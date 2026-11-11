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近一年台北市新、舊屋價差逾700萬 近六成交易30年以上老屋

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台北房市示意圖。記者游智文／攝影
台北房市示意圖。記者游智文／攝影

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計台北市近一年不同坪數及屋齡住宅的平均總價與成交量，顯示屋齡10年內住宅與30年以上住宅的平均總價差距均超過700萬元，最高更達1,137萬元；此外，屋齡30年以上住宅占整體交易近六成，成交坪數主要集中在20至40坪，呈現出台北市不同屋齡住宅的價格與交易結構差異。

在台北市買房，有限預算該選屋齡新，還是空間大？根據數據顯示，若選擇屋齡10年內的住宅，平均總價在2,000萬元以下的僅有20坪以下產品，平均總價約1,817萬元；若願意放寬屋齡至20年以上，則有機會將購屋坪數提高至20~30坪，平均總價約1,723萬至1,821萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，台北市購屋族經常需要在預算、地段、屋齡與坪數之間取捨。對有家庭成員增加、居家工作或收納需求的買方而言，適度放寬屋齡條件，有機會在相近預算下，找到更符合生活需求的住宅。

若以相同坪數比較屋齡10年內與30年以上住宅，平均總價差距均超過700萬元，其中20~30坪住宅價差約868萬元，40坪以上住宅更高達1,137萬元。陳金萍提醒，新舊住宅的價格差異，除了建物屋齡，也與使用狀況、住宅類型、土地價值及區位條件等因素有關。

值得注意的是，20~30坪及30~40坪住宅，屋齡20~30年與30年以上的平均總價，分別僅相差98萬元及106萬元。陳金萍說明，成熟生活機能與交通便利性，仍是台北市住宅的重要價值。部分老屋即使屋齡較高，只要地段、屋況與居住條件符合需求，仍有一定的市場需求與價格支撐。

從交易量來看，台北市住宅交易共8,663件，其中屋齡30年以上住宅有4,923件，占整體交易約57%，接近6成。陳金萍表示，既有住宅中有相當數量的老屋，部分產品兼具成熟生活機能與相對較低的總價門檻，成為購屋族兼顧預算與空間的選項。

進一步觀察成交坪數，30年以上老屋的交易主要集中在20~40坪，合計2,905件，占該屋齡帶成交量約59%。相較之下，屋齡10年內、10~20年及20~30年的住宅，三個屋齡帶中成交件數最多的坪數反而都是40坪以上，分別為627件、520件及407件，約占各屋齡帶4成左右。

陳金萍說明，這與不同時期住宅供給型態及產品規劃的轉變可能有關。早期台北市住宅以公寓為常見產品，坪數多集中於20~40坪；隨著電梯大樓及社區住宅發展，建商的產品規劃也更加多元，從小坪數住宅到大坪數住宅皆有，使較新屋齡住宅的成交坪數分布與早期住宅有所不同。

整體而言，住宅總價與交易分布會受到地段、坪數、屋齡及房屋條件等因素影響。購屋者可依自身預算與居住需求，評估不同屋齡及坪數的住宅選擇；若想了解特定區域的實際房價，也可查詢內政部實價登錄資料，或向當地房仲業者進一步諮詢。

永慶房產集團根據實價登錄資料指出，近一年台北市屋齡10年內住宅與30年以上住宅的平均總價差距均超過700萬元，最高更達1,137萬元。圖／永慶房產集團提供
永慶房產集團根據實價登錄資料指出，近一年台北市屋齡10年內住宅與30年以上住宅的平均總價差距均超過700萬元，最高更達1,137萬元。圖／永慶房產集團提供

永慶房產集團根據實價登錄資料指出，近一年台北市住宅交易共8,663件，其中屋齡30年以上住宅有4,923件，占整體交易約57%，接近六成。圖／永慶房產集團提供
永慶房產集團根據實價登錄資料指出，近一年台北市住宅交易共8,663件，其中屋齡30年以上住宅有4,923件，占整體交易約57%，接近六成。圖／永慶房產集團提供

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