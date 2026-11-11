聯合骨材高雄二廠動土！目標2029年啟用 較原有產能增2.5倍

骨科醫材大廠聯合（4129）11日舉行高雄二廠興建動土典禮，新廠預計2028年底前完工，隨後進行製程驗證與品質系統認證，目標2029年下半年正式啟用，最大年產能達約40萬套人工關節產品，較原有產能提升2.5倍，隨著新廠產能逐步開出，將為未來全球市場拓展奠定堅實基礎。

聯合骨科表示，高雄第二廠位於南部科學園區高雄園區，基地面積約1.72公頃，規劃總廠房樓地板面積約1.2萬坪，將設置精密鑄造、精密鍛造、精密加工與後處理，以及自動倉儲等四大主要廠區，進一步整合人工關節產品的關鍵製造流程。

新廠自今年11月開始興建後，2028年底前完工，隨後進行製程驗證與品質系統認證，預計2029年下半年正式啟用。屆時新廠最大年產能預計可達約40萬套人工關節產品，較原有產能提升2.5倍，隨著新廠產能逐步開出，並與既有高雄第一廠形成產能綜效，將為未來全球市場拓展奠定堅實基礎。

自1993年成立以來，聯合骨材始終堅持以台灣研發與製造實力走向世界。此次高雄二廠的興建，不只是產能擴充，更代表公司對台灣產業實力與未來發展的信心。

展望未來，聯合骨材將持續結合研發創新、先進製造與全球布局，秉持「Each Step, We Care」的品牌精神，為全球醫療專業人員提供高品質的骨科解決方案，幫助更多患者重拾行動自由，享受更美好的生活。