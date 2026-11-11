拆解屋主心結 信義房屋黃一心感性溝通圓滿促成交

「大哥你要怎麼刁難我？沒關係你就儘量來，在我身上你討不到樂趣的。」面對屋主刻意刁難，信義房屋中和秀山店專案經理黃一心毫不退縮，憑著非成交不可的拚勁，入行五年拿下中和區業績第一。

黃一心回憶，新人時期為達到轉正門檻，須成交兩間房子。他接手同店學長姐的客戶，買賣雙方談妥價格、準備簽約時，屋主看到斡旋金，覺得賣便宜了而要求加價。買方同意追加後，屋主又接連拋出新難題，讓交易遲遲無法定案。

原來屋主是帶領團隊的業務主管，看他是新人，想擊碎他的轉正念頭。屋主拿出附近一筆高價成交的實價登錄，要求查明原因，否則不賣。學長姐判斷，買賣雙方都有意成交，屋主此舉更像是刻意刁難，就算查出原因，對方恐怕仍有其他要求，建議不必再耗費心力。

黃一心決定親自查證，按門鈴向住戶詢問，卻被對方罵了一頓。他沒有因此放棄，轉念想到樓下的鄰長，抱著碰運氣的心情上前請教，才得知該戶是裝潢後才高價成交。他向屋主說明查證結果，並說出開頭那句話，最後順利簽約。

資訊管理系畢業的黃一心坦言，自己從小書讀得不好，求學階段以玩樂為主，認為出社會後要工作三、四十年，學生時代該把握。大三前後，他發現自己不愛程式碼、擅長與人互動，便挑戰總價最高的房仲業務，第一份工作就加入信義房屋。一般業務需要花需四至五年，才能升任專案經理，他僅花兩年多就拿到燙金的專案經理名片；今年更憑高水準服務品質與零客訴表現，兩度獲得內部「客戶服務品質獎」，今年更有機會獲得唯一由創辦人頒發的「年度客戶服務品質獎」。

黃一心也有細膩的一面。曾有屋主態度時冷時熱，難以約看，後來直言不賣了。當時買方出價已接近屋主期待，他請屋主給五到十分鐘，先談市場走向，再開宗明義問起售屋動機。後來屋主才透露，孩子在疫情期間染疫過世，原想賣房重新開始，卻在有人出價時覺得像要與房子告別。黃一心轉而以感性溝通，說明買方是新婚夫妻，會好好照顧房子。聊了一、兩個小時，屋主終於放下心結，當天成交。

「我很享受幫客戶解決問題的成就感。」黃一心說，許多人一生只有一、兩次買賣房屋，動輒上千萬元，房仲要扛著屋主的賣價，也要扛著買方的交易安全，責任心特別重。因此只要有機會，他都拿出百分百力道，連介紹裝潢、漏水廠商也親自到場。

他認為房仲最大的價值，是守護交易安全，讓客戶安心成家。認同信義房屋「先義後利」的黃一心，五年來專業不斷增長，從業初衷始終如一。