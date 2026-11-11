連鎖效應／熟齡商機升溫！品牌掌握消費力3大攻略

從2020年起台灣即進入「生不如死」的人口下行態勢，隨著2025進入超高齡社會，每五人即有一人逾65歲，近來聚會時總有友人秀自己的敬老卡，可搭捷運免費、高鐵對折…。

目前台灣人口有2,321萬，據國發會發布的「中華民國人口推估2026至2075年報告」，在正常發展的「中推估」情境，台灣總人口預計將於2045年正式跌破2,000萬人大關，屆時總人口將降至約1,998萬人。

另一方面，台灣人均GDP從2016年的23,071美元，去年底已達39,515美元，根據主計總處最新預估2026年將來到45,332美元，而家庭可支配所得的中位數為新台幣101.8萬元。

若將台灣人口以20歲做一年齡段分為五等分，人口數最多的落在40至59歲的735萬人，其次是20至39歲的590萬人，第三則是60至79歲的525萬人。

以上的拼圖連接起來，已呈現一個全新消費風貌：具消費力的熟齡世代。

反映在近五年零售餐飲產值，除去年零售業小幅降低0.2%之外，均呈穩步增長的發展態勢，預估今年零售業產值可望突破新台幣5兆元、餐飲業則穩定兆元向上。

如何掌握熟齡世代的消費力？以下三項攻略是關鍵：

一、品牌與通路兼而有之：實體商店和電子商務相互融合，消費場景更側重品牌經營，品牌通路成為主要的消費選擇。例如，原在線上銷售滴雞精的芳茲，透過線上消費數據與顧客洞察，掌握到顧客需求線下提貨門市，於是展開實體通路布建，目前實體通路業績占比超過25%。

實體門市升級顧客客情的建立，尤其面對40至59的消費者，面對面真實感，更利於經營顧客的終身價值。

二、個人化私密性消費：與其強調年輕，熟齡世代更傾向保持現有的狀態，對應在連鎖美業上，總體店數持續創高，將美髮、美容、美體以及美甲（睫）店加總起來，總店數共32,970店，若按照人口配比，平均每352位女性就擁有一家店。寵愛自己的消費市場正在走揚。

例如詩嫚特SPA連鎖花了兩年時間，將旗下門市進行全面升級2.0店型，主題就是私密空間的打造，並提供免費泡腳按摩服務，穩穩鎖住老顧客。

三、飲食與健康概念成標配：除了外食，中食市場也在擴大，反應在便當業、料理包的盛行，支持家庭與個人簡單料理需求的商品組合亦大行其道，例如高蛋白控醣麵。日日好食甫獲創業競賽行政院長獎的肯定，赴美參展也得到訂單的肯定。

重點在於不能只有健康概念，熟齡消費對美味的要求更高，不改變飲食習慣，並兼顧健康需求，滿足既要又要的雙重擇優，才能吸睛也吸金。

顧客的輪廓已經改變，經營模式怎能一成不變？品牌通路連續性、模組化，以數據為導向的創新刻不容緩。

人口下行不可逆，未來店實虛融合，我們必須更貼近顧客的需求，快人一步，安住在顧客的消費清單之中。