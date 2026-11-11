欣葉餐飲集團50周年第三代小女兒亮相 明年3月重返日本布局曝光

欣葉集團迎接創立50周年，第三代正式走向幕前，海外布局也有新動作。欣葉集團執行董事李鴻鈞11日表示，明年3月將重返日本市場，在東京開設首家獨資經營的台菜餐廳做為「種子店」，同步拓展電商及企業對企業（B2B）餐飲供應業務，雙軌搶攻日本市場。欣葉今年營收目標25億元，較去年成長約8.7%；李鴻鈞的小女兒李卉詠也首度在媒體面前亮相，為集團邁向下一個50年的世代傳承揭開序幕。

欣葉1977年由李秀英創辦，從台北雙城街11張餐桌起家，明年將迎接50周年。集團目前擁有九個品牌、21家門市，員工超過1,300人，全年服務約260萬人次，2025年營收達23億元，事業版圖涵蓋台菜、日本料理、異國餐飲及食品零售。

李鴻鈞透露，欣葉過去曾在日本開設四家餐廳，但因與當地合作夥伴經營理念出現落差，最終結束合作。當時日方希望將欣葉經營成居酒屋模式，但欣葉堅持台菜餐廳定位，雙方未能取得共識。此次重返日本，將改採獨資經營，先建立自己的營運基地，再尋求當地合作機會。

根據規劃，東京首店預計明年3月開幕，店內僅設十多個座位，客單價約日圓8,000至1.2萬，確切地點尚未公布。李鴻鈞表示，這家店定位為「零號店」，也就是種子店，主要目的並非追求展店規模，而是培訓人才、建立營運基礎及品牌定位，未來再透過合作方式擴大據點，後續展店速度將視市場反應而定。

除了實體餐廳，欣葉也將透過電商通路及B2B模式切入日本餐飲市場。李鴻鈞指出，日本近年興起台菜風潮，但部分餐廳供應的台菜仍偏向中華料理風格，欣葉希望憑藉多年累積的台菜研發能力，將更具台灣特色的料理推向日本市場。

事實上，欣葉去年已與日本連鎖餐飲集團Skylark旗下「バーミヤン」（Bamiyan）合作三個月，將台菜料理導入約400家門市。李鴻鈞表示，這次合作讓欣葉確認日本市場對台菜具有需求，也增加拓展當地餐飲供應業務的信心。

未來欣葉除了提供料理配方，也規劃透過日本當地工廠生產食材及半成品，供應日本餐飲業者。李鴻鈞透露，欣葉已與日本綜合商社合作超過一年，並找到當地合作工廠，逐步建立供應鏈，相關通路也已開始布局。相較過去單純經營餐廳，此次將透過實體店、食品通路及餐飲供應等多元模式，擴大日本市場布局。

相較於積極重返日本，欣葉對中國大陸市場則採取保守策略。李鴻鈞表示，欣葉進軍廈門約十年，目前維持一家與大成集團共同經營的門市，考量中國大陸經濟走弱、餐飲市場競爭激烈，加上一線城市營運成本偏高，現階段並不急於擴張。

欣葉迎接50周年，另一焦點是第三代正式走向幕前。現年67歲的李鴻鈞是創辦人李秀英的次子，育有兩女一子，此次親自向媒體介紹小女兒李卉詠。李卉詠目前擔任欣葉集團營業三部協理，負責旗下馬來西亞餐飲品牌金爸爸（PappaRich），目前在台共有六家門市。

李鴻鈞表示，女兒大學主修餐飲，曾赴美國求學，返台後歷經欣葉廚房及餐廳現場等不同工作歷練，逐步熟悉餐飲經營。他指出，自己23歲加入欣葉，如今已67歲，集團正逐步推動世代交替，但「傳承」與「接班」是兩回事，傳承的是企業核心精神、文化與經營理念，接班則應交由合適的人負責專業經營，不一定由家族成員承擔。

李鴻鈞強調，未來經營者必須認同欣葉的企業理念，至於第三代是否接班，應尊重個人意願。他認為，企業經營不能只依靠家族成員，更需要專業經理人共同參與，透過不同世代與專業背景的合作，讓欣葉持續發展。

疫情後欣葉花了約三年時間調整經營體質，除了恢復營運，也陸續導入新的管理系統，為下一階段發展做準備。迎接下一個50年，欣葉仍將以餐飲為核心，持續推動品牌創新、海外布局及人才培育。