快訊

羅大佑嗆「料不夠的人才拿補助」 康康不忍全說了

下戰帖？世新大學整併系辦惹議 學生籲校方月底前回覆5訴求

亞冠賽／中華隊明首戰地主日本 高志綱點名警戒金丸夢斗、正木智也

聽新聞
0:00 / 0:00

AI與出口動能推升擴產需求 桃園龜山近5,000坪工業地12月18日標售

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
仲量聯行受託辦理之桃園龜山乙種工業區廠地公開標售案，投標截止日期為2026年12月18日。圖／業者提供
仲量聯行受託辦理之桃園龜山乙種工業區廠地公開標售案，投標截止日期為2026年12月18日。圖／業者提供

隨著企業持續擴充產能、優化供應鏈布局及升級生產設施，工業不動產市場熱度持續攀升。根據仲量聯行統計，2026年前三季全國工業地產累計成交金額達新台幣2,594億元，占整體商用不動產及土地交易市場比重69%，創下2018年以來新高，顯示企業自用需求與產業投資已成為支撐市場的重要動能。

仲量聯行指出，近年市場需求除來自傳統製造業外，半導體、電子零組件、AI伺服器及高效能運算供應鏈企業亦積極尋求擴產及設立研發據點。然而，北台灣具備成熟產業聚落、交通便利性與大面積開發條件的工業用地供給日益稀缺，尤其單一產權且可立即規劃開發者更受企業青睞。

從整體產業表現來看，台灣科技製造業仍維持穩健成長動能。根據財政部9日公布的最新統計顯示，10月出口金額創下歷年單月新高，年增58.9％，反映AI伺服器、半導體及電子產品需求持續強勁，也進一步支撐企業擴產及產業用地需求。

在此趨勢下，仲量聯行宣布公開標售位於桃園市龜山區長壽路78號工業用地，基地總面積達4,957坪，具備完整開發規模，可望吸引正籌劃擴廠、設置研發中心或生產據點的科技製造業、電子零組件供應鏈及自用型企業買方關注。

該基地位於桃園市龜山區長壽路，車程僅需6分鐘可抵達龜山工業區，約15分鐘可銜接國道一號桃園交流道及國道二號南桃園交流道，具備便利的聯外交通條件。此外，步行約9分鐘即可抵達規劃中的桃園捷運棕線BR05站，未來可望進一步強化與雙北都會區的交通連結，有助企業營運及人才流動效率。

基地周邊匯聚龜山產業園區、林口產業園區及華亞科技園區三大重要產業聚落。其中，華亞科技園區已形成完整科技產業生態系，涵蓋半導體、電子資訊、光電、通訊設備、精密機械及綠能產業，可提供企業供應鏈整合、資源共享及人才招募等優勢。

仲量聯行表示，該標的使用分區為乙種工業區，基地臨30米寬長壽路，面寬達91米，具備良好的廠區規劃條件與大型車輛進出動線。基地現況已有建物約2,865.75坪，可依企業需求作為即刻使用空間，亦可重新規劃開發，提供高度彈性。

此外，基地都市更新事業計畫已核定，可規劃興建立體化廠房或現代化產業設施。在企業持續升級產能及強化供應鏈布局的趨勢下，兼具規模優勢與開發彈性的工業基地供給相對有限。

仲量聯行投資部資深副總經理黃郁琪表示，隨著AI應用快速發展，企業需求已從設備採購逐步延伸至產能建置與供應鏈布局，帶動工業不動產市場維持活絡。企業在評估擴廠或設立研發中心時，除重視廠房本身條件外，也更加關注產業聚落效益、交通便利性及未來發展空間。

黃郁琪指出，龜山區串聯華亞科技園區、林口產業園區及雙北生活圈，已成為北台灣重要產業聚落之一。本次標售基地兼具區位、規模與開發彈性，可望吸引有擴廠、生產升級及研發布局需求的企業進場評估。

此次由仲量聯行受託辦理之「桃園龜山乙種工業區精華廠地」公開標售案，將採通訊投標方式辦理，投標截止日期為2026年12月18日。

桃園 伺服器 供應鏈

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

搭AI供應鏈企業搶廠潮 新竹湖口工業區萬坪廠地明年1月26日標售

AI人才戰使科技業缺工嚴峻 研發主管年薪中位數逼近200萬

市場震盪加劇選股重要性 台灣科技產業競爭力受矚目

AI基礎建設爆發！投信看好台股輪動向上：00918囊括6大族群受惠深

相關新聞

25坪小宅也賺千萬！士林這社區轉售全勝 最狂賺2,588萬

實價揭露，士林區「達麗陽明大苑」5樓戶，雖是小宅，扣除車位僅約25.6坪，但屋主今年9月以3,660萬元轉手，持有6年獲利達985萬元，將近千萬元。

聯合骨材高雄二廠動土！目標2029年啟用 較原有產能增2.5倍

骨科醫材大廠聯合（4129）11日舉行高雄二廠興建動土典禮，新廠預計2028年底前完工，隨後進行製程驗證與品質系統認證，目標2029年下半年正式啟用，最大年產能達約40萬套人工關節產品，較原有產能提升2.5倍，隨著新廠產能逐步開出，將為未來全球市場拓展奠定堅實基礎。

基泰大直案25戶重建有新解方 北市再推公辦都更、啟動意願調查

基泰大直案25戶塌陷戶後續租金補償及重建問題，北市府今開第3次協調會，針對塌陷戶再次提出公辦都市更新方案，啟動公辦都更作業，提供另一種重建選擇。市府強調，事發第一時間就曾提出公辦都更方案，並就鄰損賠償依法協助塌陷戶，現重啟公辦都更，盼協助塌陷戶儘速返家。

近一年台北市新、舊屋價差逾700萬 近六成交易30年以上老屋

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計台北市近一年不同坪數及屋齡住宅的平均總價與成交量，顯示屋齡10年內住宅與30年以上住宅的平均總價差距均超過700萬元，最高更達1,137萬元；此外，屋齡30年以上住宅占整體交易近六成，成交坪數主要集中在20至40坪，呈現出台北市不同屋齡住宅的價格與交易結構差異。

計程車新制訓練只管車隊司機 平台業者籲從駕駛源頭管理

Bolt多元計程車司機將乘客丟包在台64線、導致乘客遭後車輾斃一案，司機日前遭重判13年。事件仍受關注之際，台北市11月10日凌晨又傳出3名乘客在市民高架遭司機要求下車。接連發生的事件，讓交通部正在推動的計程車派遣新制能否真正提升乘車安全，再度受到檢視。

基泰大直案三度協調會有望公辦都更？ 住戶點出一關鍵

基泰大直案釀2棟共25戶建築物坍塌，夷為平地已逾3年，北市府今天三度開協調會，討論基泰租金補償、市府公辦都更方案，僅2位住戶到場，有人點出問題在基泰要不要解約；基泰說，鄰損賠償與都更重建涉及不同法律關係，應分別辦理。會議中午12時結束，市府尚未說明後續作為與態度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。