鴻華先進首屆「純電生活節」 車主聚會200輛電動車南北齊聚

鴻海（2317）旗下鴻華先進（2258）首度舉辦「純電生活節」車主活動，分別於10月17日在台南萬國通路觀光工廠，以及11月7日在龍潭雄獅想像力製造所觀光工廠，舉行南北兩場車主同樂活動，除了FOXTRON CAVIRA、BRIA車主，也特別邀請LUXGEN n⁷車主一同參與。

兩場活動共有超過200輛電動車到場，車主們攜家帶眷赴約的熱情，讓首次的品牌車主活動熱鬧非凡。活動結合新車展示、車輛試駕、創意 DIY 手作及驚喜抽獎等豐富內容，讓車主在輕鬆愉快的氛圍中，深入體驗 FOXTRON 所倡議的純電生活魅力，也展現品牌重視車主體驗、用心經營車主關係的承諾。

兩處場地都選在充滿創意與手作溫度的觀光工廠，希望讓車主聚會多一分放鬆，少一分距離。南部場在歐式建築的萬國通路觀光工廠，車主與家人們動手完成手繪品牌提袋後，紛紛舉起作品合影，每一只提袋都是獨一無二的專屬紀念；北部場則在松林環繞的雄獅想像力製造所觀光工廠展開，創意DIY則以手繪品牌抱枕為主題，爸媽與孩子圍坐桌邊，拿起彩色筆發揮創意，笑聲不斷。

兩場活動也分別安排精彩抽獎環節，為現場增添更多期待與驚喜。從車主與家人熱情參與、彼此交流，處處都能感受到 FOXTRON 車主社群的熱情與凝聚力。最後在大合照中，車主、親友與愛車一同入鏡，為首屆FOXTRON品牌車主活動留下最溫暖的畫面。

鴻華先進董事長李秉彥也親自到場與車主同樂，介紹FOXTRON品牌並與車主面對面交流，專心聆聽車主分享日常用車的心得與建議。李秉彥董事長表示：「FOXTRON是一個國際品牌，要從台灣走向全世界，同時全台灣的展示中心和服務廠都將陸續換上FOXTRON的品牌識別，這不只是品牌形象的整合，也代表鴻華先進對車主的服務承諾：未來無論車主走進哪一個據點，都能感受到一致、安心的服務與用心」。

FOXTRON表示，舉辦車主聚會，是希望在交車之後，持續關懷車主的使用體驗，創造品牌與車主面對面交流的機會，讓車主不只是產品的使用者，更是品牌成長過程中的重要夥伴。車主們在現場分享的每一份心得與期待，也都將成為品牌持續精進產品與服務的重要參考。

首屆車主聚會雖已圓滿落幕，但FOXTRON與車主的連結才正要展開。未來將持續規劃更多元、豐富的車主活動，持續深化與車主間的情感連結，歡迎車主與對純電生活有興趣的朋友，持續關注FOXTRON官方網站與社群平台。