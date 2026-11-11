快訊

MLB／分析金鶯簽下曾峻岳可能性 美媒：有機會成為璞玉

羅大佑點名「沒有下一代」 蔡英文：我用盡全力守護台灣每個孩子

台灣首例！因瘦瘦針失明申請藥害救濟 食藥署曝理賠關鍵

基泰大直案三度協調會有望公辦都更？ 住戶點出一關鍵

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市府今天上午舉辦基泰大直案第3次協調會，唯二到場的住戶之一左先生談及會中狀況。記者林佳彣／攝影
北市府今天上午舉辦基泰大直案第3次協調會，唯二到場的住戶之一左先生談及會中狀況。記者林佳彣／攝影

基泰大直案釀2棟共25戶建築物坍塌，夷為平地已逾3年，北市府今天三度開協調會，討論基泰租金補償、市府公辦都更方案，僅2位住戶到場，有人點出問題在基泰要不要解約；基泰說，鄰損賠償與都更重建涉及不同法律關係，應分別辦理。會議中午12時結束，市府尚未說明後續作為與態度。

市府9月30日邀25戶塌陷戶與基泰建設開第2次協調會，會中基泰未派代表，與會議員陳炳甫則提議25戶公辦都更的解套方式。

今天上午第3次協調會由秘書長王玉芬主持，基泰建設事業部總經理孫偉志、2位住戶、陳炳甫等人到場；陳說，這是第一次說明公辦都更，不會有共識，但肯定市府努力。

21戶同意戶派代表翁先生遞聲明書後離開。聲明提及不出席會議的原因，一是基泰應依約支付租金，21戶10月發律師函並提訴訟，請基泰至台北地方法院庭上表述；二是公辦都更，21戶目前與基泰有「重建賠償契約」的約束，請市府先提出協助具體方案，再行會議。

翁先生說，基泰給的條件不是他們多要，是對方當初承諾，但是現在不願意履行契約，所以住戶們才告他。希望市府協助跟基泰處理這事，但市府現在說這是私法，因為住戶跟基泰有簽約，問題是不跟基泰簽約，就空擺在那？

不同意合建的住戶之一左先生表示，「我到現在還是沒收到租金」，不知道為什麼從1600元要降到1300元，為了這300元跟住戶斤斤計較；希望孫做個有誠信的商人，要負責就負責到底，不負責就趕快跟22戶解約，讓他們走公辦都更。

左先生指出，孫偉志會中稱一次性賠償，但不知道講的是什麼東西；市政府說要啟動公辦都更，但問題在於基泰要不要解約。

孫偉志強調，「我們一直沒有說不付租金，我們付啊！」也強調基泰是企業，盡量提出白紙黑字的證據，抹黑對事情解決不了任何問題，也直言基泰是在責方，會陷入一個「怎麼做都不對」的窘境，但是會努力把事情圓滿。

基泰聲明，依專業損害鑑定結果，25戶損害約9500萬元，公司至目前包含專戶提撥及其他相關支出已超過1億1600萬元；後續賠償應以客觀損害鑑定為基礎，尋求一次性整體解決，如去年新北「芊聖」建設重大鄰損案，實務上大多透過損害鑑定確認範圍及金額，再以一次性賠償方案處理。

基泰認為，鄰損賠償與都市更新重建涉及不同法律關係，應分別依相關法令及契約約定辦理；尊重住戶對重建方式的選擇，無論繼續與公司合作或依法參與市府公辦都更，公司均願配合相關程序，不希望賠償爭議影響後續重建推動。「公司始終以負責任的態度面對本案，並願持續與受災戶理性協商。」

基泰大直案造成25戶的2棟民宅坍塌而拆除，北市府今天三度開協調會，21戶同意與基泰合建的住戶未出席，而由代表翁先生遞聲明書。記者林佳彣／攝影
基泰大直案造成25戶的2棟民宅坍塌而拆除，北市府今天三度開協調會，21戶同意與基泰合建的住戶未出席，而由代表翁先生遞聲明書。記者林佳彣／攝影

台北市基泰大直損鄰案，造成一旁25戶民宅傾斜，如今已夷為平地。聯合報系資料照
台北市基泰大直損鄰案，造成一旁25戶民宅傾斜，如今已夷為平地。聯合報系資料照

北市府今天上午舉辦基泰大直案第3次協調會，基泰建設事業部總經理孫偉志到場（簽名者）。記者林佳彣／攝影
北市府今天上午舉辦基泰大直案第3次協調會，基泰建設事業部總經理孫偉志到場（簽名者）。記者林佳彣／攝影

大直 都更 公辦都更

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

接棒永和大陳都更！新北推動頂溪公辦都更翻轉門戶新貌

基隆捷運路線規劃 基市府：老大公廟未納入拆遷

辯論會謝國樑、童子瑋聚焦基隆捷運 基隆市府揪兩人都有「錯誤」

新聞中的法律／應對資安事件 三個提醒

相關新聞

25坪小宅也賺千萬！士林這社區轉售全勝 最狂賺2,588萬

實價揭露，士林區「達麗陽明大苑」5樓戶，雖是小宅，扣除車位僅約25.6坪，但屋主今年9月以3,660萬元轉手，持有6年獲利達985萬元，將近千萬元。

計程車新制訓練只管車隊司機 平台業者籲從駕駛源頭管理

Bolt多元計程車司機將乘客丟包在台64線、導致乘客遭後車輾斃一案，司機日前遭重判13年。事件仍受關注之際，台北市11月10日凌晨又傳出3名乘客在市民高架遭司機要求下車。接連發生的事件，讓交通部正在推動的計程車派遣新制能否真正提升乘車安全，再度受到檢視。

基泰大直案三度協調會有望公辦都更？ 住戶點出一關鍵

基泰大直案釀2棟共25戶建築物坍塌，夷為平地已逾3年，北市府今天三度開協調會，討論基泰租金補償、市府公辦都更方案，僅2位住戶到場，有人點出問題在基泰要不要解約；基泰說，鄰損賠償與都更重建涉及不同法律關係，應分別辦理。會議中午12時結束，市府尚未說明後續作為與態度。

迪卡儂擴大徵才！今年招募破650人 邀林郁婷、錢薇娟擔任「面試隊友」

零售業面臨缺工挑戰，市場整體履歷投遞量較去年同期減少約10至15%，多元運動品牌迪卡儂逆勢擴大招募，2026年新進員工人數已達近600人，預計年底更將突破650人；2027年將再釋出近百個職缺。除以員工持股、運動福利及多元職涯發展吸引人才，迪卡儂更將運動融入招募流程，推出「人才挑戰日」，邀請奧運拳擊金牌林郁婷、籃球名將錢薇娟接棒擔任「面試隊友」，讓求職者透過實際的運動挑戰與團隊合作展現個人特質，為傳統面試帶來新玩法。

買房少兩成、繼承增近13% 「等房族」成房市新現象

房價居高不下，年輕人買不起房，繼承房產卻愈來愈普遍。根據台灣房屋統計，今年前三季全台建物買賣移轉棟數較2022年同期減少約兩成，但繼承移轉棟數卻逆勢增加近13%，呈現此消彼長的現象。房市專家指出，隨著人口老化、家族資產世代交替，加上年輕人購屋門檻提高，「等房不買房」逐漸成為市場關注的現象。

台北房價又漲了！12行政區全面翻揚 預售屋買氣暴增近五成

台北市房市買氣回籠，預售、成屋市場同步回溫。台北市地政局11日公布最新第2季不動產市場動態季報，預售屋交易量達1,285件，季增47.7%，成交總金額達653.54億元，平均單價每坪130.75萬元，季增0.41%，呈現「量增價穩」格局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。