刻板印象，從上半年漢神洲際購物廣場開幕後，持續帶動人流與商機與崇德路指標性餐飲集團進駐插旗，未來隨著就業人口增加、北屯人口持續遷入，自住買氣不會衰退，建商也會維持推案熱度。