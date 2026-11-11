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熙特爾延攬黃敏助任總座 陳伯勳升任集團總裁

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

熙特爾-創（7740）繼延攬具備國際AI產業經驗的甘博隆加入董事會後，11日宣布高階經營團隊重要人事布局。原總經理陳伯勳正式升任集團總裁，經營職責進一步擴展至集團整體發展，持續統籌全球戰略、重大投資與資源配置，並主導海外市場及AI能源新事業；同時延攬具備深厚資本市場與公司治理歷練的黃敏助出任總經理，強化集團資本市場規劃、財務策略及經營管理制度，為下一階段發展建立更完整的經營架構。

熙特爾同步公布2026年第3季財報，累計前三季合併營收達90.52億元，每股稅後盈餘（EPS）達8.1元，展現今年以來大型儲能專案的營運成果，並藉由此次組織擴編與專業分工，為下一階段跨足全球能源市場奠定堅實的發展基礎。

熙特爾指出，隨著海外事業版圖持續擴張，集團經營架構也迎來重要升級。此次組織調整增設「總裁室」，作為集團戰略制定、跨國事業統籌與全球資源整合的核心中樞。原總經理陳伯勳升任集團總裁，將持續在董事會所定策略及授權架構下，統籌集團整體經營方向、重大投資及AI能源新事業布局，並親自領軍拓展海外市場，帶領熙特爾加速搶攻全球能源商機。

在營運管理方面，熙特爾延攬資本市場重量級人物黃敏助出任總經理。黃敏助擁有日本筑波大學經濟學碩士及日本拓殖大學商學博士學位，曾任證券櫃檯買賣中心總經理、永豐金證券董事長及中華民國證券商業同業公會理事長，橫跨金融監理、證券市場與企業經營管理領域，擁有深厚的資本市場歷練與產業人脈，以及公司治理與企業經營管理經驗。

熙特爾表示，未來將借重黃敏助的專業長才，強化集團資本市場布局、財務策略規劃與完善公司治理及內部管理制度，進一步健全集團經營體質。隨著經營團隊專業分工更加完善，將為集團長期穩健發展奠定基礎。此外，由前加雲聯網公司商務開發總監張力夫出任技術中心副總經理，強化技術研發與系統整合能力，加速既有能源技術與AI市場需求接軌。

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