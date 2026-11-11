萬代組裝模型特展來了 強勢回歸台中LaLaport

由台灣萬代南夢宮組裝模型事業部主辦的《萬代組裝模型特展 HOBBY EXHIBITION》，今年再次回歸台中LaLaport，並將於 11 月 14 日至 22 日限時登場！現場將帶來豐富的組裝模型展示與多元體驗活動，邀請廣大模型愛好者一同共度組裝模型的年度盛宴。

全新世代鋼彈計畫「RG Project」預計於 2027 年正式展開，本次展覽也特別規劃「RG Project」主題專區，帶領粉絲深入探索全新鋼彈計畫，搶先感受系列獨特魅力。「RG Project」由動畫《機動戰士鋼彈RG XARX-ZERO》與動作遊戲《GUNDAM 異軌征途》共同構築出全新的鋼彈世界觀，動畫故事背景設定於遊戲約 100 年前，串聯跨越不同時代的故事，逐步拼湊出更加宏大的鋼彈宇宙。

此外，萬代南夢宮組裝模型事業部也將帶來全新桌上遊戲品牌 Bandai Tabletop Games（BTG）旗下兩款作品《PLAKORO》寶可夢戰鬥骰子遊戲及《GUNDAM ASSEMBLE》鋼彈微縮模型對戰遊戲，並規劃現場試玩體驗，讓玩家感受組裝模型結合桌上遊戲的多元樂趣。萬代將持續探索組裝模型的無限可能，為模型愛好者帶來更多元、豐富的樂趣。

「RG Project」新鋼彈登場，集結多款人氣作品組裝模型《機動戰士鋼彈SEED》系列、《鐵血的孤兒》新品台灣首次亮相。

此外，5樓會場「鋼彈模型區」將展出多款尚未發售的話題新品，包括「RG Project」動畫中的主角機「HG 1/144 鋼彈ZERO」（採用萬代全新 6 色成型技術），以及遊戲中的主角機「HG 1/144 螺旋鋼彈」，為鋼彈全新系列揭開序幕。此外，還將首度在台灣展出《機動戰士鋼彈鐵血的孤兒》系列新商品「FULL MECHANICS 1/100 格雷茲・艾因」，《機動戰士鋼彈 SEED FREEDOM》系列新商品「MG 1/100 異端鋼彈紅色機」，以及《機動新世紀鋼彈X》系列新商品「HG 1/144 安斯坦洛鋼彈」，鋼彈模型迷們千萬不要錯過。