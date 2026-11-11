快訊

羅大佑嗆「料不夠的人才拿補助」 康康不忍全說了

下戰帖？世新大學整併系辦惹議 學生籲校方月底前回覆5訴求

亞冠賽／中華隊明首戰地主日本 高志綱點名警戒金丸夢斗、正木智也

聽新聞
0:00 / 0:00

拆解屋主心結 信義房屋黃一心感性溝通圓滿促成交

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
一般業務需要花需四至五年，才能升任專案經理，信義房屋中和秀山店黃一心僅花兩年多就拿到燙金的專案經理名片。圖／信義房屋提供
一般業務需要花需四至五年，才能升任專案經理，信義房屋中和秀山店黃一心僅花兩年多就拿到燙金的專案經理名片。圖／信義房屋提供

「大哥你要怎麼刁難我？沒關係你就儘量來，在我身上你討不到樂趣的。」面對屋主刻意刁難，信義房屋中和秀山店專案經理黃一心毫不退縮，憑著非成交不可的拚勁，入行五年拿下中和區業績第一。

黃一心回憶，新人時期為達到轉正門檻，須成交兩間房子。他接手同店學長姐的客戶，買賣雙方談妥價格、準備簽約時，屋主看到斡旋金，覺得賣便宜了而要求加價。買方同意追加後，屋主又接連拋出新難題，讓交易遲遲無法定案。

原來屋主是帶領團隊的業務主管，看他是新人，想擊碎他的轉正念頭。屋主拿出附近一筆高價成交的實價登錄，要求查明原因，否則不賣。學長姐判斷，買賣雙方都有意成交，屋主此舉更像是刻意刁難，就算查出原因，對方恐怕仍有其他要求，建議不必再耗費心力。

黃一心決定親自查證，按門鈴向住戶詢問，卻被對方罵了一頓。他沒有因此放棄，轉念想到樓下的鄰長，抱著碰運氣的心情上前請教，才得知該戶是裝潢後才高價成交。他向屋主說明查證結果，並說出開頭那句話，最後順利簽約。

資訊管理系畢業的黃一心坦言，自己從小書讀得不好，求學階段以玩樂為主，認為出社會後要工作三、四十年，學生時代該把握。大三前後，他發現自己不愛程式碼、擅長與人互動，便挑戰總價最高的房仲業務，第一份工作就加入信義房屋。一般業務需要花需四至五年，才能升任專案經理，他僅花兩年多就拿到燙金的專案經理名片；今年更憑高水準服務品質與零客訴表現，兩度獲得內部「客戶服務品質獎」，今年更有機會獲得唯一由創辦人頒發的「年度客戶服務品質獎」。

黃一心也有細膩的一面。曾有屋主態度時冷時熱，難以約看，後來直言不賣了。當時買方出價已接近屋主期待，他請屋主給五到十分鐘，先談市場走向，再開宗明義問起售屋動機。後來屋主才透露，孩子在疫情期間染疫過世，原想賣房重新開始，卻在有人出價時覺得像要與房子告別。黃一心轉而以感性溝通，說明買方是新婚夫妻，會好好照顧房子。聊了一、兩個小時，屋主終於放下心結，當天成交。

「我很享受幫客戶解決問題的成就感。」黃一心說，許多人一生只有一、兩次買賣房屋，動輒上千萬元，房仲要扛著屋主的賣價，也要扛著買方的交易安全，責任心特別重。因此只要有機會，他都拿出百分百力道，連介紹裝潢、漏水廠商也親自到場。

他認為房仲最大的價值，是守護交易安全，讓客戶安心成家。認同信義房屋「先義後利」的黃一心，五年來專業不斷增長，從業初衷始終如一。

信義房屋

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

25坪小宅也賺千萬！士林這社區轉售全勝 最狂賺2,588萬

蚊子園區／中興新村「新住民」：房子空著很浪費 前里長：這裡有兩寶

買預售晚1年交屋大虧！專家試算：300萬卡住錯失0050、0056多賺200萬機會

家人借4200元…中市里長陸續還近2百萬元還沒完 立委代報案

相關新聞

25坪小宅也賺千萬！士林這社區轉售全勝 最狂賺2,588萬

實價揭露，士林區「達麗陽明大苑」5樓戶，雖是小宅，扣除車位僅約25.6坪，但屋主今年9月以3,660萬元轉手，持有6年獲利達985萬元，將近千萬元。

聯合骨材高雄二廠動土！目標2029年啟用 較原有產能增2.5倍

骨科醫材大廠聯合（4129）11日舉行高雄二廠興建動土典禮，新廠預計2028年底前完工，隨後進行製程驗證與品質系統認證，目標2029年下半年正式啟用，最大年產能達約40萬套人工關節產品，較原有產能提升2.5倍，隨著新廠產能逐步開出，將為未來全球市場拓展奠定堅實基礎。

基泰大直案25戶重建有新解方 北市再推公辦都更、啟動意願調查

基泰大直案25戶塌陷戶後續租金補償及重建問題，北市府今開第3次協調會，針對塌陷戶再次提出公辦都市更新方案，啟動公辦都更作業，提供另一種重建選擇。市府強調，事發第一時間就曾提出公辦都更方案，並就鄰損賠償依法協助塌陷戶，現重啟公辦都更，盼協助塌陷戶儘速返家。

近一年台北市新、舊屋價差逾700萬 近六成交易30年以上老屋

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計台北市近一年不同坪數及屋齡住宅的平均總價與成交量，顯示屋齡10年內住宅與30年以上住宅的平均總價差距均超過700萬元，最高更達1,137萬元；此外，屋齡30年以上住宅占整體交易近六成，成交坪數主要集中在20至40坪，呈現出台北市不同屋齡住宅的價格與交易結構差異。

計程車新制訓練只管車隊司機 平台業者籲從駕駛源頭管理

Bolt多元計程車司機將乘客丟包在台64線、導致乘客遭後車輾斃一案，司機日前遭重判13年。事件仍受關注之際，台北市11月10日凌晨又傳出3名乘客在市民高架遭司機要求下車。接連發生的事件，讓交通部正在推動的計程車派遣新制能否真正提升乘車安全，再度受到檢視。

基泰大直案三度協調會有望公辦都更？ 住戶點出一關鍵

基泰大直案釀2棟共25戶建築物坍塌，夷為平地已逾3年，北市府今天三度開協調會，討論基泰租金補償、市府公辦都更方案，僅2位住戶到場，有人點出問題在基泰要不要解約；基泰說，鄰損賠償與都更重建涉及不同法律關係，應分別辦理。會議中午12時結束，市府尚未說明後續作為與態度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。