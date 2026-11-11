迪卡儂擴大徵才！今年招募破650人 邀林郁婷、錢薇娟擔任「面試隊友」

零售業面臨缺工挑戰，市場整體履歷投遞量較去年同期減少約10至15%，多元運動品牌迪卡儂逆勢擴大招募，2026年新進員工人數已達近600人，預計年底更將突破650人；2027年將再釋出近百個職缺。除以員工持股、運動福利及多元職涯發展吸引人才，迪卡儂更將運動融入招募流程，推出「人才挑戰日」，邀請奧運拳擊金牌林郁婷、籃球名將錢薇娟接棒擔任「面試隊友」，讓求職者透過實際的運動挑戰與團隊合作展現個人特質，為傳統面試帶來新玩法。

面對少子化與零售業缺工壓力，迪卡儂今年在台招募動能不減反增。截至10月已迎來近600位新進夥伴，提前超越2025年全年招募總人數，預計年底更將突破650人。暑期求職旺季表現尤其突出，7至8月門市正職履歷投遞數較去年同期大幅成長88.2%，反映迪卡儂在求職者中的強勁吸引力。今年最熱門的職缺以「銷售顧問」及「倉儲物流管理員」為主，前者運用運動專業提供顧客客製化建議，後者負責商品與訂單配送效率。從門市前線到物流後勤，共同撐起迪卡儂的全通路零售布局。

迪卡儂表示，員工不只是受雇者，更是可以共同成長的事業夥伴。透過全球員工持股計畫，台灣高達77%的員工參與持股，讓第一線夥伴也能以股東身分共享企業成長成果，實踐「全員當家」的職場文化。此外，迪卡儂也打造「數位學習平台」與「實體內部講師」並行的雙軌培育體系，讓不同職位範疇與發展階段的同仁皆能透過專屬內部平台，隨時免費自主進修。同時，迪卡儂更將運動融入員工日常，正職員工每年享有最高1.8萬元「運動與裝備雙津貼」，涵蓋健身房、運動賽事及裝備選購，運動津貼還能與配偶、子女共享；另提供每年最高8,000元綠色通勤獎勵，鼓勵員工以走路、騎自行車、搭乘大眾運輸等形式上班，讓「每日通勤」兼顧個人運動與地球減碳。

迪卡儂100%的員工皆是運動愛好者，其中全台門市逾三成更具備運動員、校隊、教練或體育科系背景，將運動專業轉化為第一線服務優勢。儘管重視運動熱情與專業，迪卡儂招募人才卻不設年齡與背景門檻，今年12場招募活動中，特別規劃2場聚焦中高齡、二度就業及中年轉職者，廣納不同世代人才；其中，一名63歲的瑜珈教練便透過今年首場中高齡專場活動，憑藉在運動關卡中展現的出色領導力與行動力，順利加入迪卡儂中和店跑步健身部門，並與年輕夥伴融洽合作。迪卡儂也鼓勵員工跨部門、跨國探索多元機會，不受傳統升遷路徑限制。展望2027年，迪卡儂預計全台再釋出約近百個職缺，持續延攬運動專業人才、中高齡、二度就業及身心障礙者，打造多元共融的運動職場。