2026心靈影展迎心之谷六周年 攜手1111永續生活共好行動傳遞幸福力量

由心之谷永續教育園區與魚可國際文創共同主辦的「2026心靈影展」，將於11月13日至11月22日在台中秋紅谷景觀生態公園盛大登場。11日正式揭開影展序幕，邀請台中市政府相關局處、電影創作者、與談講師、企業、學校及社團代表，共同響應今年影展主題「自如之心～安然・樂在」。

邁入創辦第九年的「2026心靈影展」，今年適逢心之谷永續教育園區成立6周年，特別於影展期間安排一系列精彩活動，推動從心出發的永續生活。為期十天的影展共精選13部國內外作品，並規劃映後交流、4場自如之心工坊及《一花一世界》藝術展等多元活動。

「心靈影展」規劃融合國際IDGs內在發展目標的精神，連結聯合國SDGs永續發展目標所關注的社會與環境議題。策展團隊希望在充滿變動的時代裡，透過電影、對話與體驗，陪伴觀眾認識自己、理解他人，重新感受與自然及生活的連結，在不確定的時代中找回內在安定，感受生命的美好。

心靈影展創辦人暨策展人文蓓蓓表示：「心靈影展走過九年、迎來第六屆，感謝一路同行的創作者、志工與共好夥伴。今年以『自如之心～安然・樂在』為主題，希望透過電影與生命對話，引導觀眾從觀看走向理解，也期待讓電影的感動延續，成為理解自己、關懷他人與實踐永續的力量。」

台中市政府新聞局影視發展科代理科長林依融表示，新聞局持續支持心靈影展，也很珍惜在地團隊多年來的投入。團隊以熱忱推廣影展，讓台中及鄰近縣市的民眾都有機會參與。邀請大家走進「心之谷永續教育園」〗，一起欣賞今年的影展作品，也期望影展未來也能一屆屆辦下去。

今天是11月11日，心之谷自2022年起與台中在地企業、文化團體及民間組織共同發起「1111永續生活共好行動」，選擇在每年11月11日前後凝聚各界力量，邀請大眾重新思考消費模式與生活選擇。

「心靈影展」自2023年起以「加1夥伴」參與響應，共同推廣「手心向下的加1力量」。開幕儀式也邀請與會來賓「一起＋1」，將觀看電影所產生的感動，轉化為生活裡做得到的選擇。期待透過每個人的參與，讓理解與善意持續累積，也讓永續共好成為可以親身實踐的生活方式。

心之谷永續教育園區創辦人暨永續長蕭順基表示，心之谷成立六年來，持續以生態、文化與生命永續為核心，推動身心健康與永續生活。今年再度結合「1111永續生活共好行動」，希望邀請每個人從日常生活出發，減少不必要浪費、多給出一分關懷，以實際行動創造改變。

今天，主辦單位特別安排開、閉幕影片分享，播放開幕片《NO GOOD！歐吉桑》與閉幕片《飛吧！熊鷹》預告，並邀請張清峰導演、梁皆得導演，分享創作歷程及作品所關注的生命議題，開幕片女演員方甯也到場參與，共同為本屆影展揭開序幕。

活動最後由文蓓蓓與蕭順基，共同帶領集體祝福儀式，透過頌缽聲響與安靜片刻，邀請現場來賓為自己、影展及世界送上祝福。

所有電影場次，均已開放民眾線上免費索票，完整活動資訊可在官方粉絲專頁查詢https://www.facebook.com/spiritualfilmfestival。

今天的活動，參與響應的代表有台中市政府新聞局科長林依融、台中市影視發展基金會執行長王允踰、台中市工商發展投資策進會總幹事陳學聖、台中市政府文化局前副局長曾能汀、影展首席顧問李祐寧導演、影展顧問黃玉珊導演、1111永續生活共好行動代表楊琇惠，以及電影導演、專家學者、企業、學校、文化及公益團體代表齊聚一堂。

「2026心靈影展」結合電影賞析、內在探索及永續生活體驗，其獨特策展風格，讓台灣影視文化產業展現更多元的可能性。今年影展為期十天，共精選13部國內外作品。

開幕影片《NO GOOD！歐吉桑》以幽默溫暖的方式，描寫三位熟齡男子重新追尋夢想的旅程；閉幕影片《飛吧！熊鷹》將於秋紅谷公園以露天電影院形式放映，帶領觀眾走入台灣山林，感受人與自然、土地及生命之間的深刻連結。

今年影展選片，依單元分別有「人與自己」的選片：《深度安靜》、《草間∞彌生》、《突破：三千米的泳氣》、《十字路口的豬》；「人與他人」的選片：《NO GOOD！歐吉桑》、《獨奏者之舞》、《夢想巨無霸》、《久別重逢》；「人與自然」的選片：《你是不會當樹嗎》、《農曆三月二十三》、《人造天空》、《飛吧！熊鷹》；「與經典對話」的選片：《喜宴》。

除精選電影與映後交流外，「2026心靈影展」亦規劃4場「自如之心」系列工坊，包括「從心映照｜一花一世界語扇工坊」、「從心再生｜舊衣架煥新工坊」、「從心自在｜不丹幸福體驗工坊」及「從心綻放：曼陀羅心語彩繪工坊」，邀請參與者從藝術與手作體驗出發，探索自如生活的不同樣貌。

影展期間也將推出《一花一世界》藝術展，由藝術家楊渝惠透過膠彩創作，呈現自然景物與生命記憶的交會，讓影像、藝術及個人生活經驗彼此呼應，提供觀眾在觀影之外，可以停留、感受與交流的空間。

今年影展與台中市工商發展投資策進會合作推動「水台中馬賽克青年影像行動計畫」，預計於11月20日在影展會場舉行聯合放映暨頒獎典禮，當天將看見青年創作中對地方文化與城市環境的關注。

影展今年也首度走出台中，與國立中山大學氣膠科學研究中心合作，將雙方共同關注的人與環境議題延伸至高雄校園巡迴場，相關活動內容及場次資訊將陸續公布。

為讓電影所帶來的生命教育持續走進校園，影展另規劃「校園生命教育共好計畫」，邀請企業以每案10萬元，支持一所偏鄉學校完成三部電影的觀影與學習活動，每部影片皆由影展安排講師到校帶領，讓故事成為孩子認識自己、理解他人及關懷自然的學習起點。期待透過企業與學校的合作，增加偏鄉孩子接觸電影及多元生命教育的機會。

「2026心靈影展」獲得各界支持，包括：1111永續生活共好行動、國立中山大學氣膠科學研究中心、嘉威聯合會計師事務所、農業部林業及自然保育署台中分署、陳允寶泉等單位。另有政府機關、企業、學校、文化、媒體、永續及公益團體共同參與，期盼讓影展成為凝聚幸福、促進永續的社會力量。

心靈影展創辦人文蓓蓓(左)暨心之谷永續教育園區創辦人蕭順基(右)共同主持影展祈福儀式。記者宋健生／攝影