機票連4漲有望凍漲？ 民航局：國內線有政府補貼

國際油價走高，國籍航空國際航線燃油附加費自今年8月起連續四個月調漲，11月8日起短程航線調升至40美元（約新台幣1,307元），長程航線調升至104美元（約新台幣3,398元）。民進黨立委許智傑11日在立法院交通委員會質詢，要求民航局評估暫緩調漲燃油附加費。民航局長何淑萍表示，現行燃油附加費機制已運行多年，均依公式隨油價漲跌調整，暫緩調整有困難；國內線部分則有行政院油價補貼，由政府吸收部分成本。

國籍航空燃油附加費自今年8月起連四漲，短程航線從8月的30美元，逐月調升至9月32.5美元、10月37.5美元，11月8日起再調升至40美元；長程航線則從8月的78美元，依序調升至84.5美元、97.5美元，11月8日起調升至104美元。

許智傑質詢指出，國際油價持續上漲，燃油附加費也跟著調高，詢問民航局是否考慮暫緩調漲，以減輕民眾搭機負擔。何淑萍表示，現行國際線燃油附加費調整機制已運行多年，油價上漲就依公式調高，油價下跌也會跟著調降，都是按照既有機制辦理。

許智傑進一步追問，民航局是否能先暫緩調漲。何淑萍表示，這部分比較困難，主要是燃油占航空公司營運成本很大一部分，面對油價高漲，現行機制就是透過燃油附加費反映成本。

至於國內線，何淑萍指出，行政院已提出油價補貼措施，由政府吸收部分成本，相關措施目前仍在執行。

民航局與國籍航空公司於民國94年建立客機燃油附加費調整機制，以中油公司公告的國際航空燃油每桶牌價為收取基準，民航局每月初依牌價檢視國籍航空公司客運燃油附加費是否需要調整。