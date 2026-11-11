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格上2027春節預約11月12日開跑 租車65折起

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
迎接2027年春節返鄉與旅遊需求，格上租車推春節租車預約優惠方案。業者／提供
迎接2027年春節返鄉與旅遊需求，格上租車推春節租車預約優惠方案。業者／提供

迎接2027年春節返鄉與旅遊需求，格上租車將於2026年11月12日起開放春節租車預約，春節期間租車依承租天數及車款推出最低65折租金優惠。

承租滿一定天數且符合資格者最高可獲價值2,000元優惠券。

格上2027春節預約11月12日開跑 租車65折起、指定租期送券會員抽Switch 2

線上旅展熱銷中，日租、共享套票下殺再贈券吉羊迎春，好運啟程。

迎接2027年春節返鄉與旅遊需求，格上租車將於2026年11月12日凌晨0時開放春節租車預約，凡於2027年2月3日至2月10日春節期間租車，依承租天數及車款推出最低65折租金優惠。

承租滿一定天數且符合資格者最高可獲價值2,000元優惠券，會員還有機會抽中Nintendo Switch 2、集結知名星級商務及休閒飯店之菁鑽聯盟住宿券。

春節檔期租車最低折扣65折 租滿5天送1,200元優惠券 滿7天回饋提高至2,000元

格上春節折扣指定日期自2027年2月3日起至2月10日止，國定春節假期則是2月4日至2月10日總共七天，因應春節較長天數的用車需求，若有心儀適用車型與明確需求，提早預約多元車款任你選，不僅安心還可享春節獨有優惠，最低65折起。

凡透過格上官網、APP、門市電話或來店預約，取車及還車日在2027年2月3日至2月12日間，加購指定安心免責方案者額外送租車優惠券，單筆承租滿5天可獲價值1,200元優惠券，滿7天則可獲價值2,000元優惠券。

回饋包含日租及共享租車優惠券，將折抵福利延續到下一趟旅程，陪伴每一次出發。

會員加碼抽Switch 2與住宿券 最高享5次抽獎機會

格上同時為春節用車會員準備加碼抽獎。透過格上指定通路完成預約，並加購指定安心免責方案的會員，可依會員等級獲得抽獎機會，最高有5次機會。獎項包括Nintendo Switch 2、集結知名星級商務及休閒飯店之菁鑽聯盟住宿券，限定抽獎活動，為新年增添一份驚喜與期待，幸運中獎更為新的一年討個好彩頭。

線上預約自由配 每日租金再折50元

針對沒有特定車型偏好、以用車需求與預算為主要考量的旅客，格上另提供不指定車型的「自由配方案」。

透過官網或APP預約，除依車款及承租天數享有春節租金折扣外，每日租金再折50元；以承租7天為例，即可再省350元，為其他過年活動預留更多預算。

春節車源將依預約日期、用車區域及租期分階段開放。消費者可提前確認出發與返程安排，透過官網與APP查詢各階段可預約車款及承租天數。詳細優惠、適用車款及活動資格，以格上租車官網公告為準。

格上線上旅展熱烈進行中，年度最強優惠，敬請把握機會入手！自本月2日開賣以來，共享車1,000元租車券最受消費者青睞，6,800元即可購入總值10,000元租金折抵券，現省3,200元；日租則以下殺52折，最高省13,500元的10張套票組合最受歡迎。線上旅展一年僅一次，錯過最大優惠只能再等一年。

格上租車將於2026年11月12日凌晨0時開放春節租車預約。業者／提供
格上租車將於2026年11月12日凌晨0時開放春節租車預約。業者／提供

春節 租金 春節返鄉

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