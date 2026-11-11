計程車新制訓練只管車隊司機 平台業者籲從駕駛源頭管理

Bolt多元計程車司機將乘客丟包在台64線、導致乘客遭後車輾斃一案，司機日前遭重判13年。事件仍受關注之際，台北市11月10日凌晨又傳出3名乘客在市民高架遭司機要求下車。接連發生的事件，讓交通部正在推動的計程車派遣新制能否真正提升乘車安全，再度受到檢視。

據報導，3名乘客從信義區搭車返家，途中因司機不清楚目的地而發生口角，司機未收車資，讓3人在市民高架路肩下車，3人隨後搭乘另一輛計程車前往派出所報案。警方表示，本案與台64線案情不同，已通知司機到案說明，並依道路交通管理處罰條例舉發。

交通部10月22日預告修正「計程車客運服務業申請核准經營辦法」，新增派遣業者每半年須為駕駛辦理至少3小時行車安全及服務品質訓練；駕駛半年內重大交通違規達2次，須完成至少4小時營運安全講習才能恢復派遣。不過，這些新增義務只適用加入派遣業者的駕駛，未加入車隊、以路邊攬客為主的駕駛並不在規範之內。

交通部《114年計程車營運狀況調查》顯示，專職駕駛加入派遣車隊的比例為75.5%；未加入者當中，49.4% 的主因是「不願被車隊管理約束」。

車隊業者也反映，如果修法目的是安全，就不應以司機有沒有加入車隊或平台來區分，安全標準應該適用所有司機。業者指出，有問題的往往是少數駕駛，應該找出高風險駕駛加強訓練，而不是讓所有加入車隊的駕駛一體受訓。

業者也擔心，加入車隊負擔若持續加重，可能有更多司機選擇不加入。目前透過平台叫車都有紀錄可查，出問題可以追究；沒有加入的司機出了問題，反而更難找到人負責。業者認為，與道路交通安全有關的訓練應回歸主管機關，一體適用所有營業駕駛，車隊／平台的角色則是確認駕駛已完成主管機關的要求。

草案預告期已於11月5日截止，交通部規劃最快11月底至12月初上路。交通部說明，修法是為明確平台責任，保障駕駛與乘客權益。