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軌道經濟引爆台中東區商機 「時代麗池大廈」總價1,111萬起瞄準首購客

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
時代建設董事長許宏丞(右)與崴正營造董事長張正岳聯手打造東區指標新案「時代麗池大廈」。記者宋健生／攝影
時代建設董事長許宏丞(右)與崴正營造董事長張正岳聯手打造東區指標新案「時代麗池大廈」。記者宋健生／攝影

軌道經濟重新改寫商業與房地產布局，台中大車站特區迎來商圈人流與轉乘機能擴張契機。隨著大台中轉運中心11月4日正式啟用，加上預計明年開幕的煙波大飯店進駐干城商業區，帶動台中市東區「新中城」發展備受期待。

看好區域發展潛力，時代建設董事長許宏丞11日宣布，時代建設首度插旗台中市東區的指標新案「時代麗池大廈」正式公開，以「1111 OPEN」為主軸，主打總價1,111萬元起，鎖定首購族群，讓年輕人也能輕鬆入手東區2房好宅。

許宏丞指出，看好東區「新中城」兼具交通便利性、生活機能及區域發展潛力，加上政策鬆綁與房市逐步回溫，東區成熟的生活機能與相對親民的購屋門檻，正吸引首購、首換及菁英族群關注。

時代建設首度進軍台中市東區，推出逾千坪新案「時代麗池大廈」，整合四軌共構、6大百貨、7大商圈、8大公園及74號快速道路環線等區域優勢，近期預約組數與回籠客明顯增加。

「時代麗池大廈」基地位於十甲路與東英路雙軸核心，擁有1,350坪完整基地，規劃地上15層、地下3層雙塔建築，全案採零店面設計，22至37坪、2至3房產品，每坪開價5字頭，以低總價鎖定首購及首換族群。

許宏丞指出，時代建設插旗台中東區，除了為年輕首購、首換族群打造符合需求的住宅產品，也提出「超世代豪宅」的住宅設計思維，以「可延伸、可擴充、可更換」為核心，從建材選用與施工工法著手，解決住宅長期使用及維護痛點。

全案採用包括：Panasonic松下UB整體衛浴、Ausmute乾式施工磁磚地板，以及Taya琺瑯彩鋼壁板廚具，讓住宅不只重視外觀與居住舒適度，更兼顧長期維護及使用彈性。

面對高房價與住宅坪數縮小趨勢，「時代麗池大廈」也透過社區公共空間延伸居住坪效，規劃共享「大客廳」、「大餐廚」、「大書房」及結合水綠景觀的「大花園」，營造兼具社交、休憩與生活機能的社區空間，並導入時代管家服務，將英式奢華生活意象融入日常居住體驗，落實品牌「從富養到貴養」住宅理念。

許宏丞表示，除了住宅產品的創新，時代建設也積極將前瞻設計與智慧科技融入建築。隨著AI逐步改變建築設計思維，建築已不再只是承載生活的被動空間，而是朝向具備感知能力、能理解需求並即時回應生活的智慧系統發展。

與時代建設攜手合作5個建案的崴正營造董事長張正岳指出，時代建設旗下的「時代海德大廈」，結合英式古典建築底蘊與現代時尚設計理念，成為水湳經貿園區首座取得鑽石級綠建築、低碳建築及智慧建築三大標章認證建案，今年更獲得日本東京設計獎、英國FADA未來藝術與設計獎、歐洲設計力國際大獎及美國泰坦地產大獎等國際獎項肯定。

在ESG永續趨勢下，時代建設攜手崴正營造強強聯手，透過工法升級、綠色建材及工地管理數位轉型，推動工程減廢、省工、降噪、縮短工期及節能減碳，將永續理念落實於建築開發與施工過程。

許宏丞強調，從住宅設計、智慧建築到工程管理，時代建設期望讓建築不只是鋼筋水泥構築的空間，更能回應土地、社會與環境需求，打造兼具居住品質與永續價值的城市建築。

軌道經濟重新改寫商業與房地產布局，台中大車站特區迎來商圈人流與轉乘機能擴張契機。記者宋健生／攝影
軌道經濟重新改寫商業與房地產布局，台中大車站特區迎來商圈人流與轉乘機能擴張契機。記者宋健生／攝影

「時代麗池大廈」規劃2至3房產品，每坪開價5字頭，以低總價鎖定首購及首換族群。記者宋健生／攝影
「時代麗池大廈」規劃2至3房產品，每坪開價5字頭，以低總價鎖定首購及首換族群。記者宋健生／攝影

時代建設將英式奢華生活意象融入日常居住體驗，落實品牌「從富養到貴養」的住宅理念。記者宋健生／攝影
時代建設將英式奢華生活意象融入日常居住體驗，落實品牌「從富養到貴養」的住宅理念。記者宋健生／攝影

時代建設董事長許宏丞宣布，台中東區的指標新案「時代麗池大廈」正式公開。記者宋健生／攝影
時代建設董事長許宏丞宣布，台中東區的指標新案「時代麗池大廈」正式公開。記者宋健生／攝影

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