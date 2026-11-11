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2026心靈影展迎心之谷六周年 攜手1111永續生活共好行動傳遞幸福力量

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
心靈影展策展人文蓓蓓(中)與新聞局代理科長林依融及台中市影視發展基金會執行長王允踰合影。記者宋健生／攝影
心靈影展策展人文蓓蓓(中)與新聞局代理科長林依融及台中市影視發展基金會執行長王允踰合影。記者宋健生／攝影

由心之谷永續教育園區與魚可國際文創共同主辦的「2026心靈影展」，將於11月13日至11月22日在台中秋紅谷景觀生態公園盛大登場。11日正式揭開影展序幕，邀請台中市政府相關局處、電影創作者、與談講師、企業、學校及社團代表，共同響應今年影展主題「自如之心～安然・樂在」。

邁入創辦第九年的「2026心靈影展」，今年適逢心之谷永續教育園區成立6周年，特別於影展期間安排一系列精彩活動，推動從心出發的永續生活。為期十天的影展共精選13部國內外作品，並規劃映後交流、4場自如之心工坊及《一花一世界》藝術展等多元活動。

「心靈影展」規劃融合國際IDGs內在發展目標的精神，連結聯合國SDGs永續發展目標所關注的社會與環境議題。策展團隊希望在充滿變動的時代裡，透過電影、對話與體驗，陪伴觀眾認識自己、理解他人，重新感受與自然及生活的連結，在不確定的時代中找回內在安定，感受生命的美好。

心靈影展創辦人暨策展人文蓓蓓表示：「心靈影展走過九年、迎來第六屆，感謝一路同行的創作者、志工與共好夥伴。今年以『自如之心～安然・樂在』為主題，希望透過電影與生命對話，引導觀眾從觀看走向理解，也期待讓電影的感動延續，成為理解自己、關懷他人與實踐永續的力量。」

台中市政府新聞局影視發展科代理科長林依融表示，新聞局持續支持心靈影展，也很珍惜在地團隊多年來的投入。團隊以熱忱推廣影展，讓台中及鄰近縣市的民眾都有機會參與。邀請大家走進「心之谷永續教育園」〗，一起欣賞今年的影展作品，也期望影展未來也能一屆屆辦下去。

今天是11月11日，心之谷自2022年起與台中在地企業、文化團體及民間組織共同發起「1111永續生活共好行動」，選擇在每年11月11日前後凝聚各界力量，邀請大眾重新思考消費模式與生活選擇。

「心靈影展」自2023年起以「加1夥伴」參與響應，共同推廣「手心向下的加1力量」。開幕儀式也邀請與會來賓「一起＋1」，將觀看電影所產生的感動，轉化為生活裡做得到的選擇。期待透過每個人的參與，讓理解與善意持續累積，也讓永續共好成為可以親身實踐的生活方式。

心之谷永續教育園區創辦人暨永續長蕭順基表示，心之谷成立六年來，持續以生態、文化與生命永續為核心，推動身心健康與永續生活。今年再度結合「1111永續生活共好行動」，希望邀請每個人從日常生活出發，減少不必要浪費、多給出一分關懷，以實際行動創造改變。

今天，主辦單位特別安排開、閉幕影片分享，播放開幕片《NO GOOD！歐吉桑》與閉幕片《飛吧！熊鷹》預告，並邀請張清峰導演、梁皆得導演，分享創作歷程及作品所關注的生命議題，開幕片女演員方甯也到場參與，共同為本屆影展揭開序幕。

活動最後由文蓓蓓與蕭順基，共同帶領集體祝福儀式，透過頌缽聲響與安靜片刻，邀請現場來賓為自己、影展及世界送上祝福。

所有電影場次，均已開放民眾線上免費索票，完整活動資訊可在官方粉絲專頁查詢https://www.facebook.com/spiritualfilmfestival

今天的活動，參與響應的代表有台中市政府新聞局科長林依融、台中市影視發展基金會執行長王允踰、台中市工商發展投資策進會總幹事陳學聖、台中市政府文化局前副局長曾能汀、影展首席顧問李祐寧導演、影展顧問黃玉珊導演、1111永續生活共好行動代表楊琇惠，以及電影導演、專家學者、企業、學校、文化及公益團體代表齊聚一堂。

「2026心靈影展」結合電影賞析、內在探索及永續生活體驗，其獨特策展風格，讓台灣影視文化產業展現更多元的可能性。今年影展為期十天，共精選13部國內外作品。

開幕影片《NO GOOD！歐吉桑》以幽默溫暖的方式，描寫三位熟齡男子重新追尋夢想的旅程；閉幕影片《飛吧！熊鷹》將於秋紅谷公園以露天電影院形式放映，帶領觀眾走入台灣山林，感受人與自然、土地及生命之間的深刻連結。

今年影展選片，依單元分別有「人與自己」的選片：《深度安靜》、《草間∞彌生》、《突破：三千米的泳氣》、《十字路口的豬》；「人與他人」的選片：《NO GOOD！歐吉桑》、《獨奏者之舞》、《夢想巨無霸》、《久別重逢》；「人與自然」的選片：《你是不會當樹嗎》、《農曆三月二十三》、《人造天空》、《飛吧！熊鷹》；「與經典對話」的選片：《喜宴》。

除精選電影與映後交流外，「2026心靈影展」亦規劃4場「自如之心」系列工坊，包括「從心映照｜一花一世界語扇工坊」、「從心再生｜舊衣架煥新工坊」、「從心自在｜不丹幸福體驗工坊」及「從心綻放：曼陀羅心語彩繪工坊」，邀請參與者從藝術與手作體驗出發，探索自如生活的不同樣貌。

影展期間也將推出《一花一世界》藝術展，由藝術家楊渝惠透過膠彩創作，呈現自然景物與生命記憶的交會，讓影像、藝術及個人生活經驗彼此呼應，提供觀眾在觀影之外，可以停留、感受與交流的空間。

今年影展與台中市工商發展投資策進會合作推動「水台中馬賽克青年影像行動計畫」，預計於11月20日在影展會場舉行聯合放映暨頒獎典禮，當天將看見青年創作中對地方文化與城市環境的關注。

影展今年也首度走出台中，與國立中山大學氣膠科學研究中心合作，將雙方共同關注的人與環境議題延伸至高雄校園巡迴場，相關活動內容及場次資訊將陸續公布。

為讓電影所帶來的生命教育持續走進校園，影展另規劃「校園生命教育共好計畫」，邀請企業以每案10萬元，支持一所偏鄉學校完成三部電影的觀影與學習活動，每部影片皆由影展安排講師到校帶領，讓故事成為孩子認識自己、理解他人及關懷自然的學習起點。期待透過企業與學校的合作，增加偏鄉孩子接觸電影及多元生命教育的機會。

「2026心靈影展」獲得各界支持，包括：1111永續生活共好行動、國立中山大學氣膠科學研究中心、嘉威聯合會計師事務所、農業部林業及自然保育署台中分署、陳允寶泉等單位。另有政府機關、企業、學校、文化、媒體、永續及公益團體共同參與，期盼讓影展成為凝聚幸福、促進永續的社會力量。

心靈影展創辦人文蓓蓓(左)暨心之谷永續教育園區創辦人蕭順基(右)共同主持影展祈福儀式。記者宋健生／攝影
心靈影展創辦人文蓓蓓(左)暨心之谷永續教育園區創辦人蕭順基(右)共同主持影展祈福儀式。記者宋健生／攝影

「2026心靈影展」正式揭開序幕，支持單位大合照。記者宋健生／攝影
「2026心靈影展」正式揭開序幕，支持單位大合照。記者宋健生／攝影

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