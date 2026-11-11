基泰大直案三度協調會有望公辦都更？ 住戶點出一關鍵

基泰大直案釀2棟共25戶建築物坍塌，夷為平地已逾3年，北市府今天三度開協調會，討論基泰租金補償、市府公辦都更方案，僅2位住戶到場，有人點出問題在基泰要不要解約；基泰說，鄰損賠償與都更重建涉及不同法律關係，應分別辦理。會議中午12時結束，市府尚未說明後續作為與態度。

市府9月30日邀25戶塌陷戶與基泰建設開第2次協調會，會中基泰未派代表，與會議員陳炳甫則提議25戶公辦都更的解套方式。

今天上午第3次協調會由秘書長王玉芬主持，基泰建設事業部總經理孫偉志、2位住戶、陳炳甫等人到場；陳說，這是第一次說明公辦都更，不會有共識，但肯定市府努力。

21戶同意戶派代表翁先生遞聲明書後離開。聲明提及不出席會議的原因，一是基泰應依約支付租金，21戶10月發律師函並提訴訟，請基泰至台北地方法院庭上表述；二是公辦都更，21戶目前與基泰有「重建賠償契約」的約束，請市府先提出協助具體方案，再行會議。

翁先生說，基泰給的條件不是他們多要，是對方當初承諾，但是現在不願意履行契約，所以住戶們才告他。希望市府協助跟基泰處理這事，但市府現在說這是私法，因為住戶跟基泰有簽約，問題是不跟基泰簽約，就空擺在那？

不同意合建的住戶之一左先生表示，「我到現在還是沒收到租金」，不知道為什麼從1600元要降到1300元，為了這300元跟住戶斤斤計較；希望孫做個有誠信的商人，要負責就負責到底，不負責就趕快跟22戶解約，讓他們走公辦都更。

左先生指出，孫偉志會中稱一次性賠償，但不知道講的是什麼東西；市政府說要啟動公辦都更，但問題在於基泰要不要解約。

孫偉志強調，「我們一直沒有說不付租金，我們付啊！」也強調基泰是企業，盡量提出白紙黑字的證據，抹黑對事情解決不了任何問題，也直言基泰是在責方，會陷入一個「怎麼做都不對」的窘境，但是會努力把事情圓滿。

基泰聲明，依專業損害鑑定結果，25戶損害約9500萬元，公司至目前包含專戶提撥及其他相關支出已超過1億1600萬元；後續賠償應以客觀損害鑑定為基礎，尋求一次性整體解決，如去年新北「芊聖」建設重大鄰損案，實務上大多透過損害鑑定確認範圍及金額，再以一次性賠償方案處理。

基泰認為，鄰損賠償與都市更新重建涉及不同法律關係，應分別依相關法令及契約約定辦理；尊重住戶對重建方式的選擇，無論繼續與公司合作或依法參與市府公辦都更，公司均願配合相關程序，不希望賠償爭議影響後續重建推動。「公司始終以負責任的態度面對本案，並願持續與受災戶理性協商。」

基泰大直案造成25戶的2棟民宅坍塌而拆除，北市府今天三度開協調會，21戶同意與基泰合建的住戶未出席，而由代表翁先生遞聲明書。記者林佳彣／攝影

台北市基泰大直損鄰案，造成一旁25戶民宅傾斜，如今已夷為平地。聯合報系資料照