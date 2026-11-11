基泰大直案25戶重建有新解方 北市再推公辦都更、啟動意願調查

基泰大直案25戶塌陷戶後續租金補償及重建問題，北市府今開第3次協調會，針對塌陷戶再次提出公辦都市更新方案，啟動公辦都更作業，提供另一種重建選擇。市府強調，事發第一時間就曾提出公辦都更方案，並就鄰損賠償依法協助塌陷戶，現重啟公辦都更，盼協助塌陷戶儘速返家。

都發局表示，基泰大直工安事件發生之際，市府即依「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」積極介入，全力督促基泰公司負起賠償責任。

都發局指出，公辦都市更新方案已由台北市住宅及都市更新中心完成初步評估，針對基地條件、建築規畫、容積獎勵及塌陷戶權益分配等進行分析，提出不同開發規模的規畫方案供塌陷戶參考，並提出防災公辦獎勵，後續仍須透過都市計畫變更，經都市計畫委員會審議容積獎勵後而定，市府會在公辦都更條件下積極協助塌陷戶爭取。

市府強調，基泰公司對於工安事件所衍生的賠償責任，不因市府啟動防災都市計畫變更、提出公辦都更方案而有所改變。關於基泰公司今日提出一次性賠償方案，市府請基泰公司針對賠償方案涵蓋期程、既有重建契約約定內容，儘速提董事會確認後，提出具體方案供塌陷戶評估。

市府表示，將持續督促基泰公司負起應有責任，後續也將啟動公辦都更程序，提供塌陷戶另一種選擇，以協助塌陷戶早日重返家園。