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鴻華先進首屆「純電生活節」 車主聚會200輛電動車南北齊聚

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
FOXTRON「純電生活節」車主活動鴻華電動車車主與親友齊聚桃園雄獅文具想像力製造所拍攝大合照。圖／鴻華提供
FOXTRON「純電生活節」車主活動鴻華電動車車主與親友齊聚桃園雄獅文具想像力製造所拍攝大合照。圖／鴻華提供

鴻海（2317）旗下鴻華先進（2258）首度舉辦「純電生活節」車主活動，分別於10月17日在台南萬國通路觀光工廠，以及11月7日在龍潭雄獅想像力製造所觀光工廠，舉行南北兩場車主同樂活動，除了FOXTRON CAVIRA、BRIA車主，也特別邀請LUXGEN n⁷車主一同參與。

兩場活動共有超過200輛電動車到場，車主們攜家帶眷赴約的熱情，讓首次的品牌車主活動熱鬧非凡。活動結合新車展示、車輛試駕、創意 DIY 手作及驚喜抽獎等豐富內容，讓車主在輕鬆愉快的氛圍中，深入體驗 FOXTRON 所倡議的純電生活魅力，也展現品牌重視車主體驗、用心經營車主關係的承諾。

兩處場地都選在充滿創意與手作溫度的觀光工廠，希望讓車主聚會多一分放鬆，少一分距離。南部場在歐式建築的萬國通路觀光工廠，車主與家人們動手完成手繪品牌提袋後，紛紛舉起作品合影，每一只提袋都是獨一無二的專屬紀念；北部場則在松林環繞的雄獅想像力製造所觀光工廠展開，創意DIY則以手繪品牌抱枕為主題，爸媽與孩子圍坐桌邊，拿起彩色筆發揮創意，笑聲不斷。

兩場活動也分別安排精彩抽獎環節，為現場增添更多期待與驚喜。從車主與家人熱情參與、彼此交流，處處都能感受到 FOXTRON 車主社群的熱情與凝聚力。最後在大合照中，車主、親友與愛車一同入鏡，為首屆FOXTRON品牌車主活動留下最溫暖的畫面。

鴻華先進董事長李秉彥也親自到場與車主同樂，介紹FOXTRON品牌並與車主面對面交流，專心聆聽車主分享日常用車的心得與建議。李秉彥董事長表示：「FOXTRON是一個國際品牌，要從台灣走向全世界，同時全台灣的展示中心和服務廠都將陸續換上FOXTRON的品牌識別，這不只是品牌形象的整合，也代表鴻華先進對車主的服務承諾：未來無論車主走進哪一個據點，都能感受到一致、安心的服務與用心」。

FOXTRON表示，舉辦車主聚會，是希望在交車之後，持續關懷車主的使用體驗，創造品牌與車主面對面交流的機會，讓車主不只是產品的使用者，更是品牌成長過程中的重要夥伴。車主們在現場分享的每一份心得與期待，也都將成為品牌持續精進產品與服務的重要參考。

首屆車主聚會雖已圓滿落幕，但FOXTRON與車主的連結才正要展開。未來將持續規劃更多元、豐富的車主活動，持續深化與車主間的情感連結，歡迎車主與對純電生活有興趣的朋友，持續關注FOXTRON官方網站與社群平台。

鴻華先進董事長李秉彥（中）與現場得獎車主合影，分享活動的歡樂時光。圖／鴻華提供
鴻華先進董事長李秉彥（中）與現場得獎車主合影，分享活動的歡樂時光。圖／鴻華提供

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