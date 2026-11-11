擴大全球專利布局 巨生生醫MPB-1734取得加拿大專利

巨生醫（6827）宣布，公司自主研發、採用奈米微胞技術平台之抗癌藥物新劑型新藥MPB-1734（不含Tween-80的Cabazitaxel新劑型）取得加拿大專利，進一步擴大MPB-1734全球專利布局。

公司近期亦順利完成私募，隨著資金到位及MPB-1734製程與法規準備持續推進，預計近期向美國FDA提出Type-D 會議諮詢，並規劃提出生物相等性（BE）試驗申請，預計2027年第2季啟動受試者收案，加速推進505(b)(2)新藥開發過程。

巨生醫表示，MPB-1734為公司以自有奈米微胞技術所開發之Cabazitaxel新劑型新藥，主要以高分子奈米微胞技術改善難溶於水的疏水性藥物特性，且不含傳統Cabazitaxel製劑使用的Tween-80及有機溶劑。

MPB-1734第一期臨床試驗已完成，最大耐受劑量（MTD）為25 mg/m²，相關臨床試驗結案報告亦已取得衛生福利部同意備查。

在美國法規進度方面，MPB-1734先前已取得美國FDA Type-C諮詢案書面回覆，依目前動物試驗及人體臨床試驗資料，有機會以生物相等性試驗作為科學橋接方式，循505(b)(2)法規途徑申請新藥查驗登記（NDA）。公司目前正依既定規劃推進後續製程及BE試驗準備。

巨生醫指出，下一階段將針對MPB-1734生物相等性試驗設計向美國FDA提出Type-D會議諮詢，進一步確認試驗設計及法規要求，預計於2027年第2季啟動受試者收案。公司2026年9月的產品進度規劃亦已將2027年第2季啟動受試者收案列為MPB-1734下一階段的重要開發里程碑。

另一方面，巨生醫近期已完成私募新台幣3.4億元，進一步充實公司營運及產品開發所需資金。公司先前規劃之私募除強化財務結構外，亦希望藉由引進具產業及資金實力之策略股東，穩定股東結構並強化公司治理，為後續產品臨床開發及國際市場布局提供長期支持。

巨生醫表示，隨著MPB-1734取得加拿大專利、私募資金到位，以及後續Pre-IND與BE試驗依序推進，公司將持續加速MPB-1734的美國505(b)(2)取證策略，同時積極推動海外授權與商業合作。

巨生醫將持續以「奈米微粒」及「奈米微胞」兩大技術平台為核心，推動旗下產品臨床開發、藥證申請及國際授權，隨著各產品線陸續進入關鍵開發階段，持續累積公司長期研發與營運成長動能。