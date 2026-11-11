聽新聞
0:00 / 0:00

連鎖效應／熟齡商機升溫！品牌掌握消費力3大攻略

經濟日報／ 李培芬（社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

從2020年起台灣即進入「生不如死」的人口下行態勢，隨著2025進入超高齡社會，每五人即有一人逾65歲，近來聚會時總有友人秀自己的敬老卡，可搭捷運免費、高鐵對折…。

目前台灣人口有2,321萬，據國發會發布的「中華民國人口推估2026至2075年報告」，在正常發展的「中推估」情境，台灣總人口預計將於2045年正式跌破2,000萬人大關，屆時總人口將降至約1,998萬人。

另一方面，台灣人均GDP從2016年的23,071美元，去年底已達39,515美元，根據主計總處最新預估2026年將來到45,332美元，而家庭可支配所得的中位數為新台幣101.8萬元。

若將台灣人口以20歲做一年齡段分為五等分，人口數最多的落在40至59歲的735萬人，其次是20至39歲的590萬人，第三則是60至79歲的525萬人。

以上的拼圖連接起來，已呈現一個全新消費風貌：具消費力的熟齡世代。

反映在近五年零售餐飲產值，除去年零售業小幅降低0.2%之外，均呈穩步增長的發展態勢，預估今年零售業產值可望突破新台幣5兆元、餐飲業則穩定兆元向上。

如何掌握熟齡世代的消費力？以下三項攻略是關鍵：

一、品牌與通路兼而有之：實體商店和電子商務相互融合，消費場景更側重品牌經營，品牌通路成為主要的消費選擇。例如，原在線上銷售滴雞精的芳茲，透過線上消費數據與顧客洞察，掌握到顧客需求線下提貨門市，於是展開實體通路布建，目前實體通路業績占比超過25%。

實體門市升級顧客客情的建立，尤其面對40至59的消費者，面對面真實感，更利於經營顧客的終身價值。

二、個人化私密性消費：與其強調年輕，熟齡世代更傾向保持現有的狀態，對應在連鎖美業上，總體店數持續創高，將美髮、美容、美體以及美甲（睫）店加總起來，總店數共32,970店，若按照人口配比，平均每352位女性就擁有一家店。寵愛自己的消費市場正在走揚。

例如詩嫚特SPA連鎖花了兩年時間，將旗下門市進行全面升級2.0店型，主題就是私密空間的打造，並提供免費泡腳按摩服務，穩穩鎖住老顧客。

三、飲食與健康概念成標配：除了外食，中食市場也在擴大，反應在便當業、料理包的盛行，支持家庭與個人簡單料理需求的商品組合亦大行其道，例如高蛋白控醣麵。日日好食甫獲創業競賽行政院長獎的肯定，赴美參展也得到訂單的肯定。

重點在於不能只有健康概念，熟齡消費對美味的要求更高，不改變飲食習慣，並兼顧健康需求，滿足既要又要的雙重擇優，才能吸睛也吸金。

顧客的輪廓已經改變，經營模式怎能一成不變？品牌通路連續性、模組化，以數據為導向的創新刻不容緩。

人口下行不可逆，未來店實虛融合，我們必須更貼近顧客的需求，快人一步，安住在顧客的消費清單之中。

工安 勞動部 工程

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

產業安全領航高峰論壇 展現科技防災成果

行銷線上／資安與成本如何兼顧 人工智慧應用從小處開始

新聞中的法律／應對資安事件 三個提醒

侯勝宗／計程車改革 始於司機職人化

相關新聞

資金避風港 生醫收成效益可延續至2027年

台股震盪，生醫族群在藥華藥領頭下成為資金避風港。隨著生技產業進入第4季的成果收成期，藥華藥、保瑞、美時、台康生技及逸達分別受惠新藥商業化、國際授權收益、產品組合擴張，及營運動能持續升溫，法人看好產業收成效益可望延續至2027年。

SOGO周年慶 迎新一波高峰

遠東SOGO周年慶昨（11）日至16日邁入第二波高峰。遠東SOGO表示，第一波雖受股市震盪影響，部分消費者略微保守，但高端客下手仍不手軟，首四日黃金商品就湧現30多筆百萬元大單，另有一筆千萬元級交易，精品成績也逆勢增長；整體來看，對檔期130億元目標達標有信心。

萬海揚帆！Q3每股賺7.77 元 更新船隊、調整航線挹注整體表現

萬海第3季獲利再創佳績，董事會昨（11）日通過第3季財報，單季獲利年增87%、EPS達7.77元；累計前三季稅後純益409.99億元，EPS達14.61元，年增91.2%，賺超一個股本。

出貨旺季到 驅動中菲行、台驊、捷迅本季營運動能

海、空貨運需求第3季衝高，物流業成為市場好轉受惠者。中菲行、台驊、捷迅第3季營運報佳音，隨著年底集空運出貨旺季接棒，業者可望迎來新一波承攬商機，成為推升第4季的業績成長新動能。

欣葉二刀流 搶進日本市場

欣葉集團迎接創立50周年，第三代正式走向幕前，海外布局也有新動作。欣葉集團執行董事李鴻鈞昨（11）日表示，明年3月將重返日本市場，在東京開設獨資經營的台菜餐廳做為「種子店」，同步拓展電商及企業對企業（B2B）餐飲供應業務，雙軌搶攻日本市場。

行政治理／主管不能什麼都給答案！證交所杜惠娟：充分授權、決斷後承擔

在台灣資本市場快速發展的背後，每一項交易制度的調整與創新，都牽動著數百萬投資人、證券商及上市櫃企業的權益。如何在提升市場效率、回應投資人需求與維護市場安全之間取得平衡，是證券交易所持續面對的重要課題。在這個兼顧創新發展與風險管理的過程中，臺灣證券交易所副總經理杜惠娟所扮演的角色，更像是一位在變革浪潮中協調各方、凝聚共識的「制度擺渡人」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。