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ESG最前線／工安不能等出事才補救！企業編預算從採購、設計就把關

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

年底是企業編列年度預算的時節。擴廠、設備更新與產能提升，往往是討論焦點；工安預算則多半用於教育訓練、防護用品及檢查維護。至於新設備、新工程的安全需求，常等到設備進場、工程發包後，才交由職安人員處理。

但許多作業風險，早在採購與設計定案時，就已埋下。

勞動部公布的116年度勞動檢查方針，將源頭防災與承攬管理列為重點，強調安全管理應提前至工程規劃設計階段。對企業而言，這項政策的管理意義很明確：規劃明年投資時，就應一併考量安全需求。

以設備採購為例，企業通常會比較價格、產能與交期，卻容易忽略清潔、維修及故障排除時的風險。一台正常運轉時安全的機器，維修時可能需要人員進入危險區域。

若設計之初未考慮防護與操作空間，日後就得增加改善費用，甚至停機修改。

因此，評估設備成本時，應把使用期間的維護、安全與停工風險一起算進去。企業可以從三個環節著手。

第一，採購前確認安全規格。由使用、維修、工程與職安人員共同檢視作業情境，將防護裝置、能源隔離及維修空間等需求，納入詢價規格與驗收條件。讓供應商依相同的安全要求報價，價格比較才有意義。

第二，發包時編足安全費用。工程需要的防護設施、施工協調與合理工期，都應反映在預算及契約中。若決標只看低價，排程又缺乏餘裕，承攬商就可能在成本與進度壓力下壓縮安全措施。業主應在發包前釐清責任，並確認現場有足夠資源落實。

第三，改善後驗證風險是否降低。每一項改善都應有負責人、完成期限及驗收標準。例如增設高處維修平台，除了確認施工完成，也要實際檢視人員能否安全到達、站立及操作。設備裝好了，不代表問題已經解決。

資源有限時，更需要掌握投入順序。優先評估能否消除危害，或透過替代方案與工程措施降低風險，再搭配作業程序、教育訓練及個人防護。

能用設計解決的問題，就應及早處理，減少日後對人員警覺與反覆提醒的依賴。

對經營者而言，審查工安預算時，最值得追問的是：這筆錢要解決什麼風險？改善完成後，如何確認有效？這些問題能讓預算討論從費用增減，進一步連結到人員安全與營運穩定。

ESG治理就落實在這些決策之中。當安全需求能影響採購規格、工程設計與發包條件，預防才有機會走在事故前面。明年的工安管理，應從今年的預算會議開始。

勞動部 工安 工程

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