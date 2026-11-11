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南亞斥資115.3億元建玻纖布五廠 強化高階材料上下游整合
南亞（1303）再擴充玻纖布及玻纖絲產能及上下游整合布局，今日董事會決議斥資115.3億元，在彰濱興建玻纖布五廠，將聚焦薄布及超薄布；並對其子公司台灣必成增資8億元，增設高階特殊玻纖紗的產能，強化玻纖布上下游垂直整合能力。
南亞表示，玻纖布五廠目前規劃年產能1億米，月產能約8-900萬米。並將重點生產薄布及超薄布，以增強高階電子材料的生產量能。南亞目前在中國大陸昆山亦有四個玻纖布廠，公司表示，未來會持續規劃增加兩岸產能。
南亞指出，目前在台灣共有四個玻纖布廠，都在嘉義新港廠區；此次規劃擴建的第五廠，位置坐落於彰濱新廠區，鄰近台塑新智能電芯工廠，將來也規畫持續在彰濱擴建CCL及電子材料的新產能。
南亞指出，隨著AI伺服器及網通產品等高階應用需求持續成長，加上印刷電路板（PCB）層數大幅提高，帶動全球玻纖布需求成長可期，因此決議投資興建玻纖布五廠。
南亞也公告增資全資子公司台灣必成8億元，增加特殊玻纖紗生產量能。南亞指出，台灣必成股本僅約10億元，目前有三個大型工廠，主要是做E紗；現在規劃投資興建一個工廠，瞄準特殊玻纖紗（T紗），以強化上下游材料的垂直整合能力。
南亞先前指出，電子材料市況仍處於供應緊缺格局，短期內產能增加有限，價格大漲；加上業界材料規格快速升級的大環境加持，掌握穩定供料的能力及兼顧下游加工良率的材料，將成為現階段重要的因素。正持續擴充高階材料產能，驗證進度也順利推進中。
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