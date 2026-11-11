健喬新一代口服GnRH拮抗劑獲准子宮內膜異位症新適應症

健喬信元（4114）與日本合作夥伴橘生藥品（Kissei）11日共同宣布，新一代口服促性腺激素釋放激素（GnRH）拮抗劑「雅絲媞®膜衣錠 100 毫克」獲衛生福利部核准新增子宮內膜異位症適應症，適用於治療曾接受內科或外科治療的成年育齡女性因子宮內膜異位症引起的疼痛症狀。

健喬董事長林智暉表示，台灣是亞洲第一個核准雅絲媞®用於子宮內膜異位症的市場，為國內患者帶來全新的口服治療新選擇。

橘生藥品於 2022 年 11 月授予健喬信元 Yselty® 在台開發及銷售權利，2025 年 10 月取得台灣上市許可，原核准適應症為治療成年育齡女性因子宮肌瘤引起的經血過多，同年 12 月提出新增子宮內膜異位症適應症申請，2026 年 3 月以子宮肌瘤適應症在台上市，目前已獲174家醫療院所引進，涵蓋12家醫學中心，此次新增適應症獲准，進一步擴大健喬在婦女健康領域的治療布局。

子宮內膜異位症是育齡女性常見的慢性婦科疾病，患者可能出現痛經、骨盆腔疼痛及性交疼痛，部分患者也可能面臨不孕，這些症狀可能影響日常生活與身心健康。此次新增適應症，為曾接受內科或外科治療、仍受疼痛困擾的患者提供另一項口服治療選擇。

在國際市場上，雅絲媞® (Yselty) 首先於2024年由英國藥廠Theramex在歐洲推出，橘生藥品於2026 年 3 月在日本上市，用於治療子宮肌瘤，2025 年 3 月在日本啟動子宮內膜異位症第三期臨床試驗，目前試驗仍在進行中。此外，南韓 JW Pharmaceutical 與加拿大 Searchlight Pharma 亦持續推進該藥品在各自市場的開發。

台灣此次優先於亞洲各國取得子宮內膜異位症適應症核准，不僅展現了健喬在法規佈局與執行力上的優勢，更展現台灣在創新婦科治療領域的進展。