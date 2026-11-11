信義房屋法說會／第3季獲利年增翻倍 前三季6.78億元、年增11.5倍

信義房屋（9940）11日在法說會中表示，第3季仲介本業營收較去年同期明顯改善，主因市場已逐步脫離谷底，加上央行放寬房市政策、提振市場信心，推升單季營收有雙位數成長，其中勞務收入同步增加約1.19億元。

另外「山水嘉庭」成屋案去化順利下，單季交屋貢獻逾4億元，推升單季合併毛利達7.08億元、年增26.8%，本業營業淨利達2.19億元、年增67.5%。

信義房屋第3季合併營收達28.3億元、年增逾兩成，稅後純益1.89億元、較去年同期大增1.18倍，每股純益0.26元；累計前三季合併營收達87.65億元、年增28.7%，毛利率達25.55%，稅後純益6.78億元、年增11.5倍，每股純益達0.92元優於去年同期0.07元。

信義房屋指出，在各事業體與開發案進展方面，大陸久信置業「山水嘉庭」案持續依照2025年第4季的銷售計畫穩定推進，前三季銷售及交屋表現明顯優於去年同期，2026年前三季已交屋認列營收8.48億元。

國內方面，信義房屋表示，未來開發案布局上，已完銷的信義開發「嘉學」案預計2028年交屋；土城樹林線捷運聯開案（LG17、LG16A、LG16B）已完成簽約，正進行都審作業前置作業，預計陸續在2028年下半年起推出預售案。

另一方面，信義開發今年首次參與公辦都更，取得台北市中山區南京復興商圈「中山逸居」公辦都更最優申請人資格，也順利與主導此案台北市住宅及都市更新中心完成簽約，並積極整合鄰地以擴大基地規模，亦持續推進其他「非購地式」之潛案開發。此外，觀光旅遊事業方面，東馬來西亞馬林松酒店持續推進興建工程進度，預計2027年底正式營運。

展望未來，信義房屋觀察，今年前十月房市移轉量已由年減轉為微幅年增，整體市場呈現緩步復甦態勢，且第七波信用管制上路逾兩年，影響逐漸淡化，接下來房市買氣表現，需密切觀察房貸市場穩定度；對內來說，信義房屋將持續深化圓夢行動計畫，善用AI數位科技工具、直營體系與品牌優勢提升專業服務。