行政治理／主管不能什麼都給答案！證交所杜惠娟：充分授權、決斷後承擔

在台灣資本市場快速發展的背後，每一項交易制度的調整與創新，都牽動著數百萬投資人、證券商及上市櫃企業的權益。如何在提升市場效率、回應投資人需求與維護市場安全之間取得平衡，是證券交易所持續面對的重要課題。在這個兼顧創新發展與風險管理的過程中，臺灣證券交易所副總經理杜惠娟所扮演的角色，更像是一位在變革浪潮中協調各方、凝聚共識的「制度擺渡人」。

外界看資本市場，往往關注指數漲跌與成交量；但從制度推動與組織管理的角度來看，杜惠娟每天面對的，卻是如何在不同需求與立場之間取得平衡。一項新制度上路，投資人期待更便利、更有效率的交易環境；證券商必須面對系統升級、資訊安全及營運成本的挑戰；而主管機關與市場管理者則須兼顧市場發展與風險控管。

換位思考 充分溝通

「很多人以為改革是提出最好的方案，然後照著執行，其實沒有這麼簡單。」杜惠娟說，在她的管理理念中，推動組織或市場變革，從來不是單純的技術工程，而是一個需要兼顧專業判斷、換位思考與凝聚共識的過程。

她以盤中零股撮合間隔縮短為例，對年輕投資人與小資族而言，每縮短幾秒都是交易效率與便利性的提升；但對規模、資訊系統條件各異的證券商來說，這意味著必須投入資源強化系統效能，並確保交易與風險控管機制穩定運作。如果政策推動只著眼於改革效益，忽略第一線執行者的實際困難，不僅容易引發反彈，也可能增加市場運作的潛在風險。

「方向要堅持，方法可調整。」這是杜惠娟在推動重大政策時秉持的原則。她分享，面對質疑與不同意見時，成熟的管理者首先要學會「聽懂痛點」。反對意見背後，通常不是不認同改革方向，而是對執行成本、準備時間或潛在風險有所顧慮。只要願意深入了解對方的困難——是預算問題？是時程太趕？還是對未知的風險沒有把握？只要核心目標不變，相關配套措施、緩衝期及執行方式，都可以透過充分溝通尋求更周延的安排。

把原本立場不同的「你和我」，轉化為「我們如何解決問題」的共同思考，讓制度改革不是不同立場的角力，而是透過充分溝通，尋求兼顧政策目標與實務可行性的最佳方案。這種堅持原則、保有彈性的溝通心法，正是她在跨部門合作及市場各方協調過程中，凝聚共識、推動改革的重要基礎。

充分授權 集思廣益

在人才培育與團隊帶領上，杜惠娟展現出重視專業、充分授權的管理思維。證券市場管理工作強調嚴謹、專業與風險意識，但如果過度依賴既有經驗與層級決策，也可能使同仁傾向保守，形成「多做多錯、少做少錯」的被動文化。她認為，組織要持續進步，就必須讓同仁願意思考、勇於提出不同看法，才能在穩健的基礎上創造改變。

「主管如果什麼事都給答案，團隊就永遠學不會思考。」她常對部門同仁說，開會時不要只帶著「問題」走進辦公室，更要帶著「原因分析」與「兩到三種可行解方」。即便年輕同仁提出的觀點與她不同，只要具備充分的專業邏輯與市場依據，她都樂於在會議中深入討論、交換意見。

在她看來，一支優秀的團隊「不應只有一種聲音」。過度一致的共識往往潛藏著盲點，唯有容納多元甚至不同的視角，才能從不同角度檢視問題，讓決策的考量更加周延。

但充分討論過後，主管該做什麼？「決斷，然後承擔。」杜惠娟說，當方案經過充分評估、形成決策並付諸執行時，主管就必須勇於承擔責任，而不是將壓力交由基層獨自面對。「如果同仁提出新想法，卻總是擔心做錯事、承擔責任，以後誰還敢提出創新方案？主管的責任，就是讓團隊有發揮專業的空間，並在面對挑戰時，與團隊共同承擔。」