快訊

羅大佑嗆「料不夠的人才拿補助」 康康不忍全說了

下戰帖？世新大學整併系辦惹議 學生籲校方月底前回覆5訴求

亞冠賽／中華隊明首戰地主日本 高志綱點名警戒金丸夢斗、正木智也

聽新聞
0:00 / 0:00

擴大全球專利布局 巨生生醫MPB-1734取得加拿大專利

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

巨生醫（6827）宣布，公司自主研發、採用奈米微胞技術平台之抗癌藥物新劑型新藥MPB-1734（不含Tween-80的Cabazitaxel新劑型）取得加拿大專利，進一步擴大MPB-1734全球專利布局。

公司近期亦順利完成私募，隨著資金到位及MPB-1734製程與法規準備持續推進，預計近期向美國FDA提出Type-D 會議諮詢，並規劃提出生物相等性（BE）試驗申請，預計2027年第2季啟動受試者收案，加速推進505(b)(2)新藥開發過程。

巨生醫表示，MPB-1734為公司以自有奈米微胞技術所開發之Cabazitaxel新劑型新藥，主要以高分子奈米微胞技術改善難溶於水的疏水性藥物特性，且不含傳統Cabazitaxel製劑使用的Tween-80及有機溶劑。

MPB-1734第一期臨床試驗已完成，最大耐受劑量（MTD）為25 mg/m²，相關臨床試驗結案報告亦已取得衛生福利部同意備查。

在美國法規進度方面，MPB-1734先前已取得美國FDA Type-C諮詢案書面回覆，依目前動物試驗及人體臨床試驗資料，有機會以生物相等性試驗作為科學橋接方式，循505(b)(2)法規途徑申請新藥查驗登記（NDA）。公司目前正依既定規劃推進後續製程及BE試驗準備。

巨生醫指出，下一階段將針對MPB-1734生物相等性試驗設計向美國FDA提出Type-D會議諮詢，進一步確認試驗設計及法規要求，預計於2027年第2季啟動受試者收案。公司2026年9月的產品進度規劃亦已將2027年第2季啟動受試者收案列為MPB-1734下一階段的重要開發里程碑。

另一方面，巨生醫近期已完成私募新台幣3.4億元，進一步充實公司營運及產品開發所需資金。公司先前規劃之私募除強化財務結構外，亦希望藉由引進具產業及資金實力之策略股東，穩定股東結構並強化公司治理，為後續產品臨床開發及國際市場布局提供長期支持。

巨生醫表示，隨著MPB-1734取得加拿大專利、私募資金到位，以及後續Pre-IND與BE試驗依序推進，公司將持續加速MPB-1734的美國505(b)(2)取證策略，同時積極推動海外授權與商業合作。

巨生醫將持續以「奈米微粒」及「奈米微胞」兩大技術平台為核心，推動旗下產品臨床開發、藥證申請及國際授權，隨著各產品線陸續進入關鍵開發階段，持續累積公司長期研發與營運成長動能。

加拿大 專利

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

國邑L606合作夥伴調整開發策略 擴增全球樞紐性試驗

中裕愛滋新藥TMB-365/TMB-380臨床成果登國際期刊《The Lancet HIV》

普瑞博現增2.25億元到位 加速醫材商品化及國際布局

藥華藥財報／前三季本業大賺83.7億元、年增近150% 第3季毛利率96.84%

相關新聞

25坪小宅也賺千萬！士林這社區轉售全勝 最狂賺2,588萬

實價揭露，士林區「達麗陽明大苑」5樓戶，雖是小宅，扣除車位僅約25.6坪，但屋主今年9月以3,660萬元轉手，持有6年獲利達985萬元，將近千萬元。

聯合骨材高雄二廠動土！目標2029年啟用 較原有產能增2.5倍

骨科醫材大廠聯合（4129）11日舉行高雄二廠興建動土典禮，新廠預計2028年底前完工，隨後進行製程驗證與品質系統認證，目標2029年下半年正式啟用，最大年產能達約40萬套人工關節產品，較原有產能提升2.5倍，隨著新廠產能逐步開出，將為未來全球市場拓展奠定堅實基礎。

基泰大直案25戶重建有新解方 北市再推公辦都更、啟動意願調查

基泰大直案25戶塌陷戶後續租金補償及重建問題，北市府今開第3次協調會，針對塌陷戶再次提出公辦都市更新方案，啟動公辦都更作業，提供另一種重建選擇。市府強調，事發第一時間就曾提出公辦都更方案，並就鄰損賠償依法協助塌陷戶，現重啟公辦都更，盼協助塌陷戶儘速返家。

近一年台北市新、舊屋價差逾700萬 近六成交易30年以上老屋

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計台北市近一年不同坪數及屋齡住宅的平均總價與成交量，顯示屋齡10年內住宅與30年以上住宅的平均總價差距均超過700萬元，最高更達1,137萬元；此外，屋齡30年以上住宅占整體交易近六成，成交坪數主要集中在20至40坪，呈現出台北市不同屋齡住宅的價格與交易結構差異。

計程車新制訓練只管車隊司機 平台業者籲從駕駛源頭管理

Bolt多元計程車司機將乘客丟包在台64線、導致乘客遭後車輾斃一案，司機日前遭重判13年。事件仍受關注之際，台北市11月10日凌晨又傳出3名乘客在市民高架遭司機要求下車。接連發生的事件，讓交通部正在推動的計程車派遣新制能否真正提升乘車安全，再度受到檢視。

基泰大直案三度協調會有望公辦都更？ 住戶點出一關鍵

基泰大直案釀2棟共25戶建築物坍塌，夷為平地已逾3年，北市府今天三度開協調會，討論基泰租金補償、市府公辦都更方案，僅2位住戶到場，有人點出問題在基泰要不要解約；基泰說，鄰損賠償與都更重建涉及不同法律關係，應分別辦理。會議中午12時結束，市府尚未說明後續作為與態度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。