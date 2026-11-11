瑪格麗特談品牌與領導／別把自己的快樂交給別人！看懂內心訊號 找回人生主導權

「如果我明天就不在這個世界上了，好像也不會怎麼樣……」，一個好久不見的老同事，生意做得風生水起，開心見面，酒過三巡，突然冒出來這句話。

我靜靜的看著他，心裡想著：這個問題，應該很多人都問過自己吧，他突然看著我說，「老闆，你怎麼看」。

看著外面隨風搖曳的樹葉，感覺生機蓬勃，陽光普照，微風徐徐，生在這個時代是多麼美好的事啊。我說：Richard，或許你這個問題可以改成「在這個世界上，你想怎麼樣」。他楞了一下，認真的想。

「我想讓同仁們、客戶都很快樂，大家一起都很快樂」，他握著拳頭，很肯定的說，我笑笑看著他，他繼續說：「但有時候我都覺得只有他們快樂，我並不快樂」。

「只有他們快樂，我並不是很快樂」，我重複了一下他的話，或許就是一個值得停下來聽的訊號。當我們努力照顧同仁、滿足客戶、回應別人的期待，或許可以先問問自己：這個「大家都快樂」的裡面有沒有包含自己。

人都是這樣吧，在不斷詢問、不斷實踐的過程中，了解到自己真正想要的。其實每個人都很聰明，每個人應該都會知道自己真正想要的是什麼，只是有些人很早就知道，但更多人有時候是到人生下半場才知道；或在同一個時候，想要的太多，就比較容易顧此失彼，或有時候只是沒有真的去想，一層一層地逼著自己想到底。

我抬起頭回他：「先想一個你自己可以釐清的，就是你現在在做的那些事，或許並不是你真正的快樂來源，你或許可以問問自己：『大家在一起都很快樂』對你的意義是什麼？或另外問一個，你怎樣才會快樂」？

我這幾年的學習是，希望讓自己的公司是「幸福公司」或「快樂企業」的領導人都會比較辛苦。主要是因為這個目標對任何人而言都很困難，因為別人的快樂不是我們可以掌控的，更可怕的是，我們會因為如此而把自己的快樂線、生命線放在他人手上。

有些問題，不一定能立刻找到答案，但它會引導我們重新看待自己的生活。那份不快樂，可能正在提醒我們，有些真正重要的需要，已經被自己擱置太久了。

我們不能什麼都拿，但也不能什麼都不拿，重點是我們要先知道自己要什麼。

我們也不可能掌控所有人的喜怒哀樂，更不必把自己的生命線交到別人手上。

經營一家公司是如此，過好自己的人生也是如此。下次當問題或焦慮浮現時，別急著拿它懲罰自己，試著把它當成一道亮起的訊號燈。

當你不再把問題當成「問題」，而是當成重新觀察生活的「訊號」，你會發現，若先看懂了自己，先讓自己快樂起來，很多原本卡住的事情，自然就有了解開的方向。