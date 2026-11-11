AI與出口動能推升擴產需求 桃園龜山近5,000坪工業地12月18日標售

隨著企業持續擴充產能、優化供應鏈布局及升級生產設施，工業不動產市場熱度持續攀升。根據仲量聯行統計，2026年前三季全國工業地產累計成交金額達新台幣2,594億元，占整體商用不動產及土地交易市場比重69%，創下2018年以來新高，顯示企業自用需求與產業投資已成為支撐市場的重要動能。

仲量聯行指出，近年市場需求除來自傳統製造業外，半導體、電子零組件、AI伺服器及高效能運算供應鏈企業亦積極尋求擴產及設立研發據點。然而，北台灣具備成熟產業聚落、交通便利性與大面積開發條件的工業用地供給日益稀缺，尤其單一產權且可立即規劃開發者更受企業青睞。

從整體產業表現來看，台灣科技製造業仍維持穩健成長動能。根據財政部9日公布的最新統計顯示，10月出口金額創下歷年單月新高，年增58.9％，反映AI伺服器、半導體及電子產品需求持續強勁，也進一步支撐企業擴產及產業用地需求。

在此趨勢下，仲量聯行宣布公開標售位於桃園市龜山區長壽路78號工業用地，基地總面積達4,957坪，具備完整開發規模，可望吸引正籌劃擴廠、設置研發中心或生產據點的科技製造業、電子零組件供應鏈及自用型企業買方關注。

該基地位於桃園市龜山區長壽路，車程僅需6分鐘可抵達龜山工業區，約15分鐘可銜接國道一號桃園交流道及國道二號南桃園交流道，具備便利的聯外交通條件。此外，步行約9分鐘即可抵達規劃中的桃園捷運棕線BR05站，未來可望進一步強化與雙北都會區的交通連結，有助企業營運及人才流動效率。

基地周邊匯聚龜山產業園區、林口產業園區及華亞科技園區三大重要產業聚落。其中，華亞科技園區已形成完整科技產業生態系，涵蓋半導體、電子資訊、光電、通訊設備、精密機械及綠能產業，可提供企業供應鏈整合、資源共享及人才招募等優勢。

仲量聯行表示，該標的使用分區為乙種工業區，基地臨30米寬長壽路，面寬達91米，具備良好的廠區規劃條件與大型車輛進出動線。基地現況已有建物約2,865.75坪，可依企業需求作為即刻使用空間，亦可重新規劃開發，提供高度彈性。

此外，基地都市更新事業計畫已核定，可規劃興建立體化廠房或現代化產業設施。在企業持續升級產能及強化供應鏈布局的趨勢下，兼具規模優勢與開發彈性的工業基地供給相對有限。

仲量聯行投資部資深副總經理黃郁琪表示，隨著AI應用快速發展，企業需求已從設備採購逐步延伸至產能建置與供應鏈布局，帶動工業不動產市場維持活絡。企業在評估擴廠或設立研發中心時，除重視廠房本身條件外，也更加關注產業聚落效益、交通便利性及未來發展空間。

黃郁琪指出，龜山區串聯華亞科技園區、林口產業園區及雙北生活圈，已成為北台灣重要產業聚落之一。本次標售基地兼具區位、規模與開發彈性，可望吸引有擴廠、生產升級及研發布局需求的企業進場評估。

此次由仲量聯行受託辦理之「桃園龜山乙種工業區精華廠地」公開標售案，將採通訊投標方式辦理，投標截止日期為2026年12月18日。