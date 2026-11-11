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華人女性登頂FIABCI世界會長 龍寶建設張麗莉剖析建築業vs建築人使命

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
龍寶建設董事長張麗莉（左4）以「建築人的使命：建築業vs建築人」為題在建經協會開講。記者宋健生／攝影
龍寶建設董事長張麗莉（左4）以「建築人的使命：建築業vs建築人」為題在建經協會開講。記者宋健生／攝影

催生媽媽回來了！龍寶建設董事長張麗莉11日以「建築人的使命：建築業vs建築人」為題回到社團法人台中市建築經營協會登台開講，把她37年從業精華濃縮成一堂課，對這個由她親手催生的協會、對台中建築圈而言，這堂課的意義格外不同。

15年前，張麗莉一句「台北、高雄都有建築經營協會，台中卻沒有」，催生出今日的台中市建築經營協會；15年後，她從台灣出發、一路走向奧地利維也納的國際講台，成為世界不動產聯合會（FIABCI）成立以來首位華人女性世界會長。

張麗莉的建築哲學，核心只有一句：「以消費者的角度看建築」，龍寶不做過多設計，而是把生活尺度融入建築，她常說，房子不一定處處精美，但入住後才會感受到「生活溫度」。

她更以「看得見的建築全力以赴，看不見的建築真心相待」自我期許，並對客戶立下「我們雖沒法做到百分之百完美，但是我們一定百分之百負責」的承諾。

龍寶20周年時，更把口號改為「讓顧客感動為最高指導原則」，行銷預算全數轉投入客戶服務，不設銷售中心、不設戶外看板，她認為，住戶本身就是最好的代言人。

這些主張不是口號，回顧龍寶建設作品，1993年推出的「中港臻邸」率先導入活動百葉窗、屋頂空中花園曬衣場、牆柱間收納凹洞、順暢動線廚房，日後幾乎成為業界標配。

她更首創「客戶完工交屋說明會」，親筆寫信給已付清款項的住戶，把客戶當家人經營，近幾年代表作之一「仁美臻邸」以基地退縮留出小公園的手法，一舉拿下台中都市設計大獎。

龍寶更是全台第一家取得綠圍籬專利的建商，並把該專利無償授權給全台中所有工地使用，將共好精神落實在產業實踐中。

從1989年創立龍寶建設至今，張麗莉橫跨建築、營造與藝術三大領域，一路從台中市不動產開發公會理事長、世界不動產聯合會台灣分會理事長，走到2026年6月12日維也納年會正式接掌FIABCI世界總會會長，為台灣不動產產業寫下登上國際決策核心的新頁。

建築之外，她以台中市「張老師」中心主任委員、台灣行動菩薩助學協會發起人、光之藝廊也是發起人之一等多重身分，讓建築、藝術、公益三線並進。

本次講座的核心命題「建築業vs建築人」，正是對當前產業最尖銳的提問，她曾公開表示，科技讓世界看見台灣的速度，建築則讓世界看見台灣的厚度與深度。

面對缺工、通膨與淨零轉型三重壓力，建築業者該如何從單純的生意人，轉型為肩負城市責任的建築人，是這場講座最受矚目的答案。

對正處於七期、14期、水湳、機捷特區等重大開發案的台中建築圈，這堂課攸關的是未來十年的產業定位與城市願景。

台中市建築經營協會理事長紀樹能表示，張麗莉是協會的催生者，更是台中建築圈走向國際的驕傲，在她接任FIABCI世界會長後首度回到台中開講，意義非凡，期盼透過她的經驗與視野，協助中部業者重新思考自己是建築業，還是建築人。

龍寶建設董事長張麗莉（左）與台中市建築經營協會理事長紀樹能合影。記者宋健生／攝影
龍寶建設董事長張麗莉（左）與台中市建築經營協會理事長紀樹能合影。記者宋健生／攝影

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